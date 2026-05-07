امریکا در استراتیژی جدید ضدتروریزم، افغانستان را تهدید مستقیم نخواند

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای سال ۲۰۲۶ که روز چهارشنبه ۱۶ ثور از سوی قصر سفید نشر شده، از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌عنوان تهدید مستقیم برای امریکا یاد نشده است.

در این گزارش ۱۶ صفحه‌ای، به نقل از دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا آمده است که تنها ۴۳ روز پس از بازگشت او به قدرت، عامل حمله آگست ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که در آن ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند، بازداشت شده است؛ موضوعی که به گفته این گزارش نشان‌دهنده تعهد اداره ترمپ به مبارزه با تروریزم است.

در این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود، ده ها شهروند افغانستان نیز کشته شده بودند.

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای ۲۰۲۶، به‌گونه مشخص در مورد مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در افغانستان یا روابط واشنگتن با حکومت طالبان چیزی گفته نشده است.

اما از حضور گروه‌هایی مانند القاعده و شاخه خراسان گروه داعش در آسیا نام برده شده و بر شناسایی و نابودی این گروه‌ها تأکید شده است.

این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در جنوری ۲۰۲۵ نشر شد، آمده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان و القاعده همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است.

پیش از این، سبرینا سینگ، معاون پیشین سخنگوی پنتاگون، در اکتوبر ۲۰۲۴ گفته بود که واشنگتن تهدیدات القاعده در منطقه و افغانستان را جدی می‌گیرد.