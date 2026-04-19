دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده یک‌شنبه اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.

او در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.

زمان مورد اشاره او صبح سه‌شنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.

ترمپ با اشاره به این که ایالات متحده توافقی منصفانه و معقول به ایران پیشنهاد می‌دهد، تصریح کرد اگر ایران این پیشنهاد را نپذیرد، «ایالات متحده تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های ایران را از بین خواهد برد.»

متن کامل بیانیه دونالد ترامپ به این شرح است: «ایران دیروز در تنگه هرمز شروع به تیراندازی کرد؛ نقض کامل توافق آتش‌بس ما! بسیاری از این تیرها به سمت یک کشتی فرانسوی و یک کشتی باری از بریتانیا شلیک شد. کار خوبی نبود، درست است؟ نمایندگان من در حال رفتن به اسلام‌آباد هستند. آن‌ها فردا شب برای مذاکرات آنجا خواهند بود.

ایران اخیراً اعلام کرد که تنگه [هرمز] را می‌بندد، که عجیب است، چون محاصره ما همین حالا هم آن را بسته است. آن‌ها بدون این که بدانند به ما کمک می‌کنند، و این خودشان هستند که از بسته بودن مسیر ضرر می‌کنند، روزی ۵۰۰ میلیون دالر! ایالات متحده هیچ ضرری نمی‌کند. در واقع، همین حالا کشتی‌های زیادی به سمت امریکا، تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا در حرکت هستند تا بارگیری کنند، به لطف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همیشه می‌خواهد «آدم سرسخت» باشد!

ما یک توافق بسیار منصفانه و معقول پیشنهاد می‌دهیم و امیدوارم آن را بپذیرند، چون اگر نپذیرند، ایالات متحده تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های ایران را از بین خواهد برد. آدم خوب بودن دیگر بس است! آن‌ها سریع تسلیم خواهند شد، راحت تسلیم خواهند شد، و اگر توافق را نپذیرند، انجام آنچه لازم است برای من افتخار خواهد بود؛ کاری که باید در ۴۷ سال گذشته توسط رؤسای‌جمهور دیگر در قبال ایران انجام می‌شد.»

وقت آن رسیده که ماشین کشتار ایران متوقف شود!»

«آخرین فرصت» ایران برای مذاکره

رئیس‌جمهور ایالات متحده در دو گفت‌وگوی رسانه‌ای کوتاه نیز درباره دور جدید مذاکرات با ایران تبصره کرد.

او به خبرنگار شبکه فاکس‌نیوز گفت این «آخرین فرصت» برای ایران است تا با یک توافق موافقت کند و تأکید کرد که او اشتباه باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، را تکرار نخواهد کرد.

این می‌تواند اشاره‌ای به توافق هسته‌ای «برجام» باشد که در سال ۲۰۱۵ بعد از ماه‌ها مذاکره بین حکومت بارک اوباما در امریکا با حکومت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران منعقد شد.

به گفته تری یینگست، خبرنگار فاکس‌نیوز، ترامپ گفته است: «اگر ایران این توافق را امضا نکند، کل کشور (ایران) نابود خواهد شد.»

رئیس‌جمهور امریکا ساعتی پیش نیز به خبرنگار شبکه ای‌بی‌سی نیوز گفت که ایران با بستن دوباره تنگه هرمز «نقض جدی» آتش‌بس انجام داده، اما افزود همچنان معتقد است امکان رسیدن به توافق صلح وجود دارد.

جاناتان کارل در شبکه ایکس به نقل از دونالد ترمپ نوشت: «این اتفاق خواهد افتاد. به هر شکلی. یا به روش خوب یا به روش سخت. این اتفاق خواهد افتاد. می‌توانید از من نقل قول کنید.»

رهبری هیئت امریکا به دوش کی خواهد بود؟

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز یک‌شنبه اعلام کرد که معاونش جی‌دی‌ونس، رهبری هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را بر عهده نخواهد داشت.

دونالد ترمپ دربارهٔ دلیل سفر نکردن ونس به شبکه ای‌بی‌سی نیوز گفت: «فقط به‌خاطر مسائل امنیتی است. جی‌دی فوق‌العاده است.»

اما سپس خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید نوشت که آقای ونس همراه با استیف ویتکاف و جرید کوشنر در این گفت‌وگوها خواهد بود.

شبکه سی‌ان‌ان ساعتی بعد به نقل از یک مقام قصر سفید خبر داد که «اوضاع تغییر کرده است» و ونس به پاکستان می‌رود.

جی‌دی‌ونس در دور اول مذاکرات ریاست هیئت امریکایی را به عهده داشت و با محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت ایرانی در اسلام‌آباد گفت‌وگو کرد.

مایک والتز، نماینده امریکا در ملل متحد، و کریس رایت، وزیر انرژی این کشور پیش‌تر اشاره کرده بودند که جی‌دی‌ونس از روز دوشنبه رهبری این دور مذاکرات در پاکستان را بر عهده خواهد داشت.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که استیف ویتکاف و جرید کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترمپ، در مذاکرات پیش‌رو با ایران شرکت می‌کنند.

به گزارش رادیو فردا، جمهوری اسلامی هنوز به شکل رسمی حضور نمایندگان خود در گفت‌وگوهای جدید را تأیید نکرده است.

افزایش تدابیر امنیتی در اسلام‌آباد در آستانه مذاکرات ایران و امریکا

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، تدابیر امنیتی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، روز یک‌شنبه و در آستانه دور دوم مذاکرات ایران و امریکا به‌طور محسوسی افزایش یافت.

در دور اول این مذاکرات در این شهر حدود دو هفته پیش هیچ توافقی حاصل نشد.

مقامات پاکستانی پیش‌تر از بسته شدن جاده‌ها و اعمال محدودیت‌های ترافیکی در سراسر اسلام‌آباد و همچنین در شهر همجوار، راولپندی، خبر داده بودند.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه حضور نیروهای مسلح و پوسته‌های بازرسی را در نزدیکی امن‌ترین هتل‌های اسلام‌آباد از جمله هتل ماریوت و هتل سرینا، محل برگزاری دور قبلی مذاکرات، مشاهده کردند.

بر اساس این گزارش، بیشتر جاده‌های منتهی به هتل سرینا در روز یکشنبه بسته شده و این اقدام با نصب سیم‌خاردار، موانع امنیتی سنگین و تغییر مسیر ترافیک همراه بوده است.

مکالمۀ تلیفونی اسحاق‌دار و عراقچی

محمد اسحاق‌دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجۀ پاکستان یکشنبه در شبکه ایکس نوشت که با عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران تلیفونی گفت و گو کرد و بر ضرورت ادامه گفت‌وگو و تعامل تاکید کرد.

در ادامه آمده است که گفت‌وگو و تعامل برای حل هرچه سریع‌تر مسائل کنونی، به‌منظور تقویت صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن، حیاتی است.