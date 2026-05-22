پارک جدیدی خصوصی ویژه زنان و کودکان به تازگی در سرک چهارم منطقه پروژه تایمنی کابل؛ ساخته شده است.

نام این پارک «عمری» است و به روی زنان، دختران و کودکان باز است، شماری از بازدیدکنندگان می‌گویند در این مکان اوقات فراغت خود را در فضای آرام با سرگرمی سپری می‌کنند.

مریم ۱۰ ساله که به این پارک رفته، از آن خوشش آمده و می‌گوید وسایل بازی خوبی دارد: "برای کودکان خیلی خوب است، گازها دارد، بخش جنگاندن موتر دارد، گیم زون دارد، یعنی جایی که کودکان می‌توانند بازی‌های کمپیوتری بازی کنند. بزرگ‌سالان هم می‌توانند روی گازهای بنشینند که می‌چرخد و آرام بالا می‌رود."

از سوی هم ذکیه یک باشنده محل می گوید که امکانات این پارک مناسب است، اما هزینه ورود و استفاده از وسایل بازی نسبتاً بالا بوده که به گفته او توان پرداخت آن برای همه خانواده‌ها ممکن نیست.

او به رادیو آزادی گفت: " چند روز پیش ما رفتیم، پارک خیلی خوب است، فضای سبز دارد، جای خوبی است، اما دو سه مشکل دارد. یکی این‌که تکت آن قیمت است، برای هر نفر ۳۰ افغانی است، هم از کودکان ۳۰ افغانی می‌گیرند هم از بزرگ‌سالان. وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خوب نیست، اکثر مردم بی‌کار هستند. اگر یک خانواده پنج نفره برود، می‌شود ۱۵۰ افغانی که بسیار قیمت تمام می‌شود. بهتر است قیمت تکت‌ها و همچنان هزینه وسایل بازی کاهش یابد، چون مدت استفاده هم زیاد نیست و برای ۲۰ دقیقه ۵۰ افغانی می‌گیرند."

براساس معلومات این پارک نزدیک به دو ماه قبل فعالیت خود را آغاز کرد ، اما سپس به دلیل ادامه کارهای ساختمانی، طبق اطلاعیه‌ که در دروازه آن نصب شده بود، به‌طور مؤقت بسته شد و اکنون دوباره فعال شده‌است.

شکیبا احمدی، مسئول بخش زنان در این پارک، می‌گوید این پارک توسط یک تاجر ملی ساخته شده و تمام کارمندان آن زنان هستند.

او در پاسخ به شکایت‌ها درباره بلند بودن قیمت‌ها به رادیو آزادی گفت: "برای برخی بخش‌ها مکان‌های رایگان و امکاناتی در نظر گرفته‌ایم، مثلاً بابت فرش، توشک و بالشت یک افغانی هم از کسی گرفته نمی‌شود. رستورانت‌ها بخاطر این‌که مربوط دختران است و آن‌ها خود شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در آن ما حرفی نداریم، اما برای وسایل بازی که مربوط ما است، بلی برای هر بازی ۳۰ افغانی گرفته می‌شود. با این حال برخی وسایل دیگر هم وجود دارد که استفاده از آن‌ها رایگان است. رهبری در تلاش است تا قیمت تکت ورود را کاهش دهد، به‌خصوص برای کودکان که اگر رایگان یا ارزان‌تر شود بهتر خواهد بود."

حکومت طالبان در نوامبر ۲۰۲۲ رفت‌وآمد زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلپ‌های ورزشی و حمام‌های زنانه را منع کرده‌است.

حتی در کابل، تنها باغ زنان (باغ زنانه) بسته شد و برخی پارک‌هایی که روزهای ویژه برای زنان داشتند نیز به روی آنان مسدود شد.

این محدودیت‌ها در ولایت‌ها نیز تطبیق شده‌اند.

رادیو آزادی برای دریافت نظر درباره این‌که آیا این ممنوعیت‌ها برداشته شده یا نه و آیا زنان می‌توانند دوباره به پارک‌های تفریحی بروند، با نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترول طالبان که این اداره مسئولیت پارک‌ها را دارد، تماس گرفت، اما او تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداده‌است.

پیش از این، شماری از باشنده‌گان کابل و ولایت‌ها به رادیو آزادی گفته اند که خانواده‌هایی که امکانات ترانسپورتی دارند، به شکل محدود، همراه با زنان خود به مناطق تفریحی می‌روند.