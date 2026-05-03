ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در پنج ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست پیش‌بینی کرده است که میدان وردک ، نورستان ، کنر ، خوست و پکتیکا امروز دوشنبه (۱۴ ثور) شاهد باران شدید ، رعدوبرق و سیل خواهند بود.

میزان بارند‌گی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله باران و سیل طی یک ماه اخیر در افغانستان نزدیک به ۲۳۰ تن جان باخته اند و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.