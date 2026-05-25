افغانستان
یک سازمان حامی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران زندانی در افغانستان نگرانی کرده است
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) روز دوشنبه چهارم جوزا، با نشر اعلامیهای گفته که احمد جاوید نیازی، منصوری نیازی و عمران دانش، سه تن از خبرنگارانی که اخیراً از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند.
این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازۀ گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانوادههایشان را ندارند.
امسو میگوید که همچنان پروندههای پنج خبرنگار و فعال رسانهای که قبلاً بازداشت شده بودند، نیز زیر فشار شدید قرار دارد.
مقامهای حکومت طالبان به گونۀ رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزشهای ملی هستند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیتها و فشارها بر رسانهها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانهای نگرانیهایی را ایجاد میکند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
در رویدادهای طبیعی اخیر دست کم ۱۱ نفر در چهار ولایت افغانستان جان باختند
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجۀ ریزش باران، جاری سیلابها و رعد و برق در ولایتهای پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم ۱۱ نفر جان باختند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره روز دوشنبه چهارم جوزا گفته که این تلفات در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده و در کنار آن نزدیک به ۲۵۰ خانه به گونۀ کلی و قسمی تخریب شده و حاصلات ۲۷۸ جریب زمین زراعتی از بین رفته است.
این درحالیست که بر اساس اطلاعات ادارههای ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که پیامدهای آن هر از گاهی به مردم آن تلفات جانی و خسارات مالی وارد میکند.
بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.
ملل متحد نام خالده پوپل، فوتبالیست افغان را در فهرست ۱۶ چهرۀ برجستۀ فوتبال جهان قرار داد
سازمان ملل متحد اعلام کرده که خالده پوپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید و ۱۵ بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان "فوتبال برای اهداف" قرار گرفته اند.
به گفتۀ ملل متحد، این چهرهها نقش سفیر غیررسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوق بشر به عهده دارند.
این فهرست به مناسبت ۲۵ می، روز جهانی فوتبال اعلام شده است.
خالده پوپل، از چهرههای معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان این کشور است. اما با حاکمیت طالبان در آگست ۲۰۲۱، زنان از هر گونه ورزش از جمله فوتبال در افغانستان منع شدند.
اما پس از دادخواهی زیاد در ماه می ۲۰۲۵ فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بینالمللی موافقت کرد.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان: بیش از ۳۰۰ افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از آزادی صدها شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان خبر داده است.
این وزارت امروز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در سه روز گذشته، ۳۷۳ مهاجر افغان از زندانهای مختلف پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشتهاند.
به گفته این وزارت، آنها به دلیل نداشتن اسناد قانونی از شهرهای مختلف پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند و از این میان، ۲۹۶ تن از طریق تورخم و ۷۷ نفر دیگر از مسیر سپینبولدک به کشور بازگشتهاند.
این وزارت افزوده است که کمکهای بشردوستانه لازم در اختیار آنان قرار گرفته و سپس به مناطق اصلیشان منتقل شدهاند.
هرچند هنوز روشن نیست که در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان در زندانهای پاکستان نگهداری میشوند، اما همزمان با روند آزادی این افراد، روند بازداشت و زندانیکردن سایر مهاجران افغان از سوی مقامهای پاکستانی نیز ادامه دارد.
در رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا ۱۷ نفر جان باختند
در یک رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، روز دوشنبه دستکم ۱۷ نفر جان باختند و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری از ولسوالی سوات به سوی پشاور در حرکت بود و به دلیل مشکل فنی در کنار جاده توقف کرد.
به گفته مقامها، مسافران از بس پایین شدند و در کنارش ایستاده بودند که یک موتر ون، با مردم و بس متوقفشده برخورد کرد.
این پس از آنست که رانندۀ ون کنترول آن را از دست داد.
بلال احمد فیضی، یکی از مسئولان بخش نجات، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دستکم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
او افزود که وضعیت سه تن از زخمیان وخیم است. گفته شده که بیشتر مسافران برای عید به خانههایشان میرفتند.
میزان رویدادهای ترافیکی در پاکستان بالاست و عمدتاً به دلیل تطبیق ضعیف قوانین ترافیکی، رانندگی با سرعت بالا، معیارهای ضعیف ایمنی جادهها و بیاحتیاطی رانندگان رخ میدهد.
ملل متحد میگوید، از زمان تشدید تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از صد هزار تن از ۶ ولایت افغانستان بیجا شدهاند
ملل متحد اعلام کرده است که از زمان تشدید تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از صد هزار تن از ولایتهای خوست، کنر، ننگرهار، نورستان، پکتیا و پکتیکا بیجا شدهاند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا در گزارشی تازه گفته است که از ماه آکتوبر سال ۲۰۲۵ به این سو درگیریها میان دو طرف بر دسترسی مردم محلی به خدمات اساسی نیز تاثیر گذار بوده است.
شماری از مردم محلی افغان که در نتیجۀ این درگیریها زیان دیدهاند در صحبت با رادیو آزادی خواهان توقف فوری تنشها شدهاند.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان اخیراً اعلام کرد که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» در افغانستان ادامه خواهد یافت. مقامات حکومت طالبان پیش از این گفتهاند که به حملات پاکستان پاسخ بالمثل خواهند داد.
طالبان نشرات سه رسانه محلی در قندهار را متوقف کرد
سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یکشنبه، سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای «تحسین القرآن»، « څانگی» و «زما زیور» به دلیل نشرات غیرمعیاری، نداشتن جواز رسمی و عدم پرداخت مالیات متهم شده و فعالیتشان متوقف شده است.
در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر به نامهای «ملت غژ» و «ورانگی» هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیتهایشان را قانونی سازند.
حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانهها، در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش میکند برای کنترل افکار عمومی از هر ابزار ممکن استفاده کند.
طالبان چند روز پیش نیز نشرات رادیوی محلی بامیان را هم متوقف کرد.
این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بینالمللی درباره وضعیت خبرنگاران و رسانهها در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند
طالبان: در درگیری در سرای شهزاده چهارتن به شمول پسر اللهگل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان کشته شدند
حکومت طالبان میگوید که روز یکشنبه در اثر درگیری در سرای شهزاده کابل، چهارتن کشته شدند.
خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل به رسانهها تایید کرده این درگیری در یک بازار زرگری در نزدیکی سرای شهزاده رخ داده است.
به گفته زدران در میان کشتهشدگان احسانالله مجاهد، فرزند اللهگل مجاهد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و یک زن نیز شامل است.
سخنگوی پولیس طالبان گفته که براساس تحقیقات اولیه این درگیری به دلیل «خصومت شخصی» رخ داده و دوتن به شمول برادر زاده اللهگل مجاهد در ارتباط به این درگیری بازداشت شدند.
وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در بلوچستان را محکوم کرد
وزارت خارجه طالبان حمله اخیر بر یک قطار مسافربری در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده است.
عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که «کشتن و زخمیکردن افراد ملکی، از سوی هر کسی و به هر شکلی که باشد، محکوم می کند.»
مقامهای پاکستانی گفتهاند که در حمله مرگبار روز یکشنبه در بلوچستان، دستکم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۷۰ تن زخمی شدهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که این انفجار یک قطار حامل نیروهای نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و شماری از سربازان نیز در میان کشتهشدگان هستند.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را یک اقدام تروریستی «بزدلانه» خوانده است.
بر اساس گزارش رویترز، گروه موسوم به «ارتش آزادیبخش بلوچ» مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
ایالات متحده امریکا سال گذشته این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
تنها به روز شنبه بیش از پنج هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران برگشتند
بر اساس آمار کمسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان، به روز شنبه دوم جوزا، ۴۷۵۳ نفر از پاکستان و ۴۱۷ نفر دیگر از ایران به افغانستان برگشت کردند.
این ادارۀ طالبان اما مشخص نساخته چه تعداد این افراد به گونۀ داوطلبان و چه تعداد به گونۀ جبری برگشت کردند.
این درحالیست که اخیراً چندین مقام ملل متحد از جمله ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اخراج افغانها از کشورهای مختلف نگرانی کرده اند.
آنان گفتند که بازگرداندن اجباری افغانها به افغانستان میتواند آنان را با خطرات جدی مواجه سازد.
براساس آمار ادارهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تاکنون ۲۷۰ هزار افغان به افغانستان اخراج شدهاند که بیشتر آنان از ایران و پاکستان بودهاند.