دستکم سه رادیوی محلی در ولایت قندهار از سوی طالبان بسته شدهاند.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یکشنبه سوم جوزا در اعلامیهای از توقف فعالیت رادیوهای «تحسین القرآن»، «څانگی» و «زما زیور» خبر داده و این رسانهها را به نشرات غیرمعیاری، نداشتن جواز رسمی و پرداخت نکردن مالیات متهم کرده است.
در همین اعلامیه، به دو رادیوی دیگر به نامهای «ملت غژ» و «ورانگی» نیز هشدار داده شده تا اسناد خود را تکمیل و فعالیتهایشان را قانونی کنند.
در این اعلامیه در مورد «نشرات غیرمعیاری» جزییات داده نشده است.
مسولان این رادیوها تا اکنون در این مورد رسما چیزی نگفته اند.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، رسانهها را مکلف ساختهاند که مطابق سیاستهای طالبان فعالیت کنند.
مقامهای محلی این گروه در قندهار نیز بار دیگر تأکید کردهاند که تمامی رسانهها باید نشرات خود را با «اصول اسلامی و اخلاقی» هماهنگ سازند.
فعالان حقوق رسانهها میگویند بسته شدن رسانههای محلی، ادامه فشار بر آزادی بیان در افغانستان است.
حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه های افغانستان «امسو» به رادیو آزادی گفت
باور ما این است که اداره حاکم به آزادی بیان متعهد نیست و برای کنترل افکار عمومی، هر اقدامی را که در توان داشته باشد انجام میدهد.
«فشار بر رسانهها افزایش یافته، بهویژه بر رادیوها. در چند هفته گذشته این سومین مورد است که بر فعالیت رادیوها محدودیت وضع میشود. باور ما این است که اداره حاکم به آزادی بیان متعهد نیست و برای کنترل افکار عمومی، هر اقدامی را که در توان داشته باشد انجام میدهد.»
پیش از این نیز به دلیل نداشتن جواز، برخی رادیوها بسته شدهاند؛ از جمله هفته گذشته در بامیان، فعالیت «رادیو بامیان» متوقف شد.
این درحالی است که در شاخص آزادی مطبوعات جهان، افغانستان در رتبه ۱۷۵ قرار دارد. بر اساس این شاخص، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بیش از ۴۳ درصد رسانهها بسته شدهاند.
بر بنیاد همین شاخص، در نتیجه ادامه فشار طالبان بر رادیوها، از هر ده خبرنگار زن، هشت نفر خانهنشین شدهاند و شمار زیادی از خبرنگاران دیگر نیز با محدودیتهای جدی به کار خود ادامه میدهند.
همچنین گزارشها از نگرانیهای جدی در مورد امنیت خبرنگاران حکایت دارد و گفته میشود دستکم هشت خبرنگار هماکنون در بازداشت طالبان هستند.