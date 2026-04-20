بقائی: برنامه‌ای برای شرکت در دور دوم مذاکرات با امریکا نداریم

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران (آرشیف)

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه، ۳۱ حمل گفت که تا این لحظه برنامه‌ای برای شرکت در دور دوم مذاکرات صلح با امریکا نداریم.

اسماعیل بقائی در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران در عین حال گفت که «ایران با اولویت قرار دادن منافع و مصالح ملی، درباره تداوم مسیر مذاکرات تصمیم‌ مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.»

پیش از این دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.

او یکشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.

زمان مورد اشاره او صبح سه‌شنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.

بقایی اقدام امریکا در توقیف یک کشتی ایرانی را «تجاوز» خواند و گفت که مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند.

بقائی همچنین انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ ایران به امریکا یا هر کشور دیگری را رد کرد و گفت که «این موضوع در هیچ‌یک از مراحل مذاکرات جاری و پیشین، مطرح نبوده و اساساً این گزینه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد.»

همزمان با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که «اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای همچنان حل نشده و شکاف‌ها کمتر نشده است.»

حملات امریکا و اسرائیل به ایران که ۹ حوت سال گذشته خورشیدی آغاز شد، پس از ۴۰ روز به یک آتش‌بس شکننده دو هفته‌ای منتهی شد که دورهٔ این آتش‌بس صبح چهارشنبه هفته جاری به پایان می‌رسد، مگر این‌که طرفین آن را تمدید کرده یا به توافقی برای پایان قطعی جنگ دست یابند.

هشدار سونامی در شمال جاپان صادر شده است

پس از وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۷٫۴ ریشتر در شمال جاپان، هشدار سونامی صادر شده است.

این زلزله امروز دوشنبه، حوالی ساعت ۴ بعد ازظهر به وقت محلی رخ داده است.

گفته شده که امواج سونامی ممکن است تا سه متر ارتفاع داشته باشند.

به مردم هشدار داده شده که فوراً از سواحل دریا و خانه‌های نزدیک به ساحل دور شوند و خود را به مناطق امن برسانند.

تاکنون گزارشی فوری از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

ایران می گوید که انتقام هدف قرار دادن کشتی اش را خواهد گرفت

پرواز آپاچی امریکا بر فراز تنگهٔ هرمز

قرارگاه خاتم‌الانبیا در ایران تهدید کرده که انتقام هدف قرار دادن و توقیف یکی از کشتی‌هایش توسط نیروی دریایی امریکا در دریای عمان را خواهد گرفت.

سخنگوی این قرارگاه گفته که نیروهای امریکایی بر این کشتی تجاری ایران شلیک کرده، آن را متوقف ساخته و سپس نیروهای خود را بر آن مستقر کرده‌اند.

به گفته آنان، این کشتی از چین به سوی ایران در حرکت بوده است.

از سوی دیگر، وزیر خارجه ایران گفته که چنین اقداماتی نشان‌دهنده عدم جدیت امریکا است.

فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام تأیید کرده که نیروهایش یک کشتی ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده‌اند.

سنتکام اعلام کرده است که در مدت شش ساعت چندین بار به این کشتی هشدار داده شد، اما چون این کشتی به دستورهای نیروهای امریکا توجه نکرد، بر آن شلیک صورت گرفت.

انتقاد رئیس‌جمهور اوکراین از کاهش تحریم‌ها علیه انرژی روسیه

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از کاهش تحریم‌ها علیه انرژی روسیه انتقاد کرد.

او یکشنبه، ۱۹ اپریل در شبکه ایکس نوشت: «هر دالری که برای نفت روسیه پرداخت می‌شود، پولی برای جنگ است.»

این پس از آنست که ایالات متحده به تازگی معافیت مربوط به نفت روسیه را تمدید کرد.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آمار نشان می‌دهد که مسکو در ماه مارچ تقریباً درآمد نفتی خود را دو برابر کرده، آن هم در شرایطی که قیمت‌های انرژی به شدت افزایش یافته و ایران همچنان کشتیرانی در تنگه حیاتی هرمز را مختل می‌کند.

ترمپ گفت معاونش هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را رهبری نخواهد کرد

جی‌دی‌ونس، معاون رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که معاونش جی‌دی‌ونس، رهبری هیئت امریکایی در دور تازۀ مذاکرات با ایران در پاکستان را بر عهده نخواهد داشت.

ترمپ این را روز یکشنبه اعلام کرد اما دربارهٔ دلیل سفر نکردن ونس به شبکه ای‌بی‌سی نیوز گفت: «فقط به‌خاطر مسائل امنیتی است. جی‌دی فوق‌العاده است.

اما سپس خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید نوشت که آقای ونس همراه با استیف ویتکاف و جرید کوشنر در این گفت‌وگوها خواهد بود.

شبکه سی‌ان‌ان ساعتی بعد به نقل از یک مقام قصر سفید خبر داد که «اوضاع تغییر کرده است» و ونس به پاکستان می‌رود.

جی‌دی‌ونس در دور اول مذاکرات ریاست هیئت امریکایی را به عهده داشت و با محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت ایرانی در اسلام‌آباد گفت‌وگو کرد.

مایک والتز، نماینده امریکا در ملل متحد، و کریس رایت، وزیر انرژی این کشور پیش‌تر اشاره کرده بودند که جی‌دی‌ونس از روز دوشنبه رهبری این دور مذاکرات در پاکستان را بر عهده خواهد داشت.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که استیف ویتکاف و جرید کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترمپ، در مذاکرات پیش‌رو با ایران شرکت می‌کنند.

دونالد ترمپ همچنان اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.

او در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.

زمان مورد اشاره او صبح سه‌شنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.

او تهدید کرد که اگر مذاکره‌کنندگان ایران پیشنهاد حکومت او را نپذیرند، امریکا همه پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود خواهد کرد.

قالیباف: در مذاکرات پیشرفت داشته‌ایم؛اما فاصله‌های ما هنوز زیاد است

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران (آرشیف)

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کنندۀ ارشد ایران می گوید که در مذاکرات با واشنگتن «پیشرفت» حاصل شده، اما اختلافات «اساسی» همچنان پابرجا است.

قالیباف ، در گفت‌وگویی با تلویزیون حکومتی ایران امروز یکشنبه (۳۰حمل) گفت: «ما هنوز از بحث نهایی فاصله داریم.»

او با اشاره به دَور اول مذاکرات با جانب امریکا در اسلام آباد در اوائل هفتۀ گذشته افزود: «ما در مذاکرات پیشرفت داشتیم، اما شکاف‌های زیادی وجود دارد و برخی نکات اساسی باقی مانده است.»

شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهادات جدید امریکا را که از طریق عاصم منیر لوی درستیز ارتش پاکستان دریافت کرده بررسی می کند و به گفتۀ این شورا ، تهران به این پیشنهادات هنوز پاسخ نداده است.

قالیباف در بخشی از گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد که کنترل تنگۀ هرمز در دست ایران است و اگر امریکا به محاصرۀ دریایی ایران پایان ندهد، تردد در این آبراه محدود خواهد شد.

پیش از این ، دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده هشدار داد که ایران نباید از بستن تنگۀ هرمز برای «باج‌گیری» از امریکا استفاده کند.

در نتیجه تیرانداز در کی‌یف پایتخت اوکراین شش تن کشته شدند

اجساد قربانیان در محل تیراندازی در کیف. ۱۸ اپریل ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری رویترز ولودیمیر زلینسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیام ویدیویی شبانه خود گفت که تیراندازی در ناحیه سرسبز هولوسیفسکی رخ داده و ۱۴ نفر، از جمله یک پسر ۱۲ ساله، زخمی شده‌اند.

یک مرد روز شنبه ۲۹ حمل در یکی از نواحی شهر کی‌یف بر مردم آتش گشود و سپس در یک سوپر مارکیت تعدادی از مردم را به گروگان گرفت و بعداً در درگیری با پولیس کشته شد.

سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرده که این تیراندازی به‌عنوان یک عمل تروریستی تحت بررسی قرار دارد.

چنین تیراندازی‌هایی در اوکراین بسیار نادر است.

ایهور کلیمنکو، وزیر داخله اوکراین به خبرنگاران گفت که مأموران به مدت ۴۰ دقیقه تلاش کردند با مظنون مذاکره کنند، اما موفق نشدند.

روسلان کراوچنکو دادستان کل اوکراین گفت که تیرانداز به‌عنوان یک مرد ۵۸ ساله اهل مسکو شناسایی شده است.

نشست بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر، روز دوشنبه در سمرقند دایر می شود

شهر سمرقند(آرشیف)

قرار است روز دوشنبه، هفته جاری، یک نشست بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در شهر سمرقند در ازبکستان دایر شود.

کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبیکستان، در مورد قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

روز جمعه نیز حکومت تاجیکستان از کشته شدن دو قاچاقچی در سرحد با افغانستان و ضبط بیست و پنج بوجی مواد مخدر خبر داد.

در نشست بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در سمرقند، همچنین از یک هیئت وزارت امور داخله طالبان دعوت شده است.
این هیأت به رهبری عبدالرحمن منیر، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طالبان، امروز به ازبکستان رفته است.

آغاز نشست جهانی در بارۀ تحولات جاری شرق‌میانه در آنتالیای ترکیه

نشست آنتالیا

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در سخنرانی‌اش در این نشست گفت: "از فرصت ایجاد شده توسط آتش‌بس باید به موثرترین شکل برای برقراری صلح پایدار استفاده شود."

نمایندگان ۱۵۰ کشور، از جمله دست کم رهبران ۲۰ کشور، در این نشست شرکت کردند.

این نشست وسیع در ترکیه همزمان با تلاش‌های میانجیگری پاکستان برای مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برگزار شده است.

رئیس‌جمهور سابق میانمار پس از عفو حکومت نظامی، آزاد شد

وین مینت، رئیس‌جمهور سابق میانمار(وسط)

وین مینت، رئیس‌جمهور سابق میانمار(برما)، که از کودتای نظامی ۲۰۲۱ میلادی در توقیف قرار داشت، پس از عفو حکومت نظامی آزاد شد.

او در چارچوب سرکوب پس از این کودتا، به اتهاماتی محکوم شده بود که منتقدان آن‌ها را ساختگی می‌دانند.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، هم‌زمان، حکومت نظامی میانمار به رهبری مین آنگ هلینگ در یک عفو عمومی بیش از ۴۳۰۰ زندانی را آزاد نمود و برخی احکام اعدام را به حبس ابد، تبدیل کرد.

با وجود این اقدامات، آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی‌خواه میانمار همچنان زندانی است و محکومیت طولانی‌مدت را می‌گذراند.

کودتای ۲۰۲۱ میلادی باعث سقوط حکومت منتخب و آغاز جنگ داخلی در میانمار شد و تا هنوز هم سرکوب‌های سیاسی و دستگیری‌های گسترده ادامه دارد.

