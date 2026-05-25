در رویدادهای طبیعی اخیر دست کم ۱۱ نفر در چهار ولایت افغانستان جان باختند

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجۀ ریزش باران، جاری سیلاب‌ها و رعد و برق در ولایت‌های پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم ۱۱ نفر جان باختند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره روز دوشنبه چهارم جوزا گفته که این تلفات در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده و در کنار آن نزدیک به ۲۵۰ خانه به گونۀ کلی و قسمی تخریب شده و حاصلات ۲۷۸ جریب زمین زراعتی از بین رفته است.

این درحالیست که بر اساس اطلاعات اداره‌های ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که پیامدهای آن هر از گاهی به مردم آن تلفات جانی و خسارات مالی وارد می‌کند.

بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.