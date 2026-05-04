دوشنبه ۱۴ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۳۰

ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود

ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود.

امروز دوشنبه نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، همراه با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا از نشست جامعه سیاسی اروپا میزبانی می‌کنند؛ نشستی که بیش از ۴۰ رهبر و مقام ارشد اروپایی در آن حضور دارند.

روز سه‌شنبه ۱۵ ثور نیز رهبران اتحادیه اروپا در چارچوب نشستی جداگانه، روابط میان این اتحادیه و ارمنستان را بررسی خواهند کرد.

ارمنستان، کشوری با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، پس از سال‌ها تنش با جمهوری آذربایجان، در تلاش برای تقویت روابط خود با اروپا و پیشبرد روند بازسازی است.

جامعه سیاسی اروپا در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، به ابتکار امانویل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تأسیس شد و سالانه دو بار رهبران کشورهای اروپایی را گرد هم می‌آورد.

این نهاد تقریبا تمامی کشورهای اروپایی، به‌جز روسیه، بلاروس و واتیکان، را در بر می‌گیرد.

لغزش زمین در تخار جان یک نفر را گرفت

در نتیجه لغزش زمین در ولسوالی کلفگان ولایت تخار، یک نفر جان باخته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

ریاست صحت عامه طالبان در تخار روز دوشنبه، ۱۴ ثور با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که این رویداد روز یکشنبه رخ داده و زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

این درحالی است که در دو روز گذشته بر اثر سیلاب‌ها در تخار و بدخشان، دست‌کم سه نفر جان خود را از دست داده و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

همزمان، وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شاهراه تخار-بدخشان که در چندین نقطه به دلیل سیلاب‌ها مسدود شده بود، اکنون یک مسیر آن دوباره به روی رفت‌وآمد باز شده است.

این وزارت افزوده است که تلاش‌ها برای بازگشایی کامل سایر مسیرهای مسدودشده همچنان ادامه دارد.

احتمال بارش باران و سیل در پنج ولایت افغانستان

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در پنج ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست پیش‌بینی کرده است که میدان وردک ، نورستان ، کنر ، خوست و پکتیکا امروز دوشنبه (۱۴ ثور) شاهد باران شدید ، رعدوبرق و سیل خواهند بود.

میزان بارند‌گی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله باران و سیل طی یک ماه اخیر در افغانستان نزدیک به ۲۳۰ تن جان باخته اند و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.

ریچارد لیندسی: خبرنگاران در افغانستان در شرایط دشوار به کار حیاتی ادامه می‌دهند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان به‌مناسبت «روز جهانی آزادی مطبوعات» بر اهمیت آزادی بیان تاکید کرده است.

یکشنبه سوم می «روز جهانی آزادی مطبوعات» بود.

لیندسی ، دیروز در ایکس نوشت که هفتۀ گذشته در کابل با شماری از خبرنگاران که در شرایط دشوار به کار حیاتی خود ادامه می‌دهند دیدار کرده است.

او افزوده است که این خبرنگاران ، نگرانی‌ها و منافع مردم افغانستان را برجسته می‌سازند و صدای کسانی می‌شوند که بیشترین نیاز را دارند.

از سوی دیگر ، سازمان حقوق بشری «رواداری» گفته است که وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان همچنان نگران‌کننده است.

این سازمان گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ، فعالیت صدها رسانه متوقف شده و شمار زیادی از خبرنگاران وظایف خود را از دست داده یا مجبور به ترک این کشور شده‌اند.

خبیب غفران، سخنگوی ، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که این گروه به جایگاه اساسی رسانه ها در جامعه باور دارد.

او در پیام ویدیویی از رسانه ها خواسته است که فعالیت های خود را در چهارچوب ارزش های دینی و فرهنگی و پالیسی نشراتی حکومت طالبان تنظیم کنند.

روز جهانی آزادی رسانه‌ها؛ ریچارد بنیت: طالبان تمامی روزنامه‌نگاران را بدون قید و شرط آزاد کنند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها از حکومت طالبان خواسته است که تمامی روزنامه‌نگاران را بدون قید و شرط آزاد کند.

او دیشب در بیانیه‌ای گفت که طالبان اطمینان بدهند که کارمندان رسانه‌ای می‌توانند بدون ترس از انتقام‌جویی، آزار و اذیت و بازداشت، کار کنند.

امروز یک‌شنبه، سوم ماه می برابر است با روز جهانی آزادی رسانه‌ها.

