طالبان نشرات سه رسانه محلی در قندهار را متوقف کرد

سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده‌ است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یک‌شنبه، سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای «تحسین القرآن»، « څانگی» و «زما زیور» به دلیل نشرات غیرمعیاری، نداشتن جواز رسمی و عدم پرداخت مالیات متهم شده و فعالیت‌شان متوقف شده است.

در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر به نام‌های «ملت غژ» و «ورانگی» هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیت‌های‌شان را قانونی سازند.

حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها، در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش می‌کند برای کنترل افکار عمومی از هر ابزار ممکن استفاده کند.

طالبان چند روز پیش نیز نشرات رادیوی محلی بامیان را هم متوقف کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند