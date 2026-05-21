جهان
هشدار رئیس آژانس بینالمللی انرژی: بازار نفت تا تابستان شاید وارد «منطقه قرمز» شود
رئیس آژانس بینالمللی انرژی روز پنجشنبه هشدار داد که اگر پیشرفتی در پایان دادن به جنگ ایران حاصل نشود، بازار جهانی نفت ممکن است تا تابستان آینده وارد «منطقه قرمز» شود.
فاتح بیرول در اندیشکده چتم هاوس در لندن گفت: «اگر شاهد بهبودهایی در وضعیت جنگ نباشیم، ممکن است در ماه جولای یا آگست وارد منطقه قرمز (در زمینه عرضه) شویم.»
ایران در واکنش به حملات امریکا و اسرائیل که از نهم حوت پارسال آغاز شد، عملاً عبور نفتکشها از تنگه هرمز را متوقف کرده و این اقدام جریان نفت و گاز را مختل و قیمتها را بهشدت افزایش داده است.
بیرول گفت «ذخایر در حال کاهش هستند.»
آژانس بینالمللی انرژی آزادسازی ۴۲۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری ۳۲ کشور عضو خود را هماهنگ کرده و اعلام کرده است که تاکنون حدود ۱۶۴ میلیون بشکه برداشت شده است.
آتشبسی که از ۱۸ حمل برقرار شد، جنگ را متوقف کرده، اما تلاشهای دیپلماتیک تاکنون به توافق صلحی پایدار منجر نشده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
اسرائیل بیش از ۴۳۰ فعال بازداشتشده در کاروان دریایی کمک به غزه را اخراج کرد
اسرائیل روز پنجشنبه ۳۱ ثور از اخراج همۀ فعالان خارجیای که با کاروان دریایی کمک برای غزه راهی این باریکه بودند، خبر داد.
این در حالی است که روز دوشنبه بیش از ۴۳۰ فعال توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند.
بازداشت این فعالان و انتشار ویدیویی از برخورد مقامهای اسرائیلی، با واکنشهای گسترده بینالمللی روبهرو شده و برخی کشورها و نهادها آن را غیرقابل قبول خواندهاند..
ماه گذشته هم نیروهای اسرائیلی در آبهای بینالمللی نزدیک یونان، یک کاروان کمکی دیگر را توقیف کرده و سرنشینانش را بازداشت و اخراج کردند.
قرار است شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان روز شنبه به چین سفر کند
وزارت خارجه چین از این سفر خبر داده، اما نگفته که گفتوگوها شامل جنگ ایران خواهد بود یا نه.
گائو جایکون، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: "رهبران چین و پاکستان در مورد روابط دوجانبه و مسائل مورد علاقه مشترک تبادل نظر خواهند کرد."
او افزود: "چین از میانجیگری منصفانه و متعادل پاکستان برای ارتقای صلح و پایان دادن به درگیری حمایت میکند."
بر اساس این گزارش، سفر شهباز شریف به چین تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، پاکستان و چین در تلاش برای میانجیگری در درگیریهای جاری شرقمیانه بودهاند. اما پاکستان اخیراً تلاشهای خود را افزایش داده است.
علاوه بر وزیر داخلۀ پاکستان که این هفته دو بار به تهران سفر کرده است، انتظار میرود مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، نیز روز پنجشنبه به ایران سفر کند.
سفرهایی که نشاندهندۀ تداوم تلاشهای میانجیگری پاکستان برای دستیابی به توافق بین ایران و ایالات متحده است.
فرمانده ارتش پاکستان روز پنجشنبه به تهران میرود
فیلد مارشال عاصم منیر، لوی درستیز پاکستان، در ادامه رایزنیها در جریان مذاکرات ایران و امریکا، امروز پنجشنبه، ۳۱ ثور، به تهران سفر میکند.
این دومین بار است که عاصم منیر در جریان میانجیگری اسلامآباد میان ایران و امریکا پس از جنگ اخیر به تهران سفر میکند.
خبرگزاریهای رسمی ایران این خبر را یک روز پس از آن منتشر کردند که وزیر داخله پاکستان، برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد.
محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، که روز ۲۶ ثور به ایران رفته و با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود، بعد از چهار روز بار دیگر وارد تهران شد.
این سفرها در شرایطی انجام میشود که رئیسجمهور امریکا ساعتی پیش اعلام کرد مذاکره با ایران در "مراحل پایانی" قرار دارد و افزود اگر ایران سند توافق را امضا نکند، ایالات متحده حملات نظامی را از سر خواهد گرفت.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که سفر دوباره وزیر داخله پاکستان در ایران برای "تسهیل مبادله پیامها" بین تهران و واشنگتن انجام شده است.
ترمپ: چند روز صبر میکنیم اما پاسخ ایران باید ۱۰۰ درصد درست باشد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، ناوقت چهارشنبه گفت حاضر است "چند روز" برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند اما هشدار داد که این پاسخ باید "۱۰۰ درصد درست" باشد.
او بعد از سخنرانی در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفت اگر پاسخ ایران درست نباشد، تشدید تنش به سرعت رخ میدهد و افزود: "ما آماده پیشروی هستیم. باید جوابهای ۱۰۰ درصد درست و خوبی بگیریم."
ترمپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد "خیلی خوبی" از طرف ایرانی مواجه است که "استعداد و قدرت ذهن" دارند؛ افرادی که به گفته او جایگزین رهبران پیشین ایران شدهاند.
این اظهارات ساعتی بعد از آن است که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران در حال بررسی طرح پیشنهادی جدید امریکا است.
مقابله با دور زدن تحریمهای مرتبط با روسیه، قرقیزستان ۵۰ شرکت را تعطیل کرد
قرقیزستان اقداماتی گسترده برای مقابله با شرکتهایی انجام داده که به گمان دور زدن تحریمهای غرب علیه روسیه، فعالیت میکنند.
این تحریمها پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بر روسیه وضع شد.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، وزارت عدلیۀ قرقیزستان اعلام کرده است که ۵۰ شرکت مجبور به تعلیق فعالیتهای خود خواهند شد.
این پس از آنست که این شرکتها از سوی شرکای غربی مورد توجه قرار گرفتند.
دانیار آمانگلدییف، معاون صدراعظم قرقیزستان در ۱۹ می به خبرگزاری دولتی «کابار» گفت: «پس از آنکه آنها گزارشهای مربوط به خطرها را ارائه میدهند، ما آنها را بررسی کرده و واکنش نشان میدهیم. به عنوان مثال، ایالات متحده و بریتانیا درباره ۵۱ شرکت ادعاهایی مطرح کردهاند.»
آمانگلدییف افزود: «ما تحقیقات انجام دادیم و ثبت ۵۰ شرکت را تعلیق کردیم. ممکن است شرایط مشکوکی وجود داشته باشد. ما در محکمه آن را اثبات خواهیم کرد.»
قرقیزستان از دیر زمان به این سو بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی دور زدن تحریمها شناخته میشود.
از زمان اعمال تحریمها علیه روسیه در سال ۲۰۲۲، صادرات برخی کالاها به قرقیزستان بهطور چشمگیر افزایش یافته است. این اموال سپس دوباره به روسیه صادر میشوند.
حکم ۷ سال زندان در هند برای متهم همکاری با طالبان و تحریک طالبان پاکستان
همراز ورشید شیخ، یک باشندۀ ایالت مهاراشترا، از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) به اتهام همکاری با گروههای افراطگرا مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان (TTP) به هفت سال حبس شاقه همراه با جریمه نقدی محکوم شده است.
سازمان تحقیقات ملی هند روز چهارشنبه ۲۰ می، در شبکه ایکس نوشته است که همراز شیخ در قضیه جذب و استخدام جوانان آسیبپذیر که در اپریل ۲۰۲۳ آغاز شده بود، مجرم شناخته شده است.
به گفته این سازمان، این پرونده در اکتوبر ۲۰۲۳ علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شد و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد.
براساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هند، همراز شیخ که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در عربستان سعودی زندگی میکرد، تحت تأثیر گروههای افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند، همراه با محمد عارف از طریق شبکههای اجتماعی برای شناسایی، جذب و استخدام جوانان آسیبپذیر تلاش میکرد.
در اعلامیه آمده است که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را با هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند.
پیش از این، سازمان تحقیقات ملی هند (NIA) در ماه می ۲۰۲۶ اعلام کرد که چندین نفر در پروندههای مرتبط با گروههای افراطی مانند لشکر طیبه، داعش و انصار غزوهالهند بازداشت شدهاند.
دیدار پوتین و شی در پیکنگ؛ تأکید بر گسترش روابط استراتیژیک روسیه و چین
در سفر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به چین، رهبران دو کشور از پیشرفت روابط استراتیژیک میان مسکو و بیجینگ تمجید کردند.
پوتین سه شنبه ۲۹ ثور به پیکنگ، پایتخت چین، سفر کرد و امروز هم به سفرش ادامه خواهد داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سینهوا، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در این دیدار تأکید کرد که ادامه درگیریها در شرق میانه «به نفع هیچ طرفی نیست» و خواستار برقراری آتشبس «جامع» شد.
ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار مدعی شد که روابط دو کشور به «حفظ ثبات جهانی کمک میکند» و تأکید کرد که روسیه، با وجود تنشها در شرق میانه، همچنان یک تأمینکننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است.
کرملین اعلام کرده که برای این سفر «انتظارات جدی» وجود دارد. این سفر علاوه بر مذاکرات رسمی، شامل مراسم امضای اسناد، ضیافت رسمی و دیدار غیررسمی نیز خواهد بود؛ جایی که دو رهبر درباره مسائل مهم بینالمللی گفتوگو خواهند کرد.
سفر رئیسجمهور روسیه به چین اندکی پس از سفر دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، به این کشور انجام میشود.
ترمپ: شاید لازم باشد ضربه نظامی بزرگ دیگری به ایران بزنیم
دونالد ترمپ روز سهشنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است و در عین حال افزود شاید لازم باشد امریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند.
رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه خبر داده بود حملهٔ تازه به ایران را که برای روز سهشنبه برنامهریزی شده بود، به درخواست «امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی» به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد.
رئیسجمهور امریکا دوشنبه گفته بود حمله برنامهریزیشده را برای «دو تا سه روز» به تعویق میاندازد و اگر امریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هستهای شود، راضی خواهد بود.
او روز سه شنبه وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: «دو یا سه روز. شاید جمعه، شنبه، یکشنبه. یک بازه زمانی محدود. چون نمیتوانیم اجازه بدهیم آنها به سلاح هستهای دست پیدا کنند.»
امریکا با مشارکت اسرائیل روز نهم حوت سال گذشته حملات نظامی به ایران را آغاز کرد.
اولین بازی و مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در استادیوم مکسیکو سیتی برگزار میشود
استادیوم مکسیکو سیتی بهطور رسمی برای برگزاری اولین بازی و مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تأیید شد.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد که مسابقات جام جهانی فوتبال در تاریخ یازدهم جون در این استادیوم آغاز خواهد شد.
استادیوم مکسیکو سیتی با ظرفیت ۸۳ هزار تماشاگر، پیش از این نیز در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال بوده است.
جام جهانی امسال در تاریخ فوتبال بزرگترین دوره این رقابتها خواهد بود که ۴۸ تیم در آن شرکت میکنند و ۱۰۴ مسابقه در کشورهای مکسیکو، کانادا و ایالات متحده امریکا برگزار خواهد شد.