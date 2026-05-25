ترمپ میگوید "خواسته اجباری" امضای پیمان ابراهیم با اسرائیل را با چند کشور در میان گذاشته است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز دوشنبه در تازهترین پیام خود در شبکه اجتماعیاش ضمن خبر دادن از پیشرفت "خوب" در مذاکره با ایران، از تمام کشورهای دخیل در این مذاکرات خواست پس از حصول توافق با ایران، بلافاصله به پیمانهای ابراهیم بپیوندند.
پیمان یا پیمانهای ابراهیم طرحی بود که دونالد ترمپ در دور نخست ریاستجمهوریاش برای تلاش در راه عادیسازی روابط میان اعراب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی را هم به این کار ترغیب کند.
حال رئیسجمهور امریکا روند توافق با جمهوری اسلامی را به این طرح پیوند زده و به گفته خود این "خواسته اجباری" را با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همین طور ترکیه مطرح کرده که بهفوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند.
او حتی در پیام تازهاش از این فراتر رفته و ایده پیوستن جمهوری اسلامی به این پیمان را هم مطرح کرده است.
هنوز نه اسرائیل به این پیام واکنش نشان داده و نه کشورهایی که در این پیام از آنها نام برده شده است.
سایت خبری اکسیوس روز یکشنبه در خبری به نقل از منابع خود نوشته بود که ترمپ در تماس تیلیفونیاش با سران این کشورها که روز شنبه انجام شده بهیکباره این ایده را مطرح کرده، آن قدر ناگهانی که سران کشورها مدتی طولانی سکوت کرده و حرفی نزدهاند.
عربستان سعودی، امارات، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، و بحرین کشورهایی بودند که سران یا مقامهای عالیرتبهشان در این تماس تیلیفونی شرکت داشتند.
یک سازمان حامی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران زندانی در افغانستان نگرانی کرده است
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) روز دوشنبه چهارم جوزا، با نشر اعلامیهای گفته که احمد جاوید نیازی، منصوری نیازی و عمران دانش، سه تن از خبرنگارانی که اخیراً از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند.
این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازۀ گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانوادههایشان را ندارند.
امسو میگوید که همچنان پروندههای پنج خبرنگار و فعال رسانهای که قبلاً بازداشت شده بودند، نیز زیر فشار شدید قرار دارد.
مقامهای حکومت طالبان به گونۀ رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزشهای ملی هستند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیتها و فشارها بر رسانهها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانهای نگرانیهایی را ایجاد میکند.
در رویدادهای طبیعی اخیر دست کم ۱۱ نفر در چهار ولایت افغانستان جان باختند
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجۀ ریزش باران، جاری سیلابها و رعد و برق در ولایتهای پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم ۱۱ نفر جان باختند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره روز دوشنبه چهارم جوزا گفته که این تلفات در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده و در کنار آن نزدیک به ۲۵۰ خانه به گونۀ کلی و قسمی تخریب شده و حاصلات ۲۷۸ جریب زمین زراعتی از بین رفته است.
این درحالیست که بر اساس اطلاعات ادارههای ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که پیامدهای آن هر از گاهی به مردم آن تلفات جانی و خسارات مالی وارد میکند.
بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.
ملل متحد نام خالده پوپل، فوتبالیست افغان را در فهرست ۱۶ چهرۀ برجستۀ فوتبال جهان قرار داد
سازمان ملل متحد اعلام کرده که خالده پوپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید و ۱۵ بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان "فوتبال برای اهداف" قرار گرفته اند.
به گفتۀ ملل متحد، این چهرهها نقش سفیر غیررسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوق بشر به عهده دارند.
این فهرست به مناسبت ۲۵ می، روز جهانی فوتبال اعلام شده است.
خالده پوپل، از چهرههای معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان این کشور است. اما با حاکمیت طالبان در آگست ۲۰۲۱، زنان از هر گونه ورزش از جمله فوتبال در افغانستان منع شدند.
اما پس از دادخواهی زیاد در ماه می ۲۰۲۵ فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بینالمللی موافقت کرد.
دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود.
او امروز در پیامی در شبکه تروت سوشیال تأکید کرده که «یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا هیچ توافقی.»
آقای ترمپ در ادامه هشدار داده که اگر در نهایت توافقی در کار نباشد، «به میدان نبرد و تیراندازی برمیگردیم، اما بزرگتر و قدرتمندتر از قبل- و هیچ کس این را نمیخواهد.»
در این حال، به گزارش رادیو فردا، رسانهها در ایران از سفر هیئت عالیرتبه مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی به قطر خبر میدهند.
خبرگزاری صداوسیما روز دوشنبه نوشت: «رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صدر هیئتی رسمی برای رایزنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی به دوحه سفر کرد.»
به گزارش رادیو فردا، پیشتر مقامات دولت مسعود پزشکیان از محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده نام بردهاند، از همین رو سفر او در مقطعی که حرف از نزدیکی به توافق میان ایران و امریکا به میان آمده است مهم جلوه میکند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم در این سفر قالیباف را همراهی میکند.
قطر که پیشتر هم در مذاکرات اینچنینی نقش میانجی را بازی کرده بود، از هفته گذشته به پاکستان پیوسته است که در هفتههای گذشته نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را داشته است.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان: بیش از ۳۰۰ افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از آزادی صدها شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان خبر داده است.
این وزارت امروز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در سه روز گذشته، ۳۷۳ مهاجر افغان از زندانهای مختلف پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشتهاند.
به گفته این وزارت، آنها به دلیل نداشتن اسناد قانونی از شهرهای مختلف پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند و از این میان، ۲۹۶ تن از طریق تورخم و ۷۷ نفر دیگر از مسیر سپینبولدک به کشور بازگشتهاند.
این وزارت افزوده است که کمکهای بشردوستانه لازم در اختیار آنان قرار گرفته و سپس به مناطق اصلیشان منتقل شدهاند.
هرچند هنوز روشن نیست که در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان در زندانهای پاکستان نگهداری میشوند، اما همزمان با روند آزادی این افراد، روند بازداشت و زندانیکردن سایر مهاجران افغان از سوی مقامهای پاکستانی نیز ادامه دارد.
نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت
پس از پخش گزارشها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای پایان دادن به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت.
بهای نفت خام برنت دریای شمال و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت حدود پنج درصد سقوط کرد و قیمت هر بشکه نفت برنت به بیش از ۹۸ دالر و نفت وستتگزاس اینترمدیت به بیش از ۹۱ دالر رسید.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که احتمال دارد یک توافق «امروز دوشنبه» اعلام شود.
این در حالی است که پیشتر رئیسجمهور دونالد ترامپ گفته بود مذاکرات بهصورت «منظم و سازنده» ادامه دارد، اما تأکید کرده بود که به مذاکرهکنندگان امریکایی توصیه شده است که «عجله نکنند.»
بقایی: تهران و واشنگتن درباره بسیاری مسائل مربوط به توافق برای پایان جنگ به تفاهم رسیدهاند
وزارت خارجه ایران میگوید که تهران و واشنگتن درباره بسیاری مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیدهاند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست.
اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی گفت: «درست است که بگوییم ما درباره بسیاری مسائلی که مورد بحث بود، به نتیجه رسیدهایم.»
اما او افزود: «اینکه گفته شود امضای توافق نزدیک است، هیچکس نمیتواند چنین ادعایی کند.»
او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر میدهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که به مذاکرهکنندگان خود گفته است: «عجله نکنید.»
در رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا ۱۷ نفر جان باختند
در یک رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، روز دوشنبه دستکم ۱۷ نفر جان باختند و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری از ولسوالی سوات به سوی پشاور در حرکت بود و به دلیل مشکل فنی در کنار جاده توقف کرد.
به گفته مقامها، مسافران از بس پایین شدند و در کنارش ایستاده بودند که یک موتر ون، با مردم و بس متوقفشده برخورد کرد.
این پس از آنست که رانندۀ ون کنترول آن را از دست داد.
بلال احمد فیضی، یکی از مسئولان بخش نجات، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دستکم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
او افزود که وضعیت سه تن از زخمیان وخیم است. گفته شده که بیشتر مسافران برای عید به خانههایشان میرفتند.
میزان رویدادهای ترافیکی در پاکستان بالاست و عمدتاً به دلیل تطبیق ضعیف قوانین ترافیکی، رانندگی با سرعت بالا، معیارهای ضعیف ایمنی جادهها و بیاحتیاطی رانندگان رخ میدهد.
وزیر خارجه ایالات متحده: توافق با ایران روز دوشنبه همچنان امکانپذیر است
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران ممکن است «امروز» حاصل شود و افزود اسرائیل حق دارد از خود در برابر حمله دفاع کند.
به گزارش رادیو فردا، آقای روبیو در دهلی نو، در اشاره به توافق احتمالی، گفت: «ما فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید امروز، من خیلی بیش از حد از آن برداشت نمیکنم.»
آقای روبیو افزود که ایالات متحده یا با ایران به توافقی خوب خواهد رسید یا «از راه دیگری» با این کشور برخورد خواهد کرد.
روبیو به خبرنگاران گفت امریکا پیش از بررسی «گزینههای دیگر»، به دیپلوماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد.
او هنگام ترک پایتخت هند، جایی که برای یک سفر رسمی حضور داشت، به خبرنگاران گفت: «به نظر من، از نظر توانایی آنها برای باز کردن تنگهها و باز نگه داشتن تنگهها، چیز نسبتاً محکمی روی میز داریم.»
روبیو افزود: «این طرح در خلیج فارس حمایت زیادی دارد… هر کشوری که آن را با او مرور کردهایم، میفهمد که این طرح نه فقط بسیار معقول است، بلکه انجام آن کار درستی برای جهان است.»
روبیو همچنان ابراز اطمینان کرد که ایران «وارد مذاکراتی بسیار واقعی، مهم و از نظر زمانی محدود، دربارهٔ موضوع هستهای» خواهد شد.
این پس از آنست که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، انتظارات از دستیابی به توافق را کاهش داد و روز یکشنبه گفت به مذاکرهکنندگان خود گفته است «عجله نکنند.»
روبیو دربارهٔ ترمپ گفت: «او عجله ندارد، او توافق بدی نخواهد کرد و رئیسجمهور توافق بدی امضا نخواهد کرد.»