در تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت، ۱۶ تن در اندونیزیا کشته شدند

شهباز شریف صدراعظم پاکستان از دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به خاطر آنچه او «رهبری شجاعانه و اعلام به‌موقع توقف «پروژه آزادی در تنگه هرمز» خواند، تشکر کرد.

شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که «پاسخ سخاوتمندانه رئیس جمهور ترمپ به درخواست پاکستان و سایر کشورهای برادر، به‌ویژه شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و صدراعظم عربستان سعودی در این دوره حساس، به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای کمک زیاد خواهد کرد.»

شریف ابراز امیدواری کرده که «روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود و صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.»

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

این اظهارت ترمپ پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در یک کنفرانس خبری گفت، کمپاین نظامی «خشم حماسی» امریکا علیه ایران، پایان یافته است.