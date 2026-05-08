دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می گوید که سه کشتی نظامی امریکایی هنگام عبور از تنگۀ هرمز هدف راکت‌های ایران قرار گرفته‌اند.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دونالد ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروث‌سوشیال متعلق به او نوشته که «بر کشتی‌های ما راکت فیر شد، آنها زیر آتش و با موفقیت از تنگۀ هرمز عبور کردند .»

ترمپ در ادامۀ پیام خود هشدار داده که« همان طور که امروز به آنها ضربه زده شد، اگر هرچه سریع‌تر توافق را امضا نکنند، بسیار سخت‌تر و با خشونت بیشتر در آینده باز به آنها ضربه خواهیم زد.»

سنتکام، قوماندانی مرکزی اردوی امریکا در شرق‌میانه، صبح زود جمعه(۱۸ ثور) خبر داد که مواضع نظامی در قلمرو ایران را هدف قرار داده است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در واکنش به حمله تازه اردوی امریکا بر «مواضع نظامی» ایران در پیامی در شبکه اکس ایالات متحدۀ امریکا را متهم کرده که «هر بار راه حل دیپلوماتیک روی میز است» به سراغ «ماجراجویی نظامی» می‌رود.

مقامات امریکایی تا هنوز در مورد این اظهارات عراقچی چیزی نگفته اند..