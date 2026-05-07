لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۱۸ ثور ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۲۶

خبر ها

امریکا در استراتیژی جدید ضدتروریزم، افغانستان را تهدید مستقیم نخواند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای سال ۲۰۲۶ که روز چهارشنبه ۱۶ ثور از سوی قصر سفید نشر شده، از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌عنوان تهدید مستقیم برای امریکا یاد نشده است.

در این گزارش ۱۶ صفحه‌ای، به نقل از دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا آمده است که تنها ۴۳ روز پس از بازگشت او به قدرت، عامل حمله آگست ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل که در آن ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند، بازداشت شده است؛ موضوعی که به گفته این گزارش نشان‌دهنده تعهد اداره ترمپ به مبارزه با تروریزم است.

در این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته بود، ده ها شهروند افغانستان نیز کشته شده بودند.

در استراتیژی ضدتروریزم ایالات متحده امریکا برای ۲۰۲۶، به‌گونه مشخص در مورد مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در افغانستان یا روابط واشنگتن با حکومت طالبان چیزی گفته نشده است.

اما از حضور گروه‌هایی مانند القاعده و شاخه خراسان گروه داعش در آسیا نام برده شده و بر شناسایی و نابودی این گروه‌ها تأکید شده است.

این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در جنوری ۲۰۲۵ نشر شد، آمده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان و القاعده همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است.

پیش از این، سبرینا سینگ، معاون پیشین سخنگوی پنتاگون، در اکتوبر ۲۰۲۴ گفته بود که واشنگتن تهدیدات القاعده در منطقه و افغانستان را جدی می‌گیرد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

گزارش ان‌بی‌سی نیوز از نقش عربستان در توقف عملیات «پروژه آزادی» در تنگه هرمز

شبکه ان‌بی‌سی نیوز می‌گوید «پروژه آزادی» دونالد ترمپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات را نداد.

ان‌بی‌سی در گزارشی اختصاصی که روز پنجشنبه ۱۷ ثور منتشر شد، به نقل از دو مقام مریکایی نوشت طرح دونالد ترامپ تحت عنوان «پروژه آزادی» برای باز کردن تنگه هرمز، «عربستان سعودی و دیگر متحدان امریکا در خلیج فارس را غافلگیر کرد».

مقام‌های امریکایی به ان‌بی‌سی گفته‌اند پس از اعلام اجرای این طرح، عربستان سعودی به واشینگتن اطلاع داد اجازهٔ‌ استفاده از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض و یا حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از این عملیات را نمی‌دهد.

بر اساس این گزارش، تماس تلفنی دونالد ترمپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، نیز نتوانست اختلاف را حل کند و رئیس‌جمهور امریکا «ناچار شد برای بازگرداندن دسترسی نظامی به این حریم هوایی، عملیات را متوقف کند».

این گزارش می‌گوید دیگر متحدان امریکا در منطقه، از جمله قطر، نیز از آغاز این عملیات از پیش مطلع نشده بودند و ترامپ پس از شروع طرح با امیر قطر تماس گرفت. با این حال، یک مقام کاخ سفید به ان‌بی‌سی نیوز گفته است که «متحدان منطقه‌ای از قبل در جریان قرار گرفته بودند.»

رئیس‌جمهور امریکا دوشنبهٔ هفتهٔ جاری «پروژه آزادی» را به‌عنوان اقدامی برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده بود، اما حدود ۳۶ ساعت بعد آن را متوقف کرد.

او در پیامی نوشت این عملیات «برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود» تا مشخص شود آیا توافقی برای پایان جنگ می‌تواند نهایی و امضا شود یا نه.

پیشتر، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در پیامی که پس از توقف «پروژه آزادی» منتشر کرد، به تأثیر درخواست پاکستان و «به‌ویژه عربستان سعودی» از دونالد ترامپ برای توقف این طرح اشاره کرده بود.

به‌نوشتهٔ ان‌بی‌سی نیوز، اردوی امریکا برای حفاظت از کشتی‌ها در جریان این عملیات به استفاده از جنگنده‌ها، طیاره‌های سوخت‌رسان و دسترسی به حریم هوایی کشورهای منطقه نیاز داشت.

ادامه خبر ...

