ملاله یوسفزی مدالی را که اخیراً دریافت کرده بود، به دختران افغان اهدا کرد

ملاله یوسفزی، یکی از چهره‌های معروف فعال حق آموزش دختران اخیراً برندۀ مدال "جشنوارۀ هی" (Hay Festival) در بخش آموزش شد.

او در مراسم اهدای این مدال گفت که این مدال را به دختران افغان اهدا می‌کند.

جشنوارۀ هی در اعلامیه‌ای که به تاریخ ۲۲ ماه می نشر کرده، گفته که این مدال بخاطر فعالیت‌های ملاله یوسفزی در بخش آموزش دختران به او اهدا می‌شود.

این درحالیست که نزدیک به پنج سال است که طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرده اند و در این مدت ملاله یوسفزی هر از گاهی از حقوق زنان و دختران افغان به ویژه حق آموزش آنان حمایت کرده است.

جشنواره بین‌المللی ادبی و فرهنگی (Hay) از سال ۱۹۸۸ به این سو توسط نویسندگان، خبرنگاران، دانشمندان و هنرمندان در چندین کشور جهان برگزار می‌شود.