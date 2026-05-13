یکی از این پناهجویان افغان که در یکی از کمپهای مهاجران در پولند زندهگی میکند، میگوید هشت ماه میشود که در این کشور درخواست پناهندهگی داده، اما هنوز اسناد اقامت دریافت نکردهاست.
به گفته او، خبرهای مربوط به اخراج افغانهای بدون اسناد، نگرانیهای زیادی را برایش ایجاد کردهاست.
این پناهجوی افغان میافزاید که در نظام جمهوری پیشین افغانستان در نیروهای ویژه اردوی ملی وظیفه داشته و برای حفظ جانش راهی اروپا شدهاست.
این فرد که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز چهارشنبه «۲۳ ثور» به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: "پس از سپری کردن راههای دشوار تا اینجا رسیدیم. حالا شش ماه میشود که در این کمپ بدون سرنوشت ماندهایم. دو بار هم با من مصاحبه شده، اما هنوز هیچ معلوماتی درباره اسناد ندادهاند. وضعیت بسیار دشوار است. حالا این شایعات هم وجود دارد که افغانهای بدون اسناد اخراج میشوند. اگر ما را به افغانستان بفرستند، طبعاً جان ما در آنجا در خطر خواهد بود."
یک پناهجوی افغان دیگر که در یکی از کمپهای مهاجران در جرمنی زندهگی میکند و بهگفته خودش به تازهگی پرونده پناهندهگیاش رد شده، به رادیو آزادی گفت دو سال میشود که به اروپا آمده، اما هنوز مؤفق به دریافت اسناد نشدهاست.
او نیز به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: "هشت روز میشود که جواب رد دریافت کردهام، اما هنوز مرا از کمپ بیرون نکردهاند. اکنون اسناد را بسیار به سختی میدهند و این برای ما بسیار آزاردهنده است. در دو سال گذشته در چهار کشور مختلف اروپایی سرگردان بودهام، اما هنوز هیچ کشوری پروندهام را نپذیرفته است. این وضعیت بیسرنوشتی مرا بسیار نگران کردهاست."
این نگرانیها در حالی مطرح میشوند که کمیسیون اروپا برای برگزاری نشستی با هیئت طالبان در بروکسل، پایتخت بلجیم به هدف گفتوگو درباره بازگرداندن شماری از مهاجران، آمادهگی گرفته است.
هرچند تاریخ دقیق این نشست مشخص نشده، اما مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز سهشنبه «۲۲ ثور» گفته است که اداره امور داخلی اتحادیه اروپا و وزارت عدلیه سویدن بهگونه مشترک به طالبان دعوتنامۀ برای شرکت در این نشست فرستاده اند.
او در یک نشست خبری گفته است که این نشست تنها جنبه تخنیکی دارد و مقامهای ارشد طالبان در آن حضور نخواهند داشت.
سخنگوی کمیسیون اروپا همچنین گفته است که تمرکز این گفتوگوها بر افرادی خواهد بود که «تهدید امنیتی» پنداشته میشوند و برگزاری چنین نشستی به معنای بهرسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود.
لامرت افزوده است که مقامهای اتحادیه اروپا پیش از این نیز در ماه جنوری سال روان در کابل با طالبان گفتوگوهایی انجام داده بودند.
دولت سویدن تا کنون به درخواست برای اظهارنظر در این مورد پاسخ ندادهاست.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق مهاجران افغان میگویند که در شرایط کنونی، بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان، نقض آشکار اصول بینالمللی مهاجرت و پناهندهگی است.
عبدالرزاق عدیل، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت: "این نشست نشاندهنده تغییر بزرگ در سیاست اتحادیه اروپا است؛ تغییریکه بهجای حفاظت از ارزشها، بیشتر بر مسائل امنیتی تمرکز دارد. بر بنیاد قوانین حقوق مهاجران، اگر این نشست سبب شود که شماری از افغانها به افغانستان بازگردانده شوند، کشوریکه در آن جان آنان در خطر است، این اقدام برخلاف همه اصول بینالمللی و غیرقابل قبول خواهد بود."
پس از تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی در اروپا، دستکم ۲۰ کشور اروپایی در حال بررسی راههایی هستند تا افغانها، بهویژه کسانی را که پروندههای جرمی دارند، به افغانستان اخراج کنند.
در ماه اکتوبر سال گذشته، شماری از کشورهای اروپایی در نامهای تأکید کردند که برای حل این موضوع باید یک راهحل دیپلماتیک جستوجو شود.
مقامهای اروپایی گفته اند که در همین راستا، در ماه جنوری نیز گفتوگوهای تخنیکی میان دیپلماتهای اروپایی و مقامهای طالبان در کابل انجام شده بود و اکنون همان گفتوگوها در بروکسل دنبال میشود.
برنامهریزی برای این نشست درباره بازگرداندن مهاجران افغان از اروپا، در حالی صورت میگیرد که افغانستان هماکنون نیز با بحران شدید بشری و مشکلات گسترده اجتماعی روبهرو است.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان، از سال ۲۰۲۳ تا کنون بیش از پنج میلیون افغان که بیشتر آنان بهگونه اجباری، از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند، بسیاری از آنان در داخل کشور با فقر، بیکاری و نبود سرپناه مواجه اند.
افغانها هنوز هم بزرگترین گروه پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند، اما بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای اخیر سیاستهای سختگیرانهتری را در برابر مهاجران افغان روی دست گرفته اند.