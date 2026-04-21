لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۱ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۸:۲۰

خبر ها

انتشار ویدیوی حملۀ هوایی بر جنوب لبنان

ویدیویی که از سوی اردوی اسرائیل منتشر شده، نشان می‌دهد که به گفته این اردو، حمله‌ای بر یک «پرتابگر بارگیری‌شده و آماده شلیک» در جنوب لبنان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور حتی در جریان آتش‌بس جاری نیز در صورت مواجهه با هرگونه تهدید از سوی حزب الله، از «تمام قدرت» استفاده خواهند کرد.

حزب الله هم یک گروه شبه‌نظامی و هم یک حزب سیاسی است که بر بخش‌های بزرگ جنوب لبنان کنترول دارد.

ایالات متحده این گروه را سازمان تروریستی می‌پندارد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه قرار داده است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده به تازگی آتش‌بس ۱۰ روزه را اعلام کرد که سبب وقفه در جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله می‌شود.

این گروه مسلح شیعه‌ در واکنش به حمله اسرائیل و امریکا بر ایران، به اسرائیل راکت شلیک کرده است.

یک مقام امریکا به فرانس پرس گفته است که ایالات متحده روز پنج‌شنبه میزبان گفت‌وگوهای تازه‌ میان اسرائیل و لبنان خواهد بود تا آن‌ها را به یک توافق تشویق کند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

حکومت جاپان در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرد

حکومت جاپان پس از جنگ جهانی دوم، در محدودیت‌های صادرات سلاح نرمش ایجاد کرده است.

خبرگزاری کیودو جاپان امروز سه‌شنبه گزارش داد که پس از تصمیم کابینه و شورای امنیت ملی، در موارد استثنایی جاپان می‌تواند به مناطقی که شاهد درگیری نیستند، سلاح صادر کند.

نرمش در محدودیت‌های صادرات سلاح به‌عنوان تلاشی برای توسعه صنعت دفاعی داخلی جاپان تلقی می‌شود.

شرکت‌های جاپان تا کنون تنها برای نیروهای مسلح این کشور سلاح تولید می‌کردند.

کوریای شمالی و چین به‌سرعت در حال گسترش توانایی‌های نظامی خود هستند و این تلاش‌ها در جاپان به‌عنوان یک تهدید دیده می‌شود.

جاپان پیش‌تر برای تقویت اقتصاد خود، به‌ویژه در جریان جنگ کوریـا در دهه ۱۹۵۰، مرمی و تجهیزات نظامی صادر می‌کرد؛ اما در سال ۱۹۶۷ یک ممنوعیت مشروط بر صادرات سلاح وضع و حدود یک دهه بعد این ممنوعیت را به‌طور کامل اجرا کرد.

توکیو در دهه‌های اخیر استثناهایی بر این مقررات قایل شده است، از جمله هنگام مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی توسعه سلاح؛ تا این‌که در سال ۲۰۱۴ راه را برای صادرات در پنج کتگوری محصولات نظامی غیرکشنده باز کرد.

ادامه خبر ...

قرار است طالبان برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها، به بروکسل بروند

جرمنی - تصویر یکی از افغان‌هایی که خواهان عدم اخراج یک افغان دیگر شده (عکس آرشیف)

قرار است مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر کنند.

این را خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از منابع گزارش داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سفر مقام‌های طالبان با هماهنگی کمیسیون اروپا و چندین کشور عضو انجام می‌شود.

این پس از آنست که دو مقام‌ اروپایی برای گفت‌وگو در این مورد به افغانستان سفر کردند.

یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه گفت که تیم تخنیکی طالبان در هفته‌های آینده به بروکسل خواهد رفت و با اعضای اتحادیه اروپا درباره پروازها، ظرفیت‌های میدان هوایی کابل و نیز سرنوشت مهاجران بازگشت‌داده‌شده گفت‌وگو خواهد کرد.

با وصف نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به گزارش فرانس‌پرس، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از خاک خود اخراج کنند.

ادامه خبر ...

پیش‌بینی باران در ۷ ولایت‌ افغانستان

افغانستان - باران (عکس آرشیف)

پیش‌بینی شده است که امروز ولایت‌های فاریاب، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان شاهد باران خواهند بود.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته است که میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ده تا بیست میلی‌متر خواهد بود.

ملل متحد در آغاز هفته در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در ۳۱ ولایت افغانستان، بارندگی‌ها و سیلاب‌های هفته‌های اخیر بیش از ۷۳ هزار نفر را متاثر کرده است.

در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان ماه گذشته ده‌ها نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

ادامه خبر ...

معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده برای مذاکره با ایران امروز راهی اسلام‌آباد می‌شود

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده

سه منبع امریکا به وب‌سایت خبری اکسیوس گفته‌اند که انتظار می‌رود صبح امروز به وقت امریکا جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور این کشور، به اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برود و در آنجا درباره یک توافق احتمالی با ایران گفت‌وگو کند.

بر اساس این گزارش، استیف ویتکوف، و جرید کوشنر، نماینده‌های رئیس‌جمهور ترمپ، نیز به پاکستان خواهند رفت.

گزارش‌ها درباره سفر هیئت امریکایی به پاکستان برای گفت‌وگو با طرف ایرانی در حالی منتشر می‌شود که آتش‌بس دو هفته‌ای میان امریکا و ایران در حال پایان یافتن است.

