شبیا مانتو روز جمعه ۱ جوزا در یک نشست خبری گفت افرادی که اخراج می‌شوند، با خطر جدی آزار و اذیت، بدرفتاری و دیگر نقض‌های حقوق بشر روبه‌رو اند.

او افزود زنان، مردان و کودکان افغان برخلاف خواست‌شان از کشورهایی که در آن‌جا درخواست پناهندگی و مصونیت کرده بودند، دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند.

سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفت که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد.

براساس آمار ادارهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷۰ هزار افغان به افغانستان اخراج شده‌اند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بوده‌اند.

همچنان شمار اندکی از افراد نیز از ترکیه و تاجیکستان دوباره بازگردانده شده‌اند.

در همین حال تصمیم کمیسیون اروپا برای دعوت از مقامات طالبان به بروکسل برای گفتگو در باره اخراج افغانها از کشورهای اروپایی به کشورشان نیز با موج از انقاد های نهاد حقوق بشری روبرو شده است.