دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز یکشنبه اعلام کرد محاصره دریایی ایران تا زمان نهایی شدن و امضای توافق پایان جنگ به طور کامل برقرار خواهد ماند و واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به این توافق ندارد.

او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، درباره روند حرکت به سوی توافق با ایران نوشت: «مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفت است و من به نمایندگانم اطلاع داده‌ام که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست. محاصره تا زمانی که توافق حاصل، تأیید و امضا شود، به‌طور کامل برقرار و اجرایی باقی خواهد ماند.»

آقای ترمپ یک بار دیگر تاکید کرده است که ایران نمی تواند سلاح یا بمب هسته‌ای تولید یا تهیه کنند.

آنسو بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که او و دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، بعد از یک تماس تلفونی در شامگاه شنبه توافق دارند که هرگونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای ناشی از تهران را از بین ببرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتومی گفته است ایران بیش از چهارصد کیلو یورانیوم غنی‌شده تا حد ۶۰ درصد دارد که به احتمال زیاد در تأسیسات زیرزمینی بمباران‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه مدفون است.

ایالات متحده و اسراییل به گونه مشترک از ۲۸ فبروری بر ایران حملات گسترده را آغاز کردند و ایران نیز به تلافی آن شماری از کشورهای شرق میانه را هدف قرار داد و تنگه هرمز را مسدود کرد.

این جنگ بعد از ۴۰ روز، از هجدهم حمل، با برقراری آتش‌بس متوقف شده است.

بعد از یک دور مذاکرات حضوری نمایندگان ایران و امریکا در پاکستان که به نتیجه نرسید، دونالد ترمپ دستور محاصره دریایی ایران را صادر کرد.

او شامگاه شنبه دوم ثور خبر داده بود که با رهبران چند کشور شرق میانه دربارهٔ ایران و همهٔ موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامهٔ صلح گفت‌وگو کرده و توافق با جمهوری اسلامی «تا حد زیادی» به نهایی شدن نزدیک شده است.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روز یکشنبه سوم ثور اعلام کرد که در «متن تفاهم احتمالی» میان ایران و امریکا موضوع تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس «وجود ندارد».

این خبرگزاری مدعی شده که در این متن «تعبیری که به کار گرفته شده است، اعلام پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است.»

وب‌سایت اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده که امریکا و ایران به امضای یک یادداشت تفاهم ۶۰ روزه نزدیک شده‌اند؛ تفاهمی که در صورت نهایی شدن می‌تواند آتش‌بس را تمدید کند، تنگه هرمز را بازگشاید، فشار بر بازار جهانی نفت را کاهش دهد و زمینه‌ساز دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای شود.