شکایت مردم از مشکلات اقتصادی در آستانه عید قربان؛ «توان آمادگی عید را نداریم»

در آستانه عید قربان ،شماری از خانوادهها در افغانستان میگویند که مشکلات اقتصادی و بیکاری، آمادگیهای عید را نسبت به سالهای گذشته محدود ساخته است.
شماری از باشندگان در ولایتهای مختلف در صحبت با رادیو آزادی افزودند که تنها توانایی تأمین نیازهای اولیهشان را دارند و خرید لباس نو، شیرینی و سایر مصارف عید از توان شان بالا است.
صبح که به کار میروم، همینقدر پیدا میکنم که به اولادهایم نان خشک بیاورم. عید را خدا بخیر بیاورد و به تمام مردم عید خیر کند، اما من برایش هیچ تیاری نگرفتهام.
راضیه، باشنده کندهار که سرپرستی کودکانش را به تنهایی بر دوش دارد و می گویداز صفاکاری در برخی خانه نفقه خانواده اش را تامین می کند در این مورد به رادیو آزادی گفت: "صبح که به کار میروم، همینقدر پیدا میکنم که به اولادهایم نان خشک بیاورم. عید را خدا بخیر بیاورد و به تمام مردم عید خیر کند، اما من برایش هیچ تیاری نگرفتهام. کار و زندگی به جایی رسیده که اگر بتوانم اطفال را با نان خشک سیر کنم، زیاد است. دیگر به خدا هیچ چیزی نکردهایم، به دربار خدا نشستهایم."
گلدسته، باشنده شهر کابل میگوید: "من در زیاد مشکلات استم، به عید چی رقم آمادگی بگیرم؟ زیاد مردم هستند که به نان خود حیران هستند من در وضعیت بسیار خراب هستم. در وقت جمهوریت خوب بود، شوهرم وظیفه داشت، بیست هزار معاش داشت، عید و برات ما خوب بود و زندگی ما بهخوبی پیش میرفت."
بازمحمد، باشنده جوزجان، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت: "به عید قربان هیچ چیزی نداریم، حتی یک پیراهن هم برای اولادهایم گرفته نتوانستم. توانش را نداشتم، کار هم نیست، در به در و خاکبهسر میگردیم، نه میوه خشک داریم و نه میوه تازه."
بازار مندوی کابل؛ بازاری که همهساله در روزهای نزدیک به عید قربان، پر از ازدحام خریداران و شور و هیجان عید میشد، اما امسال به گفته شماری از دکانداران، رونق گذشته را ندارد.
یکی از دکانداران میوه خشک در این بازار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب شده است. ما که دکانداران میوه خشک هستیم، کار ما نسبت به گذشته شاید نصف یا بیشتر از آن کم شده است. قبلاً که عید میشد، بازار خیلی گرم بود، مردم بسیار خوشحال بودند و خرید میکردند، اما حالا بیشتر مردم تنها قیمت میپرسند و خرید نمیکنند. آنها مجبور اند اول ضروریات زندگی خود را آماده کنند."
نهادهای بینالمللی بارها درباره ادامه بحران بشری در افغانستان هشدار دادهاند. دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش ماه می سال ۲۰۲۶ گفته است که میلیونها تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبهرو اند و برای ادامه زندگی به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
با این حال، مقامهای حکومت طالبان همواره میگویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازهای که برخی سازمانهای بینالمللی گزارش میدهند، بحرانی نیست.
اما طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، با وضع محدودیتهای گسترده بر کار زنان، زمینههای درآمد بسیاری از خانوادهها، بهویژه خانوادههایی را که سرپرستی آنها را زنان به عهده دارند، محدود ساختهاند؛ موضوعی که به گفته این افراد، مشکلات اقتصادی آنان را تشدید کرده است.
بر بنیاد اعلام ستره محکمه حکومت طالبان، دهم ذوالحجه مصادف با روز چهارشنبه، ۶ جوزا، روز نخست عید قربان است.
عید قربان یکی از مناسبتهای مذهبی مسلمانان است که همهساله با ادای نماز عید، قربانی کردن مواشی و دید و بازدید خانوادهها تجلیل میشود؛ اما مشکلات اقتصادی، بیکاری و کاهش توان مالی مردم، به گفته شماری از خانوادههای افغان، رنگ و رونق این عید را نسبت به سالهای گذشته کمرنگ ساخته است.