رئیس‌جمهور دونالد ترمپ هشدار داده است که اگر توافقی حاصل نشود، بر پل‌ها و تأسیسات انرژی ایران حملات هوایی انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترمپ روز دوشنبه گفت که آتش‌بس به وقت واشنگتن، عصر روز چهارشنبه پایان می‌یابد.

ایران تاکنون تایید نکرده است که هیئتی از این کشور به اسلام‌آباد اعزام می‌شود.

ادامه خبر ...

دور دوم مذاکرات لبنان و اسرائیل پنج‌شنبه برگزار می‌شود

ساختمان وزارت خارجۀ ایالات متحده

ایالات متحده تأیید کرد که نمایندگان اسرائیل و لبنان روز پنج‌شنبه هفته جاری بار دیگر پای میز مذاکره خواهند نشست.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه (۳۱حمل) به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده خبر داد که سفرای اسرائیل و لبنان در واشنگتن به نمایندگی از کشورهای خود در مقر این وزارت با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده میزبان دور اول از این گفت‌وگوها بود که پس از دهه‌ها هفتۀ گذشته به طور مستقیم بین اسرائیل و لبنان انجام شد.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده به رویترز گفته است: «ما به تسهیل مباحثۀ مستقیم و مبتنی بر حسن نیت میان دو دولت ادامه می‌دهیم.»

لبنان و اسرائیل در حال حاضر در آتش‌بسی ده روزه به سر می‌برند.

ادامه خبر ...

پهپادهای اوکراینی به بندر نفتی توآپسه در بحیرۀ سیاه حمله کردند

مقامات روسی اعلام کردند که این حمله باعث آتش‌سوزی شده و دستکم یک تن کشته شده است.

این دومین حمله به این بندر مهم در جریان یک هفته است.

ونیامین کوندراتیف، والی منطقۀ کراسنودار روسیه، روز دوشنبه (۳۱حمل) گفت: «توآپسه بار دیگر مورد حملۀ گسترده پهپادها قرار گرفته است.»

رابرت برودی، فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین، تأیید کرد که اردوی این کشور بار دیگر پالایشگاه نفت توآپسه را که توسط ، روس‌نفت، اداره می‌شود هدف قرار داده است.

این پالایشگاه که می‌تواند روزانه حدود ۲۴۰ هزار بشکه نفت خام را پروسس و مواد سوختی مانند تیل دیزل و پترول تولید کند، بخشی از زیرساخت صادراتی شرکت بزرگ نفتی روسیه، روس‌نفت، است و در ماه‌های اخیر چندین بار توسط اوکراین هدف قرار گرفته است. در همین حال، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که یکشنبه شب ، ۱۱۲ پهپاد اوکراینی بر فراز حریم هوایی روسیه از بین برده شدند.

ادامه خبر ...

سازمان ملل: بیش از چهار میلیون تن در افغانستان به سرپناه اضطراری نیاز دارند

آرشیف

یک ادارۀ سازمان ملل متحد می‌گوید که ۴.۲ میلیون تن در افغانستان امسال به سرپناه اضطراری نیاز دارند.

بخش افغانستان برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) روز دوشنبه (۳۱حمل) در ایکس نوشت که این افراد به کمک‌های غیرغذایی نیز نیاز فوری دارند.

بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان و تخریب خانه‌ها بر اثر بارندگی و سیل، مشکل بی سرپناهی را در افغانستان افزایش داده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) می‌گوید که در چهار ماه اول امسال میلادی، تعداد مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ، ۱۵ برابر افزایش یافته است.

این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، اعلام کرد که تنها از ۲۹ مارچ تا ۱۱ اپریل، بیش از چهل و دو هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

ادامه خبر ...

افزایش بهای مواد نفتی در افغانستان ؛ یک مقام طالبان در مورد خرید تیل از بلاروس گفت‌وگو کرده است

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با اندری یوگنیویچ کوزنتسوف، وزیر صنعت بلاروس در مورد خرید تیل دیزل و پترول از آن کشور گفت‌وگو کرده است.

این دو مقام روز دوشنبه (۳۱حمل) در ازبکستان دیدار کردند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه ای گفته است که عزیزی در این دیدار از سرمایه‌گذاران بلاروس نیز دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

عزیزی برای اشتراک در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی که در آن محصولات افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده، دوشنبه به ازبکستان رفت.

او در حالی در مورد خرید تیل دیزل و پترول از بلاروس گفت‌وگو کرده که به دنبال جنگ امریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگۀ هرمز ، بهای مواد نفتی در بازار های افغانستان نیز افزایش یافته است.

ادامه خبر ...

هشدار سونامی در شمال جاپان صادر شده است

تصویر آرشیف

پس از وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۷٫۴ ریشتر در شمال جاپان، هشدار سونامی صادر شده است.

این زلزله امروز دوشنبه، حوالی ساعت ۴ بعد ازظهر به وقت محلی رخ داده است.

گفته شده که امواج سونامی ممکن است تا سه متر ارتفاع داشته باشند.

به مردم هشدار داده شده که فوراً از سواحل دریا و خانه‌های نزدیک به ساحل دور شوند و خود را به مناطق امن برسانند.

تاکنون گزارشی فوری از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG