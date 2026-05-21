رئیس آژانس بین‌المللی انرژی روز پنج‌شنبه هشدار داد که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ ایران حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد «منطقه قرمز» شود.

فاتح بیرول در اندیشکده چتم هاوس در لندن گفت: «اگر شاهد بهبودهایی در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه جولای یا آگست وارد منطقه قرمز (در زمینه عرضه) شویم.»

ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل که از نهم حوت پارسال آغاز شد، عملاً عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را متوقف کرده و این اقدام جریان نفت و گاز را مختل و قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

بیرول گفت «ذخایر در حال کاهش هستند.»

آژانس بین‌المللی انرژی آزادسازی ۴۲۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری ۳۲ کشور عضو خود را هماهنگ کرده و اعلام کرده است که تاکنون حدود ۱۶۴ میلیون بشکه برداشت شده است.

آتش‌بسی که از ۱۸ حمل برقرار شد، جنگ را متوقف کرده، اما تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به توافق صلحی پایدار منجر نشده است.