تیم کریکت استرالیا برای برگزاری سه مسابقه یک‌روزه بین‌المللی به پاکستان سفر می‌کند

کریکت بورد پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تیم ملی کریکت استرالیا برای برگزاری یک سلسله مسابقات سه‌روزه یک‌روزه بین‌المللی (ODI) به پاکستان سفر خواهد کرد.

این رقابت‌ها برای آمادگی دو تیم در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۷ برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که قرار است به میزبانی مشترک افریقای جنوبی، زیمبابوی و نامیبیا برگزار شود.

بر اساس اعلام کریکت بورد پاکستان، نخستین بازی یک‌روزه در ۳۰ می در ورزشگاه راولپندی برگزار می‌شود.

دیدار دوم و سوم نیز به ترتیب در تاریخ‌های ۲ و ۴ جون در ورزشگاه قذافی لاهور برگزار خواهد شد.

این نخستین سلسله بازی‌های دوجانبه یک‌روزه استرالیا در پاکستان از سال ۲۰۲۲ به این‌سو خواهد بود.

ادامه خبر ...

ترامپ: توافق با ایران «بسیار محتمل» است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، شام چهارشنبه گفت که پس از «گفت‌وگوهای بسیار خوب» در ۲۴ ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ «بسیار محتمل» است.

ترمپ در دفتر بیضی قصر سفید به خبرنگاران گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته گفت‌وگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم.»

این چندمین موضع‌گیری رئیس‌جمهور امریکا درباره روند مذاکرات با ایران در این روز بود. او ساعتی پیش‌تر در سخنرانی خود در قصر سفید گفت: «ما با افرادی (در ایران) سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند.»

ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد، «بمباران آغاز می‌شود و متأسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود».

وب‌سایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشینگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک‌صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد امریکا است.

ادامه خبر ...

بیش از ۴۰۰ مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند و به افغانستان بازگشته‌اند

صدها افغان که از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند، دوباره به افغانستان بازگشته‌اند.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود اعلام کرده که در جریان این هفته ۴۹۱ شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده‌اند.

بر اساس این اعلامیه، ۳۷۹ تن از آنان از طریق گذرگاه تورخم و ۱۱۲ تن دیگر از راه سپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

به گفته این وزارت، این افراد به دلیل نداشتن اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند.

براساس گزارش‌ها، هفته گذشته نیز بیش از ۵۰۰ افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشته بودند.

ادامه خبر ...

راشد خان باز هم در توپ اندازی مقام نخست را گرفت

راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان
راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان

در تازه‌ترین رده‌بندی شورای بین‌المللی کرکت ای سی سی، راشد خان، بازیکن نامدار کریکت افغانستان، در بخش توپ‌ اندازی در بازی‌های پنجاه‌آوره و بیست‌آوره مقام نخست را به دست آورده است.

این نخستین بار نیست که راشد خان این مقام‌ها را کسب می‌کند، بلکه او طی چند سال گذشته بارها موفق به کسب این رتبه‌ها شده است.

همچنان، در تازه‌ترین رده‌بندی آل‌روندرهای بازی‌های یک‌روزه شورای بین‌المللی کرکت، عظمت‌الله عمرزی بار دیگر مقام نخست را از آن خود کرده است.

در این رده‌بندی، محمد نبی در جایگاه سوم و راشد خان در جایگاه پنجم قرار گرفته‌اند.

همچنین در رده‌بندی سالانه بازی‌های بیست‌آوره، تیم ملی افغانستان یک پله سقوط کرده و در حال حاضر با داشتن ۲۲۰ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد.

ادامه خبر ...

واکنش سرد ایران به گزارش‌ها درباره توافق احتمالی با امریکا

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن یک توافق میان امریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد امریکا است.

اسماعیل بقایی روز چهارشنبه ۱۶ ثور به خبرگزاری ایسنا گفت که «طرح و پیشنهاد امریکا هنوز از سوی ایران در حال بررسی است و ایران پس از ارزیابی کامل دیدگاه‌های خود، پاسخ را از طریق پاکستان به طرف مقابل ارسال خواهد کرد.»

