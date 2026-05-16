لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۲۶ ثور ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۵۷

جهان

امریکا: تا حال ۷۸ کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده‌ایم

کشتی طیاره‌بر امریکا در آب‌های عرب
کشتی طیاره‌بر امریکا در آب‌های عرب

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، روز جمعه ۲۶ ثور با نشر تصویری از پرواز یک هلیکوپتر اردوی امریکا بر فراز آب‌های نزدیک تنگه هرمز اعلام کرد که تاکنون ۷۸ کشتی تجاری در چارچوب محاصره بحری ایران وادار به تغییر مسیر شده‌اند.

سنتکام همچنان اعلام کرد چهار شناور نیز برای اطمینان از اجرای محاصره از کار انداخته شده‌اند.
این فرماندهی پیش‌تر گفته بود به ۱۵ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده شده و نیروهای امریکایی در برخی موارد با تماس رادیویی و شلیک تیر هشدار، کشتی‌ها را به تغییر مسیر وادار کرده‌اند.

امریکا پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مستقیم با ایران، محاصره بحری بنادر جمهوری اسلامی را آغاز کرد؛ در حالی که ایران از ابتدای جنگ تنگه هرمز را مسدود کرده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اسرائیل می‌گوید فرمانده شاخه نظامی حماس را در غزه کشته است

آرشیف
آرشیف

اردوی اسرائیل روز شنبه ۲۶ ثور تأیید کرد که عزالدین الحداد، فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس، در غزه کشته شده است.

حماس از سوی امریکا و اتحادیهٔ اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

بر اساس بیانیه اردو، الحداد در یک حمله هوایی که روز جمعه انجام شد کشته شده است.

به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، دو مقام حماس هم تأیید کرده‌اند که این فرمانده حماس در حمله به یک ساختمان مسکونی و یک وسیله نقلیه توسط اسرائیل جان خود را از دست داده است.

اردوی اسرائیل عزالدین الحداد را یکی از برنامه‌ریزان و مجریان حمله روز هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ به خاک اسرائیل معرفی کرده و گفته که او در نگه داشتن گروگان‌های اسرائیلی پس از این حمله نیز دست داشته است.

در این حمله به اسرائیل جنگجویان حماس نزدیک به ۱۲۰۰ نفر راکشتند و ۲۵۰ تن دیگر را گروگان گرفتند.

سپس اسرائیل حملاتی را بر علیه حماس در غزه به راه انداخت که در نتیجۀ آن به گفتۀ مقامات حماس در غزه، هزاران نفر کشته شدند.

ادامه خبر ...

ترمپ از کشته شدن فرد شماره دو گروه تروریستی داعش در افریقا خبر داد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، صبح امروز در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که فرد شماره دو گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) در عملیات مشترک ارتش امریکا و ارتش نایجریا کشته شده است.

ترمپ این فرد را "ابو بلال المینوکی" معرفی کرده است.

به گفته رئیس جمهور امریکا، با حذف این عضو ارشد داعش به عملیات این گروه در سطح جهان لطمه بزرگی وارد شده است.

گروه داعش بیش از یک دهه پیش در پی بروز جنگ داخلی در سوریه ایجاد شد.

این گروه در سال‌های اول به‌سرعت پیشروی کرد و در سوریه و عراق مناطق وسیعی را به تصرف درآورد.

در حال حاضر داعش در بیشتر کشورها از جمله سوریه و عراق تضعیف شده و شاخۀ ولایت خراسان آن هم در افغانستان حضور دارد و هر ازگاهی مسئولیت برخی حملات را به عهده می‌گیرد.

ادامه خبر ...

ترمپ می‌گوید که حکومت ایران پنج بار تا آستانه توافق کامل آمده است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در گفت‌وگوی تازه با شبکه فاکس‌نیوز گفت که در پی آتش‌بس حکومت ایران "پنج بار" تا آستانه توافق کامل با امریکا آمده، اما در لحظۀ آخر عقب کشیده است.

او در این مصاحبه تأکید کرد، هر بار که توافق کردند، روز بعد به گونۀ برخورد کردند که گویا هیچ خبر ندارند.

ترمپ افزد: "یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه‌اند."

او در ادامه افزود: "و چون دیوانه‌اند، نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند."

آن طور که رئیس جمهور امریکا در این مصاحبه نقل می‌کند، حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته است که کل یورانیم غنی‌شده‌اش را تحویل دهد.

ترمپ گفت: "هسته‌ای خلاص. قرار بود غبار هسته‌ای را به ما بدهند. هر چه که ما خواسته بودیم."

