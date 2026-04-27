طالبان: حملات پاکستان در کنر تلفات غیرنظامی برجا گذاشت؛ شاهدان عینی: «حملات وحشتناک بود»

یک منبع طالبان در ولایت کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، شام دوشنبه با ارائهٔ ارقام تازه به رادیو آزادی گفت که در میان زخمیها، ۳۰ تن از محصلین پوهنتون سید جمالالدین افغانی در اسعدآباد، همچنان زنان و کودکان شاملاند.
پیش از این، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، کشته شدن دستکم ۴ تن و زخمی شدن حدود ۷۰ تن در این رویداد را تأیید کرده بود.
به گفتهٔ مقامهای محلی کنر، علاوه بر مرکز اسعدآباد، در ولسوالیهای مرورې، سرکانو و دانگام نیز حملات از سوی پاکستان صورت گرفته است.
رادیو آزادی تا کنون نتوانسته است این ادعاها را بهگونهٔ مستقل تأیید کند.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان روز دوشنبه گزارشها درباره حمله این کشور به پوهنتون سید جمالالدین افغانی و مناطق مسکونی در ولایت کنر را رد کرد و این ادعای طالبان را «دروغ آشکار» خواند.
در تصاویر نشرشده از محل رویداد دیده میشود که پس از حملات، محصلین پوهنتون سید جمالالدین افغانی در اسعدآباد در میان ازدحام، بهگونهٔ عاجل تلاش میکردند از دهلیزهای لیلیه بیرون شوند.
یک شاهد عینی که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفته است که این حملات فضای ترس و وحشت را در شهر اسعدآباد ایجاد کرد:
"در زمان بسیار کوتاه، مردم از دکانها بیرون شدند و دکانها بسته گردید. فضایی بهوجود آمد که در شهر تقریباً هیچکس دیده نمیشد. حدود ساعت دو بعد از چاشت، وضعیت ترس و وحشت حاکم بود و مردم در حال دویدن بودند؛ هر کس تلاش میکرد خود را به جای امن برساند."
یک باشندۀ دیگر اسعدآباد نیز که نخواست نامش فاش شود، این حمله را «بسیار وحشتناک» توصیف کرده و گفته است:
"وقتی حمله شد، یک صدای بسیار مهیب شنیده شد. پس از آن، هر کس به اطراف خود نگاه کرد و همه محلهای خود را ترک کردند و تلاش داشتند به جای امن برسند."
او میافزاید که در پوهنتون سید جمالالدین افغانی در اسعدآباد، مرمی به نزدیکی یک جنراتور برقی اصابت کرده و باعث شکسته شدن شیشههای در و پنجرههای پوهنتون شده است که در نتیجه آن، چند محصل زخمی شدهاند.
درگیریها میان حکومت طالبان در افغانستان و نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند، پس از گفتگوها در شهر ارومچی چین، تا حدی کاهش یافته بود.
بر اساس ادعای منابع، پیش از حملات کنر، نیروهای پاکستانی روز یکشنبه در منطقه «دروازه دوستی» نزدیک شهر اسپینبولدک، در امتداد خط دیورند، یک کودک را با شلیک گلوله کشتهاند. به گفتهٔ منابع، پس از آن نیروهای طالبان با عساکر پاکستانی درگیر شدند؛ رویدادی که گفته شده که زمینهساز درگیریهای اخیر شده است.
در یک سال گذشته، تنشها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان چندین بار افزایش یافته و درگیریها هم در امتداد مرز و هم در برخی شهرها گزارش شده است. در ماه فبروری، پاکستان اعلام کرده بود که در حالت «جنگ آشکار» با افغانستان قرار دارد.
برای کاهش تنشها، تلاشهای دیپلماتیک نیز صورت گرفته که چین نیز در آن نقش داشته است. مذاکرات اخیر در ارومچی از سوی هر دو طرف «سازنده» توصیف شده بود.
همچنان عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز تلاشهایی برای میانجیگری انجام دادهاند. همزمان با این درگیریها، امیرخان متقی، وزیر خارجهٔ حکومت طالبان، با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجهٔ عربستان سعودی، تلیفونی گفتگو کرده است.
وزارت خارجهٔ طالبان روز یکشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که متقی تلاشهای عربستان سعودی برای ثبات منطقه را ستایش کرده است.
این وزارت افزوده است که وزیر خارجهٔ عربستان سعودی، ثبات در منطقه را برای همه مهم دانسته و بر حل منازعات از طریق گفتگو و دیپلوماسی تأکید کرده است.
اسلامآباد ادعا میکند که حکومت طالبان در افغانستان از تحریک طالبان پاکستان (TTP) حمایت میکند و این گروه از خاک افغانستان حملات را در داخل پاکستان سازماندهی میکند؛ اما طالبان این ادعاها را رد کرده و میگویند اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیز گفته است که پاکستان تاکنون شواهدی ارائه نکرده که نشان دهد تحریک طالبان پاکستان تحت هدایت طالبان افغان در پاکستان حملات انجام میدهد.