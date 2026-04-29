خبر ها
سازمان ملل: ایران از آغاز حملات اسرائیل و امریکا دستکم ۲۱ نفر را اعدام کرده است
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، ایران دستکم ۲۱ نفر را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کرده است.
به گفتهٔ دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از زمانی که حملات امریکا و اسرائیل در در ایران آغاز شد، "دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ماه جدی، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف، و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند".
این نهاد همچنین در بیانیهای افزود: «همچنان تخمین زده میشود که از ماه حوت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدهاند."
پیشتر، سازمان عفو بینالملل هشدار داده بود که غیرنظامیان در ایران همچنان با «خطر دوگانهٔ» جنگ و سرکوب مواجهاند.
گروههای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل میگویند ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا به پرسشهای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ میدهد
وزیر دفاع ایالات متحدهٔ امریکا امروز ۹ ثور به کانگرس میرود تا به پرسشهای اعضای کانگرس در مورد جنگ ایران پاسخ دهد.
این نخستین بار از زمان آغاز این جنگ است که پیت هیگست به پرسشهای اعضای کانگرس پاسخ میدهد. قرار است آقای هیگست همچنان دربارهٔ بودجهٔ دفاعی ۱.۵ تریلیون دالری رئیسجمهور دونالد ترمپ برای اعضای مجلس نمایندگان توضیحات ارائه کند.
در کانگرس، نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیش از این از اطلاعات دریافتشده دربارهٔ جنگ ایران ابراز نارضایتی کردهاند، از همین رو انتظار میرود که از آقای هیگست پرسشهای جدی مطرح شود.
کنر؛ باشندگان از حملات تازه پاکستان گزارش میدهند
برخی باشندگان ولایت کنر مدعیاند که نیروهای پاکستانی بار دیگر بر این ولایت حملات راکتی انجام دادهاند.
این باشندگان به رادیو آزادی گفتند که این حملات روز سهشنبه ۸ ثور حوالی ساعت سهونیم بعد از چاشت در مناطق داګ و شونگره مربوط ولسوالی چپهدره آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته است.
بر اساس ادعای آنان، در نتیجهٔ این حملات، یک تن کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند. همچنان، دهها تن مجبور شدهاند خانههای خود را ترک کنند.
حکومت طالبان و پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتهاند.
بخشهایی از ولایت کنر، بهشمول مرکز آن اسعدآباد، روز دوشنبه نیز شاهد بمباران بود که پس از آن حکومت طالبان در کابل در اعتراض به این حملات، شارژدافیر پاکستان را احضار کرده و یادداشت اعتراضی به او سپرد.
وزارت انرژی قزاقستان: خروج از اوپک در حال حاضر در دستور کار نیست
وزارت انرژی قزاقستان چهارشنبه ۹ ثور اعلام کرد که این کشور در حال حاضر به خروج از سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) غور نمیکند.
این کشور آسیای میانه یک روز پس از آن، این اظهارات را مطرح کرد که امارات متحدهٔ عربی گفته بود در میان بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، احتمال خروج از اوپک را بررسی میکند.
اوپک در سال ۱۹۶۰ توسط عربستان سعودی، ایران، کویت، عراق و ونزوئلا در بغداد تأسیس شد و اکنون شمار اعضای آن، به شمول امارات متحدهٔ عربی، به دوازده کشور میرسد.
فیفا: تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید اجازه حضور در مسابقات رسمی را یافت
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) اعلام کرده است که به تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید اجازه خواهد داد در رقابتهای رسمی بین المللی شرکت کنند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روز سهشنبه ۸ ثور اعلام کرد که فدراسیون فیفا با تصویب یک تغییر در مقررات خود زمینه را برای تیم فوتبال زنان افغانستان مساعد ساخته که بتواند به نمایندگی از کشور خود در رقابتهای بینالمللی بازی کند و فیفا از اعضای این تیم حمایت خواهد کرد.
فیفا میگوید این یک تصمیم تاریخی است و هدف آن این است که اطمینان حاصل شود بازیکنانی که به دلیل شرایط خاص خارج از کنترلشان نمیتوانند بازی کنند، از رقابتهای بینالمللی محروم نشوند.
تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در هیچ مسابقه رسمی بین المللی هنوز شرکت نکرده است.
بر اساس مقررات فیفا، پیش از این، این تیم باید از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت اداره طالبان است، معرفی میشد.
پس از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، پس از برگشت طالبان به قدرت، در کنار محدودیتهای دیگر، زنان از ورزش هم منع شدند.
این محدودیت ها باعث شد که شماری زیادی از ورزشکاران زن، افغانستان را ترک کردند.
حکومت طالبان شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرد
حکومت طالبان می گوید که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار نمود و در رابطه به حملات اخیر نیروهای پاکستانی بر اهداف ملکی و تأسیسات عامه در امتداد خط دیورند، از جمله پوهنتون ولایت کنر، یادداشت اعتراضی را به او تسلیم کرده است.
حافظ ضیا احمد تکل مسئول اطلاعات و روابط عامۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، روز سه شنبه(۸ ثور) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که این وزارت، حملات پاکستان بر افراد ملکی را بهشدت محکوم کرده، آن را نقض تمامیت ارضی افغانستان و مغایر با اصول بینالمللی و یک اقدام تحریکآمیز میداند.
ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز روز سه شنبه در شبکۀ اکس نوشته که افراد ملکی همواره باید محافظت شوند. او روی نیاز بررسیهای فوری، مستقل و همهجانبه در مورد رویدادهای اخیر و قبلی شده است
این در حالی است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه شنبه گفت که در نتیجۀ حملات بعد از ظهر دوشنبه، کشته و زخمی شدن ده ها فرد ملکی و خسارات در بخش هایی از شهر اسعد آباد، مرکز ولایت کنر از جمله پوهنتون سید جمال الدین را مستند ساخته است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان: ۱۲ چاه نفت در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» حفر شده است
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گویدکه پس از سه سال تحقیقات در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» ۱۲ چاه نفت حفر شده است.
این وزارت با نشر ویدیویی، روز سه شنبه(۸ ثور) در اعلامیۀ ادعا کرد که از جملۀ این ۱۲ چاه، عملاً استخراج نفت از پنج آن آغاز شده و سایر چاهها نیز بهزودی برای استخراج آماده خواهند شد.
روند استخراج این چاه های نفت توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان افتتاح شد.
اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نگفته که بطور دقیق حوزۀ نفتی «دریای زمرد» در شمال افغانستان شامل کدام مناطق است و استخراج از این چاه های نفت توسط کی و به چه پیمانه صورت می گیرد.
این ادعا در حالی صورت گرفته که در زمینۀ عقد قرار دادههای استخراج معادن از سوی حکومت طالبان در افغانستان شفافیت وجود ندارد و بر اساس گزارش ها استخراج از معادن افغانستان به گونۀ غیر مسلکی و بی رویه صورت می گیرد.
چارلز پادشاه بریتانیا، با رئیس جمهور ترمپ ملاقات کرد
چارلز پادشاه بریتانیا، روز سهشنبه(۸ ثور) با دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکاملاقات کرد. این دیدار بخشی از سفر دولتی است که هدف آن تأکید بر وحدت میان این دو متحد دیرینه، با وجود اختلافات عمیق درمورد جنگ ایران، خوانده شده است.
در حالی که صدها مهمان در چمن جنوبی قصر سفید ایستاده بودند و توپهای تشریفاتی فیر شد، سرود ملی ایالات متحدۀ امریکا نواخته شد، چارلز و ملکه کامیلا از سوی رئیسجمهور ترمپ و بانوی نخست ملانیا ترمپ، استقبال شدند.
براساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترمپ به جمع حاضران گفت:«این چه روز زیبای بریتانیایی است»، او در سخنان خود، پادشاه بریتانیا را «مردی بسیار شیک و باوقار» توصیف کرد و به شوخی گفت که مادرش به «چارلز علاقهمند بود».
این زوج سلطنتی بریتانیا در یک سفر دولتی چهارروزه در امریکا هستند که هدف آن برجسته ساختن روابطی است که میان بریتانیا و مستعمرۀ سابقاش طی ۲۵۰ سال پس از استقلال امریکا شکل گرفته است؛ رابطهای که در دهههای اخیر به نام «رابطه ویژه» شناخته میشود.
مقامات امریکایی می گویند یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را دستگیر کردهاند
مقامات امریکایی اوجنیو مولینا-لوپز یک قاچاقبر بزرگ مواد مخدر گواتیمالایی را دستگیر کردهاند.
مولینا-لوپز متهم است که رهبری گروه «لاس اویستاس» را بر عهده داشت؛ گروهی که کوکائین را از امریکای جنوبی به کارتلهای مکسیکویی، انتقال میداده است.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، اداره سارنوالی جنوب کالیفورنیا در یک اعلامیه گفته که مولینا-لوپز در شهر ساندیگو در این ایالت دستگیر شده است.
اوجنیو مولینا-لوپز ۶۱ ساله که به نام «دون داریو» نیز شناخته میشود، با اتهام توطئه واردات و توزیع کوکائین روبهرو است و ممکن است به حبس ابد محکوم شود. او در یک محکمۀ فدرال خود را بیگناه خوانده است.
گفته میشود بخش بزرگی از کوکائین واردشده به امریکا از مسیر امریکای مرکزی و مکسیکو عبور میکند.
عراقچی از حمایت روسیه از دیپلماسی قدردانی کرد
عباس عراقچی وزیر ایران پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در سنپترزبورگ، ضمن استقبال از حمایت مسکو از دیپلماسی، روابط مستحکم دو کشور را ستود.
عراقچی روز دوشنبه (۷ ثور) با پوتین دیدار کرد.
وزیر خارجۀ ایران تأکید کرد که تحولات اخیر، عمق شراکت راهبردی دو کشور را نشان دادهاند.
روسیه برای بازگرداندن آرامش به شرق میانه ، آمادگی اش را برای میانجیگری بین ایران و امریکا اعلام کرده است. مسکو حملات امریکا و اسرائیل به ایران را بهشدت محکوم کرده است.
مسکو در عین حال بارها پیشنهاد داده که برای کاستن از تنشها، یورانیوم غنیسازیشدۀ ایران را دریافت و ذخیره کند؛ پیشنهادی که از سوی امریکا رد شده است.