این‌ها نکاتی است که دونالد ترمپ پیش از سفرش به چین هم با خبرنگاران در میان گذاشته بود.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، تکذیب می‌کنند که شرایط امریکا را پذیرفته‌اند.

ادامه خبر ...

ایران روزانه دست‌کم "شش میلیون لیتر" تیل به پاکستان قاچاق می‌کند

تیل ایران از طریق ۱۲ گذرگاه در امتداد مرز ۹۰۰ کیلومتری و نفوذپذیر با پاکستان منتقل می‌شود
تیل ایران از طریق ۱۲ گذرگاه در امتداد مرز ۹۰۰ کیلومتری و نفوذپذیر با پاکستان منتقل می‌شود

تاجران و فعالان حمل‌ونقل در پاکستان به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی خبر دادند که ایران روزانه دست‌کم "شش میلیون لیتر" تیل را به گونۀ قاچاق به پاکستان منتقل می‌کند، اقدامی که نقض تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

قاچاق تیل برای ایران که دچار کمبود نقدینگی است یک راه حیاتی برای تأمین درآمد به شمار می‌رود؛ کشوری که تحت محاصرۀ دریایی امریکا قرار دارد و صادرات سودآور نفت آن مختل شده است. هفته‌ها بمباران امریکا و اسرائیل نیز به شدت به زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی این کشور آسیب زده است.

ایران از حدود سال ۲۰۱۳، زمانی که امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را به‌طور قابل‌توجهی تشدید کرد، تیل دیزل و پطرول را به پاکستان قاچاق می‌کند. اما نشانه‌هایی وجود دارد که حجم این قاچاق از زمان آغاز جنگ در ۹ حوت ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل، ایران تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی تأمین نفت جهان است، بست؛ اقدامی که باعث جهش قیمت جهانی سوخت و بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شد.

ادامه خبر ...

شهزاده هری و خانمش روی ساختن یک فلم در مورد جنگ افغانستان کار می‌کنند

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان(آرشیف)
شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان(آرشیف)

شهزادۀ بریتانیا هری و خانمش میگان در همکاری با نتفلکس روی ساختن یک فلم جنگی تازه درمورد جنگ افغانستان کار می‌کنند.

این فلم به نام «راهی برای فرار نیست: داستان واقعی تکان‌دهندهٔ مردانی در محاصره» نام دارد که بر اساس خاطرات جگرن آدم جاوت ساخته می‌شود. این فلم یک واحد نیروهای بریتانیایی را تصویر می‌کند که در ماه جولای ۲۰۰۶ در ولایت هلمند در افغانستان، تحت حملات شدید طالبان قرار گرفتند.

براساس روز نامۀ تلگراف، موضوع این فلم برای شاهزاده هری کاملاً آشنا است؛ زیرا او دو دوره در خط مقدم جنگ در افغانستان خدمت کرده است.

شهزاده هری نخستین بار در سال ۲۰۰۷ برای مأموریت نظامی به هلمند اعزام شد و بعد پس از آموزش، به حیث پیلوت هلیکوپتر آپاچی دوباره به افغانستان برگشت. او پس از ده سال خدمت نظامی، در سال ۲۰۱۵ از اردوی بریتانیا جدا شد.

ادامه خبر ...

رئیس جمهور ترمپ می گوید که با تعلیق برنامۀ هسته‌ای ایران برای مدت ۲۰ سال «موافق» است

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا هنگام عزیمت از پیکنگ، جمعه ۲۵ ثور ۱۴۰۵
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا هنگام عزیمت از پیکنگ، جمعه ۲۵ ثور ۱۴۰۵

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید، با تعلیق برنامه هسته‌ای ایران برای مدت ۲۰ سال به شرطی که تهران «تعهد واقعی» در این زمینه بدهد، «موافق» است.

ترمپ روز جمعه(۲۵ ثور) این اظهارات را اندکی پس از ترک پیکنگ، در طیارۀ خاص ریاست‌جمهوری امریکا در صحبت با خبرنگاران مطرح کرد.

او گفت، بیست سال کافی است، اما سطح تضمینی که طرف ایران ارائه می‌کند، باید واقعاً یک تعهد واقعی برای این ۲۰ سال باشد.

آقای ترمپ بارها بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده و پیشنهادات ایران در جریان مذاکرات میان تهران و واشینگتن را «ناکافی» و حتی «غیرقابل قبول» دانسته است.

