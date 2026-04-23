ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و سرازیرشدن سیلاب‌‌ به روزهای پنج‌شنبه و جمعه در ۲۷ ولایت افغانستان سخن گفته است.

۲۱۴ تن جان باخته، ۳۰۰ تن زخمی و ۱۱ تن ناپدید شده‌اند.

در یک ماه گذشته، در پی بارندگی‌ها در افغانستان، ده‌ها تن جان خود را از دست داده‌اند و آمار تلفات همچنان در حال افزایش است.

محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور درباره تلفات ناشی از بارندگی‌ها و به‌گونه کلی حوادث طبیعی از ششم ماه حمل تا سوم ماه ثور گفت:

«در نتیجه باران‌ها، سیلاب‌ها، زلزله‌ها، فروریختن سقف‌ها، رعدوبرق، لغزش کوه‌ها و سقوط سنگ‌ها در سراسر افغانستان، ۲۱۴ تن جان باخته، ۳۰۰ تن زخمی و ۱۱ تن ناپدید شده‌اند. همچنان ۱۴۸۱ خانه به‌گونه کامل و ۵۹۲۱ خانه به‌گونه نسبی تخریب شده‌. ۳۸۰ دکان به‌گونه کامل و نسبی و نیز ۳۷۲ کیلومتر سرک و ۳۵ پلچک نیز تخریب شده‌است.»

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با انتشار اعلامیه‌ای به روز پنج‌شنبه، باران شدید، رعدوبرق و سیلاب‌های آنی را در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، تخار، جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، غور، بادغیس، هرات، فراه، دایکندی، بامیان، غزنی، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا در روزهای پنج‌شنبه، ۳ ثور، و جمعه، ۴ ثور پیش‌بینی کرد.

بر اساس بیانیه، میزان بارندگی در برخی ولایت‌ها تا ۱۰ میلی‌متر و در برخی دیگر تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بارندگی‌های هفته‌های اخیر در افغانستان سبب خرسندی شماری از دهقانان شده است، زیرا به گفتۀ آنان این بارندگی‌ها می‌تواند تا اندازه‌ای از خشکسالی جلوگیری کند.

زمین‌ها را ویران و باغ‌ها را تخریب کرده و حاصلات را از بین برده.

اما از سوی دیگر، بارندگی‌های حدود یک ماه گذشته به مردم و بخش زراعت نیز خساراتی وارد کرده است.

یکی از مخاطبان رادیو آزادی با ارسال پیامی به واتس‌اپ ما در مورد خسارات سیلاب‌ها چنین گفته است:

«من از ولسوالی چارچینوی ولایت ارزگان استم. از چند روز به این سو، به اثر بارش باران، سیلاب جاری شده است. زمین‌ها را ویران کرده و باغ‌ها را تخریب کرده و حاصلات را از بین برده و به مواشی تلفات رسانده و نرخ مواد خوراکی در بازارهای ما بلند رفته.»

محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که در جریان سیلاب‌ها بیش از ۱۹ هزار جریب زمین زراعتی و محصولات ۲۸۰۰ باغ از بین رفته است.

به گفتۀ او، بیش از ۲۵ درخت، ۲۳۷۴ سیستم سولری تخنیکی، ۳۵۲ شبکه آب و چاه‌ها تخریب و اضافه از ۱۴۰۰ رأس مواشی نیز تلف شده‌اند.

او افزود که در جریان یک ماه گذشته، بارندگی‌ها و حوادث طبیعی به‌طور مجموعی ۱۲۴۰۰ خانواده را متضرر کرده است.

صندوق جمعیت ملل متحد در آغاز این هفته، در گزارشی اعلام کرد که خانواده‌های بی‌جا شده در اثر بارندگی‌ها در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند.

اتحادیه اروپا به روز پنج‌شنبه، ۳ ماه ثور اعلام کرد که برای کمک‌رسانی به افرادی که بیشترین زیان را در نتیجۀ سیلاب‌های اخیر در افغانستان متحمل شده‌اند، ۱۷۵ هزار یورو معادل بیش از ۱۳ میلیون افغانی فراهم می‌کند.

این اتحادیه در بیانیه‌ای نوشت که با استفاده از این بودجه حدود دوازده هزار تن در ولایت‌های بادغیس، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، لوگر و ارزگان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.



