پنجشنبه ۱۷ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۰۳

افغانستان

راشد خان باز هم در توپ اندازی مقام نخست را گرفت

راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان
راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان

در تازه‌ترین رده‌بندی شورای بین‌المللی کرکت ای سی سی، راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان، در بخش توپ‌ اندازی در بازی‌های پنجاه‌آوره و بیست‌آوره مقام نخست را به دست آورده است.

این نخستین بار نیست که راشد خان این مقام‌ها را کسب می‌کند، بلکه او طی چند سال گذشته بارها موفق به کسب این رتبه‌ها شده است.

همچنان، در تازه‌ترین رده‌بندی آل‌روندرهای بازی‌های یک‌روزه شورای بین‌المللی کرکت، عظمت‌الله عمرزی بار دیگر مقام نخست را از آن خود کرده است.

در این رده‌بندی، محمد نبی در جایگاه سوم و راشد خان در جایگاه پنجم قرار گرفته‌اند.

همچنین در رده‌بندی سالانه بازی‌های بیست‌آوره، تیم ملی افغانستان یک پله سقوط کرده و در حال حاضر با داشتن ۲۲۰ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد.

یک دهلیز ترانزیتی برای انتقال کالاهای تجارتی از چین به افغانستان گشایش یافت

خط آهن هرات (آرشیف)

رسانه‌های آسیای میانه روز چهارشنبه ۱۶ ثور به نقل از مقامات ترانسپورتی ازبکستان گزارش داده‌اند که این مسیر زمان انتقال کالاها را کاهش داده و روند لوژستیکی را ساده‌تر می‌سازد.

در این دهلیز ترانزیتی، کانتینرها ابتدا از طریق قطار از چین حرکت کرده و پس از عبور از ایستگاه آلتین‌کول وارد ازبکستان می‌شوند.

گزارش می‌افزاید که این کالاها سپس به مرکز لوژستیکی شهر بخارا انتقال یافته و از آنجا از طریق ترکمنستان به شهر هرات در غرب افغانستان منتقل می‌گردند.

کارشناسان امور اقتصادی پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه در شرایط که پاکستان راه های تجارتی خود را با افغانستان مسدود کرده یک فرصت خوب است.

شرکت چینی: کارهای معدن‌ مس عینک دوباره آغاز خواهد شد

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر که در یک ساحۀ باستانی موقعیت دارد(آرشیف)

وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید که هدایت‌الله بدری، وزیر این وزارت با سفیر چین و رؤسای شرکت‌های قراردادی معدن مس عینک، ام سی سی تی(MCCT) و ام جی ای ام(MJAM) در مورد عملی‌ساختن تعهدات‌شان و پیشرفت پروژۀ استخراج این معدن گفتگو کرده است.

در خبرنامه این وزارت گفته شده که در این نشست که روز سه‌شنبه برگزار شد، رئیس عمومی شرکت ام سی سی تی اطمینان داده که کارهای متوقف‌شده این معدن‌دوباره آغاز خواهد شد.

براساس خبرنامه، هدایت‌الله بدری، تأکید کرده که این شرکت باید مطابق به شرایط قرارداد، گام‌های عملی را برای تطبیق کامل فعالیت‌های این پروژه بردارد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه اسد سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که قرارداد سروی و استخراج معدن مس عینک را برای پانزده سال دیگر تمدید کرده است.

معدن مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود ۵۰ میلیارد دالر تخمین می‌شود. این پروژه هفده سال پیش قرارداد شده، اما تا اکنون پیشرفت قابل توجهی در کارهای استخراج آن دیده نمی شود.

شش ورزشکار افغان در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک می‌کنند

آرشیف

قرار است ، شش ورزشکار از افغانستان در رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس اشتراک کنند.

این رقابت ها امروز چهارشنبه (۱۵ ثور) آغاز می شود و تا یکشنبه ادامه خواهد یافت.

ریاست المپیک ، ورزش و تربیت بدنی طالبان گفته است که شش ورزشکار و یک مربی از افغانستان روز سه شنبه به بلاروس رفتند.

بیش از ۱۰۰ کشور زیر چتر فدراسیون بین‌المللی پاورلیفتینگ حضور دارند.

انتظار می‌رود که رقابت‌های جهانی پاورلیفتینگ در بلاروس با اشتراک ورزشکاران حدود ۵۰ کشور برگزار شود.