این در حالی است که سایر اعضای ناتو که از همکاری با امریکا در بازگشایی تنگۀ هرمز خودداری کرده‌اند، می‌گویند «ایران باید به‌طور کامل و قابل راستی‌آزمایی از سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند».

ادامه خبر ...

عراقچی: امریکا آمادهٔ ادامۀ مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ شرق‌میانه است

عباس عراقچی، امور وزیر خارجۀ ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، امور وزیر خارجۀ ایران(آرشیف)

عباس عراقچی، امور وزیر خارجه ایران، می‌گوید تهران پیام‌هایی از ایالات متحدۀ امریکا دریافت کرده که نشان می‌دهد ادارۀ دونالد ترمپ آمادهٔ ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ شرق‌میانه است.

عراقچی روز جمعه(۲۵ ثور) در دهلی جدید گفت «این‌که گفته شد امریکا پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد امریکا را رد کرده، مربوط به چند روز پیش بود؛ زمانی که آقای ترمپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست.»

او افزود «اما پس از آن، ایران دوباره از سوی امریکایی‌ها پیام‌هایی مبنی بر این‌که آن‌ها مایل به ادامهٔ مذاکرات و ادامهٔ تعامل هستند، دریافت کرد .»

در این حال وزارت امور خارجۀ چین روز جمعه گفت که ادامه جنگ ایران «هیچ فایده‌ای ندارد» و خواستار بازگشایی مسیرهای کشتیرانی «در اسراع وقت» و بازگشت به گفت‌وگو برای دستیابی به یک آتش‌بس پایدار در شرق‌میانه شد.

ادامه خبر ...

انتظار می رود که رئیس جمهور روسیه به چین سفر کند

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین (آرشیف)
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین (آرشیف)

کرملین ابراز امیدواری کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان سفر قریب‌الوقوع خود به چین، با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دربارۀ سفر اخیر دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا به چین گفتگو کند.

بر اساس خبرگزاری رویترز دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه ۲۵ ثور به خبرنگاران گفت که جزئیات سفر پوتین به چین، که به گفتۀ او بسیار به‌زودی انجام خواهد شد، نهایی شده و تاریخ دقیق آن نیز به‌زودی اعلام می‌شود.

پسکوف افزود که روسای جمهور هر دو کشور در کنار تمرکز بر روابط دوجانبه و حجم بالای تجارت میان دو کشور، دربارۀ مسائل بین‌المللی نیز گفتگو خواهند کرد.

این درحالیست ترمپ روز پنجشنبه ۲۴ ثور به چین سفر کرد و بعد از دیدار با رئیس جمهور چین گفت که شی جین‌پینگ پیشنهاد داده برای توافق با ایران و تضمین عبور و مرور کشتی‌ها از تنگۀ هرمز کمک کند و وعده داد تجهیزات نظامی به ایران ارسال نکند.

ادامه خبر ...

رهبران ۲۵ کشور خواستار رفت‌وآمد آزاد کشتی‌ ها در تنگۀ هرمز شدند

هم‌زمان با گفتگوهای رؤسای جمهور امریکا و چین در پیکینگ، رهبران ۲۶ کشور روز پنجشنبه ۲۴ ثور با نشر اعلامیه‌ای بار دیگر خواستار عادی‌شدن رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگۀ هرمز شدند.

این اعلامیه از سوی بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، جاپان، قطر، کوریای جنوبی و شماری دیگر از کشورها منتشر شده است.

رهبران این کشورها در اعلامیۀ خود بر تعهد استفاده از ظرفیت‌های مشترک دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حمایت از آزادی رفت‌وآمد بحری در تنگۀ هرمز تأکید کرده‌اند.

در بخشی از اعلامیه آمده که رفت‌وآمد بحری باید بر اساس کنوانسیون حقوق بحری سازمان ملل متحد UNCLOS و قوانین بین‌المللی آزاد باشد.

این کشورها همچنان برای تحقق این هدف، حمایت شان را از ایجاد یک مأموریت دفاعی چند ملیتی مستقل و کامل اعلام کرده‌اند که عملیات پاکسازی ماین‌ها را نیز شامل می‌شود.

تنگۀ هرمز روز پنجشنبه یکی از موضوعات مهم گفتگو میان دونالد ترمپ و شی جین پینگ بود.

رئیس‌جمهور امریکا گفته که رئیس‌جمهور چین می‌خواهد تنگۀ هرمز باز بماند و همچنین پیشنهاد کمک برای رسیدن به توافق با ایران را که این تنگه را تحت کنترل دارد، ارائه کرده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG