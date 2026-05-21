در حالی که انتظار می‌رود برنامه‌های روزانه بر اساس زمان تعیین‌شده پیش برود، اما در عمل، تأخیر در وعده‌ها یکی از چالش‌های رایج زندگی شهری است.

حارث یک باشنده کابل به رادیو آزادی گفت که ازدحام ترافیک و وضعیت نامناسب سرک‌ها باعث کندی رفت‌وآمد و تأخیر در رسیدن به مقصد در شهر شده است.

«مثلاً اگر از کوتل خیرخانه به طرف شهر حرکت کنیم باید در چهل یا سی دقیقه برسیم، اما به دلیل راه‌بندی، چک‌پوینت‌ها و سرک‌های خراب گاهی در یک، یک‌ونیم و حتی دو ساعت می‌رسیم، برخی سرک کنده شده ترمیم نشده ،همچنان باران که می‌آید، سیل که می‌آید مردم بسیار با مشکل مواجه هستندهمچو مشکلات در شهر وجود دارد.»

او تأکید می‌کند که این وضعیت باعث می‌شود مردم حتی در صورت برنامه‌ریزی قبلی نیز نتوانند در وقت معین به مقصد برسند.

اما برخی ها می‌گویند که این تأخیر همیشه به ترافیک یا مشکل بیرونی ربط ندارد؛ گاهی به عادت‌های روزمره و نگاه افراد به زمان برمی‌گردد.

به باور آنان خوش‌بینی نسبت به زمان و ضعف در مدیریت و عادت به تأخیر، پرداختن به کار های از قبل مشخص ناشده و حتی دقیق نبودن وعده ها همه در این مسئله نقش دارند.

فریده یک زن تجارت پیشه در ولایت بلخ می گوید: «مثلاً ما دیروز یک جای یک برنامه داشتیم، آنجا رفته بودیم، متأسفانه خانم‌ها کاملا در موقع نیامدند، این باعث شد که به جای اینکه او سمینار یک ساعت، یک و نیم ساعت طول بکشد بیشتر، زیادتر طول کشید، دو نیم ساعت طول کشید یا سه ساعت طول کشید، این باعث شد که وقت ضایع شود و ما هم از کارهای دیگر خود بانیم.»

از سوی هم داکتر دندان ولید جمالزاده می‌گوید بی‌توجهی به وقت‌شناسی در جامعه به یک عادت روزمره مبدل شده و این مسئله بر نظم کار و زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است.

«مثل یک رواج شده این مشکل ما در جریان کارهای روزمره داریم متأسفانه مثلا وقتی با مریض‌ها قرار ملاقات می‌گذاریم که ساعت۱۲ بیایند ،یک بجه می‌آیند یا دو بجه می‌آیند که می پرسیم می گویند که راه بندی بود یا کار پیدا شد یا یک مسئله دیگر بالاخره در همان تایم که باید بیایند، نمی‌آیند.»

در این میان، شیوه تعیین وقت نیز در برداشت افراد از زمان نقش دارد، در برخی موارد شماری از افغان ها، وقت را به‌گونه دقیق ساعتی مشخص نمی کنند؛ بلکه به بخش‌های روز یا رویدادهای مذهبی و روزمره اشاره می‌‌کنند؛ مثل «صبح وقت»«دم چاشت»«پس از ظهر»، «قبل از نماز پیشین» یا «بعد از نماز جمعه» به گفته برخی شهروندان، همین نوع تعیین وقت می‌تواند باعث شود هر فرد برداشت متفاوتی از زمان دقیق داشته باشد و در نتیجه در هماهنگی و حضور به‌موقع تفاوت ایجاد شود.

در این حال جلیل احمد پوپلزی آگاه امور اجتماعی و جوانان می گوید وقت‌شناسی نشانه نظم و احترام است، اما رعایت نکردن وقت باعث بی‌اعتمادی میان مردم می‌شود و ابراز امیدواری کرد که همه به ارزش وقت توجه بیشتر کنند.

«در بسیاری موارد وقت‌شناسی رعایت نمی‌شود و مردم بدون تعیین وقت یا با تأخیر حاضر به ملاقات یا می‌شوند یا اینکه می‌خواهند با یک کسی ببینند. من فکر می کنم دلیل آن بیشتر عادت‌های اجتماعی است و بی‌نظمی و کم‌توجهی به ارزش وقت است که متأسفانه در افغانستان همان رنگ و نقش خود را بیشتر دارد.»

در یک نگاه کلی، تأخیر مکرر تنها به عادت‌های فردی محدود نمی‌شود، بلکه هم عوامل بیرونی مانند مشکلات رفت‌وآمد و هم درک و تنظیم زمان و شیوه‌های اجتماعی وقت‌شناسی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

در برخی موارد برای انجام شماری از کار ها یا دیدار ها در افغانستان از قبل «وقت مشخص» در نظر گرفته نمی‌شود و امور بدون برنامه‌ریزی روشن پیش می‌رود؛که به گفته برخی افغان ها وضعیتی است که خود به بی‌نظمی و تأخیر در انجام کارها دامن می‌زند.