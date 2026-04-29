افغانستان
حمله با چاقو؛ دو مرد یهودی در شمال لندن زخمی شدند
در حملۀ مردی با چاقو به عابران در محله گولدرز گرین در شمال لندن، دو مرد یهودی زخمی شدند.
این دو تن یکی ۷۶ و دیگری ۳۴ ساله در شفاخانه در وضعیت ثابت قرار دارند.
پولیس گفته است که یک مرد ۴۵ ساله که تلاش کرد با چاقو به مأموران پولیس نیز حمله کند دستگیر شده است.
مارک رولی یک مقام پولیس گفت که مهاجم مظنون «سابقۀ خشونت جدی و مشکلات سلامت روان» دارد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
بنت: «قانون مبلغین» طالبان در تضاد با قوانین بینالمللی و حقوق بشر است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که «قانون مبلغین» طالبان برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است و به نظر می رسد که تبعیض بر اساس مذهب به نفع مذهب حنفی قائل میشود.
بنت ، چهارشنبه شب (۹ثور) در ایکس نوشت: «حقوق بشر از اقلیتهای قومی و مذهبی محافظت میکند»
بنت افزوده که در حال انجام یک تحلیل کامل از این قانون است.
وزارت عدلیۀ طالبان روز سه شنبه (۸ ثور) گفت که هبتالله آخوندزاده رهبر این گروه «قانون مبلغین» را توشیح کرده که براساس آن «مبلغ باید مسلمان و حنفیمذهب باشد.»
هشدار از احتمال باران شدید و سیل در 9 ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران و سیل در ۹ ولایت افغانستان خبر داده است.
پیشبینی این ریاست نشان می دهد که نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، میدانوردک، بغلان، تخار و بدخشان امروز پنجشنبه ( ۱۰ثور) شاهد باران شدید ، رعد و برق و سیل های آنی خواهند بود.
مقدار بارندگی در نقاط مختلف این ولایتها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر پیشبینی شده است.
طی حدود یک ماه اخیر بر اثر حوادث طبیعی از جمله بارندگی و سیل در افغانستان صد ها تن کشته و زخمی شدند.
کنر؛ باشندگان از حملات تازه پاکستان گزارش میدهند
برخی باشندگان ولایت کنر مدعیاند که نیروهای پاکستانی بار دیگر بر این ولایت حملات راکتی انجام دادهاند.
این باشندگان به رادیو آزادی گفتند که این حملات روز سهشنبه ۸ ثور حوالی ساعت سهونیم بعد از چاشت در مناطق داګ و شونگره مربوط ولسوالی چپهدره آغاز شده و تا امروز نیز ادامه داشته است.
بر اساس ادعای آنان، در نتیجهٔ این حملات، یک تن کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند. همچنان، دهها تن مجبور شدهاند خانههای خود را ترک کنند.
حکومت طالبان و پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتهاند.
بخشهایی از ولایت کنر، بهشمول مرکز آن اسعدآباد، روز دوشنبه نیز شاهد بمباران بود که پس از آن حکومت طالبان در کابل در اعتراض به این حملات، شارژدافیر پاکستان را احضار کرده و یادداشت اعتراضی به او سپرد.
حکومت طالبان شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرد
حکومت طالبان می گوید که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار نمود و در رابطه به حملات اخیر نیروهای پاکستانی بر اهداف ملکی و تأسیسات عامه در امتداد خط دیورند، از جمله پوهنتون ولایت کنر، یادداشت اعتراضی را به او تسلیم کرده است.
حافظ ضیا احمد تکل مسئول اطلاعات و روابط عامۀ وزارت امور خارجۀ طالبان، روز سه شنبه(۸ ثور) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که این وزارت، حملات پاکستان بر افراد ملکی را بهشدت محکوم کرده، آن را نقض تمامیت ارضی افغانستان و مغایر با اصول بینالمللی و یک اقدام تحریکآمیز میداند.
ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز روز سه شنبه در شبکۀ اکس نوشته که افراد ملکی همواره باید محافظت شوند. او روی نیاز بررسیهای فوری، مستقل و همهجانبه در مورد رویدادهای اخیر و قبلی شده است
این در حالی است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه شنبه گفت که در نتیجۀ حملات بعد از ظهر دوشنبه، کشته و زخمی شدن ده ها فرد ملکی و خسارات در بخش هایی از شهر اسعد آباد، مرکز ولایت کنر از جمله پوهنتون سید جمال الدین را مستند ساخته است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان: ۱۲ چاه نفت در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» حفر شده است
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گویدکه پس از سه سال تحقیقات در حوزۀ نفتی «دریای زمرد» ۱۲ چاه نفت حفر شده است.
این وزارت با نشر ویدیویی، روز سه شنبه(۸ ثور) در اعلامیۀ ادعا کرد که از جملۀ این ۱۲ چاه، عملاً استخراج نفت از پنج آن آغاز شده و سایر چاهها نیز بهزودی برای استخراج آماده خواهند شد.
روند استخراج این چاه های نفت توسط ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان افتتاح شد.
اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نگفته که بطور دقیق حوزۀ نفتی «دریای زمرد» در شمال افغانستان شامل کدام مناطق است و استخراج از این چاه های نفت توسط کی و به چه پیمانه صورت می گیرد.
این ادعا در حالی صورت گرفته که در زمینۀ عقد قرار دادههای استخراج معادن از سوی حکومت طالبان در افغانستان شفافیت وجود ندارد و بر اساس گزارش ها استخراج از معادن افغانستان به گونۀ غیر مسلکی و بی رویه صورت می گیرد.
یوناما: کشته یا زخمی شده دهها غیرنظامی را در حملات هوایی در اسعدآباد مستند کرده است
دفترهیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، می گوید که کشته یا زخمی شدن دها غیرنظامی را در حملات هوایی به مناطقی از جمله به یک پوهنتون در اسعدآباد مستند کرده است.
یوناما در ایکس امروز سهشنبه ( ۸ ثور) نوشت که طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه، غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی باید همیشه محافظت شوند.
این نهاد به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای زخمیان آرزوی بهبودی سریع کرده است.
از سوی دیگر ، ریچارد بنیت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در پستی در ایکس گفته است که غیرنظامیان باید همیشه محافظت شوند و عاملان پاسخگو قرار گیرند.
او افزوده است که تحقیقات سریع، مستقل و کامل در مورد رویداد های اخیر ضروری است.
پیش از این ، مقام های طالبان ادعا کرده بودند که پاکستان روز دوشنبه به بخش های از شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر حملات هوایی انجام داده است.
یک منبع طالبان در کنر که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این حملات دستکم ۷ تن کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان ، گزارشها دربارۀ حملۀ این کشور به پوهنتون سید جمالالدین افغانی و مناطق مسکونی در اسعدآباد را رد کرده و ادعای طالبان را «دروغ آشکار» خوانده است.
یونیسف: افغانستان با خطر از دست دادن بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن روبهرو است
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف، میگوید که با ادامۀ ممنوعیت آموزش و کار زنان از سوی طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی زن مواجه خواهد شد.
این نهاد امروز سهشنبه (۸ ثور ) در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف از طالبان خواسته است که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند.
او در عین حال از جامعۀ بینالمللی خواسته که به حمایت از حقوق دختران برای یادگیری متعهد بماند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ خورشیدی ، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون ها را به روی دختران و زنان بسته کردند.
این گروه در ادامۀ وضع محدودیت ها بر زنان در قوس سال ۱۴۰۳ مانع رفتن دختران و زنان به انستیتوتهای طبی شد.
نمایندۀ ویژۀ روسیه وارد کابل شده است
ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه برای افغانستان به کابل سفر کرده است.
وزارت خارجۀ طالبان گفته است که کابلوف امروز سه شنبه (۸ ثور ) با امیرخان متقی وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامهای طالبان دیدار می کند.
به گفتۀ این وزارت، دو طرف در مورد موضوعات سیاسی و اقتصادی گفتوگو خواهند کرد.
روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
فرانسه: ۴۲ تُن کمکهای بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان ارسال شد
وزارت خارجهٔ فرانسه از انتقال نزدیک به ۴۲ تُن کمکهای بشردوستانه برای غیرنظامیان در افغانستان خبر داده است.
بر اساس اعلامیهٔ این وزارت که روز دوشنبه ۷ ثور در ویبسایت رسمی آن منتشر شده، این کمکها با حمایت بنیاد ایرباس و از طریق پل هوایی بشردوستانهٔ اروپا تسهیل شده است.
در اعلامیه آمده است که این کمکهای بشردوستانه شامل ۲۶۸۰ جعبه غذای درمانی آمادهٔ مصرف و یک تُن تجهیزات صحی میباشد.
گفته شده که این کمکها از طریق سازمان ملل متحد برای درمان ۳۲۰۰ کودک زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیهٔ حاد توزیع خواهد شد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که در این میان، هفتونیم میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در معرض سوءتغذیه قرار دارند.