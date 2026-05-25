یک سازمان حامی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران زندانی در افغانستان نگرانی کرده است

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) روز دوشنبه چهارم جوزا، با نشر اعلامیه‌ای گفته که احمد جاوید نیازی، منصوری نیازی و عمران دانش، سه تن از خبرنگارانی که اخیراً از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند.

این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازۀ گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند.

امسو می‌گوید که همچنان پرونده‌های پنج خبرنگار و فعال رسانه‌ای که قبلاً بازداشت شده بودند، نیز زیر فشار شدید قرار دارد.

مقام‌های حکومت طالبان به گونۀ رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزش‌های ملی هستند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها و فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.