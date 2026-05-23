دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا می‌گوید که مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد، "بسیار به هم نزدیک‌تر شده‌اند"، اما در صورت شکست مذاکرات، ایران "به‌شدت هدف قرار خواهد گرفت."

آقای ترمپ روز شنبه دوم جوزا، در گفت‌وگو با شبکۀ سی‌بی‌اس نیوز، گفت که این توافق باید جلو دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده، ایران و پاکستان که میان واشنگتن و تهران میانجی‌گری می‌کند، روز شنبه اعلام کردند که در مذاکرات تقریباً سه ماهه برای پایان دادن به جنگ، پیشرفت حاصل شده است.

رئیس جمهور ترمپ همچنین روز شنبه در مصاحبه‌ای با اکسیوس گفت که تازه‌ترین پیش‌نویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی خواهد کرد و ممکن است تا روز یک‌شنبه دربارهٔ ادامۀ مسیر، از جمله احتمال ازسرگیری جنگ، تصمیم بگیرد.