رویداد ترافیکی در بدخشان جان پنج تن را گرفت

آرشیف

در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، پنج تن جان باختند و چهار تن دیگر زخمی شدند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی قوماندانی امنیۀ طالبان در بدخشان به رسانه ها گفته است که این رویداد پس از ظهر روز سه‌شنبه (۱۵ ثور ) زمانی رخ داد که یک موتر نوع لندکروزر از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد.

وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده است.

علت رویداد هنوز مشخص نشده ؛ اما بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.

در روز جهانی قابله‌ها؛ تأکید ملل متحد بر سرمایه‌گذاری بر یک میلیون قابله در افغانستان

آرشیف

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) می‌گوید که سرمایه‌گذاری روی بیش از یک میلیون قابله در افغانستان، مؤثرترین راه برای نجات جان مادران و نوزادان خواهد بود.

این سازمان امروز سه‌شنبه ۱۵ ثور، به مناسبت روز جهانی قابله‌ها، در صفحه ایکس خود نوشته است که این سرمایه‌گذاری می‌تواند در زمینه تداوی زنان باردار، روند زایمان و مراقبت‌های پس از زایمان کمک کند.

این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به‌تازگی هشدار داده است که افغانستان ممکن در چهار سال آینده ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن را از دست بدهد.

چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، نخست دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها، سپس پوهنتون‌ها و در ادامه انستیتوت‌ها و نهادهای آموزشی طبی به روی دختران و زنان بسته شد.

این اقدامات، به‌ویژه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌ها و مراکز آموزشی طبی، نگرانی‌های جدی را در مورد دسترسی آنان به خدمات صحی ضروری و باکیفیت افزایش داده است.

طالبان از افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست خبرداده است

آرشیف

مطیع‌الحق خالص رئیس اداره ملی محیط زیست در کنترل طالبان در مراسم افتتاح شورای عالی رضاکاران محیط زیست از افغانها خواست که برای حفاظت از محیط زیست باید به گونه مشترک کار کنند.

او همچنان از کشور های جهان خواست که بحران اقلیمی و محیط زیست نباید به ابزار سیاسی تبدیل شود، زیرا این موضوع ماهیت بشر دوستانه داشته و نیازمند همکاری تمام کشور هاست.

به گفته رئیس اداره ملی محیط زیست طالبان، شورای عالی رضاکاران محیط زیست متشکل از استادان، علما و جوانان خواهد بود.

افغانستان که به دلیل تغییرات اقلیمی از جمله کشورهای آسیب‌پذیر دانسته می‌شود، همواره شاهد سیلاب‌ها، زلزله‌ها و بارندگی‌های شدید است که به مردم خسارات وارد می‌کند.

این درحالیست که نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما نیز گفته که افغانستان از نظر مدیریت پیامدهای اقلیمی، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در جهان است و در عین حال آمادگی بسیار کمی برای مدیریت این پیامدها دارد.

طالبان ادعا می‎‌کند که پاکستان در ولسوالی دانگام کنر، خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده است

آرشیف

طالبان ادعا می کند که پاکستان در منطقه نزدیک دیورند در ولسوالی دانگام ولایت کنر، خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که در نتیجه این حملات سه تن از غیرنظامیان جان باخته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.

او افزوده است که در این حملات دو مکتب دخترانه و پسرانه، یک مرکز صحی و دو مسجد تخریب شده و همچنین ۸۰ رأس مواشی نیز تلف شده است.

تا اکنون پاکستان در این مورد چیزی نگفته است.

ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود

ارمنستان این هفته میزبان دو نشست مهم اروپایی خواهد بود.

امروز دوشنبه نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، همراه با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا از نشست جامعه سیاسی اروپا میزبانی می‌کنند؛ نشستی که بیش از ۴۰ رهبر و مقام ارشد اروپایی در آن حضور دارند.

روز سه‌شنبه ۱۵ ثور نیز رهبران اتحادیه اروپا در چارچوب نشستی جداگانه، روابط میان این اتحادیه و ارمنستان را بررسی خواهند کرد.

ارمنستان، کشوری با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، پس از سال‌ها تنش با جمهوری آذربایجان، در تلاش برای تقویت روابط خود با اروپا و پیشبرد روند بازسازی است.

جامعه سیاسی اروپا در سال ۲۰۲۲ و پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، به ابتکار امانویل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تأسیس شد و سالانه دو بار رهبران کشورهای اروپایی را گرد هم می‌آورد.

این نهاد تقریبا تمامی کشورهای اروپایی، به‌جز روسیه، بلاروس و واتیکان، را در بر می‌گیرد.