ریچارد بنیت همچنان افزوده است که فضای روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل در افغانستان تقریباً از بین رفته است و پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در سال ۲۰۲۱، روزنامه‌نگاران با روال فزاینده‌ای از سانسور، ارعاب و دستگیری روبه‌رو بوده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، در حال حاضر چهار خبرنگار در بازداشت طالبان هستند.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در روز جهانی آزادی رسانه‌ها مدعی شده است که این حکومت به جایگاه اساسی رسانه‌ها در جامعه باور دارد.

او در یک پیام تصویری که امروز منتشر شد، گفته است که حکومت طالبان از رسانه‌ها می‌خواهد که «فعالیت‌های خود را در چارچوب اصول، ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم افغانستان، پالیسی نشراتی امارت اسلامی، منافع علیای کشور و حفظ حریم خصوصی اشخاص تنظیم کنند.»

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهار و نیم سال گذشته، محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها اعمال کرده‌اند.

اسلام آباد ، اظهارات ریچارد لیندسی در مورد حمله به ولایت کنر را یک‌جانبه و نامتوازن خوانده است

وزارت خارجۀ پاکستان اظهارات اخیر ، ریچارد لیندسی نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان در مورد حمله به ولایت کنر را یکجانبه و نامتوازن توصیف کرده است.

لیندسی به تازگی با ابراز نگرانی در مورد حملات در کنر تأکید کرده بود که باید اقدامات لازم برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از خشونت انجام شود.

اما وزارت خارجۀ پاکستان روز شنبه (۱۲ ثور) در بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروهای این کشور مواضع طالبان افغان و آنچه را که «مراکز تروریستی» خوانده است هدف قرار داده‌اند.

مردم محلی و محصلان پوهنتون سید جمال الدین افغانی در شهر اسعد آباد کنر گفته اند که در حملات هوایی پاکستان در هفتۀ گذشته مناطق مسکونی و این پوهنتون هدف قرار گرفتند.

یک منبع طالبان در کنر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که در حملات روز دوشنبه گذشته دستکم ۷ تن کشته و ۷۸ تن دیگر زخمی شده اند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، گفته است که کشته یا زخمی شدن دها غیرنظامی را در حملات هوایی به مناطقی از جمله به یک پوهنتون در اسعدآباد مستند کرده است.

فوزیه کوفی: طالبان خانه ام را غصب و بستگانم را بازداشت کردند

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگۀ پیشین افغانستان و از فعالان حقوق زن می گوید که طالبان ، خانۀ شخصی او را غصب و شماری از بستگانش را بازداشت کرده‌اند. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته اند.

خانم کوفی در بیانیه‌ای در ایکس روز شنبه ( ۱۲ ثور) گفت که طالبان سه ماه پیش خانۀ شخصی وی را غصب کردند و به دنبال آن ، برخی از اعضای خانواده و نزدیکانش که در این خانه زندگی می کردند به محل دیگری کوچ کردند.

فوزیه کوفی ، افزوده است که طالبان روز سه‌شنبه هفتۀ گذشته به محل جدید اقامت اعضای خانواده و نزدیکانش هجوم برده و شماری از بستگانش و تعدادی از باشنده‌گان بدخشان را که به گفتۀ خانم کوفی ، هیچ قرابتی با او نداشتند بازداشت کردند.

او هویت و شمار بازداشت‌شد‌گان را مشخص نکرده است.

احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در ۱۱ ولایت افغانستان پیش‌بینی شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و جاری شدن سیل در یازده ولایت افغانستان خبر داده است.

این ریاست پیشبینی کرده است که بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، پروان، پنجشیر، نورستان، کنر، ننگرهار و لوگر روز یک‌شنبه (۱۲ ثور) شاهد باران شدید ، رعدوبرق و سیل خواهند بود.

میزان بارنده‌گی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" در ولایت کندز آغاز شد

مسابقات کریکت تحت نام"امید وطن" امروز(شنبه ۱۲ ثور) در استدیوم کریکت ولایت کندز آغاز شد.

در اولین بازی این مسابقات، تیم‌های سپین غر و بست به مصاف هم رفتند.

این مسابقات تا 14 می ادامه خواهد داشت.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ می گوید، به هزاران افغان در نورستان کمک کرده است

نشان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(آرشیف)

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که در دو ولسوالی ولایت نورستان به هزاران افغان که به دلیل جنگ‌های پاکستان و افغانستان آسیب دیده‌اند، کمک کرده است.

صلیب سرخ روز جمعه(۱۱ ثور) خبر داد که در ولسوالی‌های کامدیش و برگ متال به هفده هزار خانواده آسیب‌دیده، آرد، روغن و چند مواد غذایی دیگر کمک کرده است.

به گفتۀ صلیب سرخ، این کمک را به‌طور مشترک با برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد انجام داده است.