هم‌زمان، خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از یک منبع آگاه نوشته که پیشنهاد اخیر امریکا «برخی بخش‌های غیرقابل قبول» دارد و ایران تاکنون به آن پاسخ نداده است.

خبرگزاری فارس، که آن هم به سپاه نزدیک است، ادعا کرده که «هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و امریکا تبادله نشده است» و گزارش‌ها درباره نزدیک شدن دو طرف به توافق را رد کرده است.

ادامه خبر ...

ترمپ: اگر ایران توافق را نپذیرد، بمباران بسیار شدید آغاز خواهد شد

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، روز چهارشنبه ۱۶ ثور در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت:

«اگر ایران با آنچه توافق شده است موافقت کند هرچند این شاید یک فرضیه بزرگ باشد عملیات "خشم حماسی" که اکنون بسیار مشهور شده، پایان خواهد یافت و محاصره مؤثر کنونی اجازه خواهد داد که تنگه هرمز برای همه، حتی برای ایران، باز بماند.»

ترمپ افزود «اگر آنان موافقت نکنند، بمباران آغاز خواهد شد و متأسفانه این بار نسبت به گذشته بسیار شدیدتر و سخت‌تر خواهد بود.»

این اظهارات او چند ساعت پس از آن منتشر شد که گزارش‌هایی حاکی از آن است که ایران و امریکا ممکن است برای پایان دادن به جنگ به یک توافق یک‌جانبه نزدیک شده باشند.

پیشتر وب‌سایت اکسیوس به نقل از دو مقام امریکایی و دو منبع آگاه دیگر گزارش داده بود که واشنگتن انتظار دارد طی ۴۸ ساعت آینده پاسخ ایران را درباره چند مسئله کلیدی دریافت کند.

این گزارش با تأکید بر این‌که هنوز توافقی نهایی نشده، افزوده که دو طرف از زمان آغاز جنگ تاکنون هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبوده‌اند.

ادامه خبر ...

یک دهلیز ترانزیتی برای انتقال کالاهای تجارتی از چین به افغانستان گشایش یافت

خط آهن هرات (آرشیف)
خط آهن هرات (آرشیف)

رسانه‌های آسیای میانه روز چهارشنبه ۱۶ ثور به نقل از مقامات ترانسپورتی ازبکستان گزارش داده‌اند که این مسیر زمان انتقال کالاها را کاهش داده و روند لوژستیکی را ساده‌تر می‌سازد.

در این دهلیز ترانزیتی، کانتینرها ابتدا از طریق قطار از چین حرکت کرده و پس از عبور از ایستگاه آلتین‌کول وارد ازبکستان می‌شوند.

گزارش می‌افزاید که این کالاها سپس به مرکز لوژستیکی شهر بخارا انتقال یافته و از آنجا از طریق ترکمنستان به شهر هرات در غرب افغانستان منتقل می‌گردند.

کارشناسان امور اقتصادی پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه در شرایط که پاکستان راه های تجارتی خود را با افغانستان مسدود کرده یک فرصت خوب است.

ادامه خبر ...

صدراعظم پاکستان از رئیس جمهور امریکا، تشکر کرد

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)
شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

شهباز شریف صدراعظم پاکستان از دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به خاطر آنچه او «رهبری شجاعانه و اعلام به‌موقع توقف «پروژه آزادی در تنگه هرمز» خواند، تشکر کرد.

شهباز شریف روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی اکس نوشته که «پاسخ سخاوتمندانه رئیس جمهور ترمپ به درخواست پاکستان و سایر کشورهای برادر، به‌ویژه شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و صدراعظم عربستان سعودی در این دوره حساس، به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای کمک زیاد خواهد کرد.»

شریف ابراز امیدواری کرده که «روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود و صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.»

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که عملیات "پروژۀ آزادی" برای تسهیل کشتی رانی در تنگه هرمز به طور موقت متوقف" شده است.

رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه(۶ می) در شبکۀ اجتماعی تروث سوسیال متعلق به او نوشته که این تصمیم به درخواست پاکستان اتخاذ شده که میانجی در مذاکرات میان امریکا و ایران است.

این اظهارت ترمپ پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در یک کنفرانس خبری گفت، کمپاین نظامی «خشم حماسی» امریکا علیه ایران، پایان یافته است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG