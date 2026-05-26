وزیر خارجه ایالات متحده: دستیابی به توافق با ایران ممکن است «چند روز» زمان ببرد

او تاکید کرد که واشنگتن پیش از بررسی «راه‌های دیگر»، به دیپلماسی فرصت کامل خواهد داد.

وزیر خارجه ایالات متحده درباره گفت‌وگوهای جاری بین ایران و امریکا برای دستیابی توافق گفت: «یک اتفاق‌نظر بسیار قوی و پیش‌نویس اولیهٔ یک توافق وجود دارد. همان‌گونه که در این‌گونه موارد پیش می‌آید، حل‌وفصل برخی اختلاف‌ها دربارهٔ یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف‌ها تلاش کنیم. از این رو، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.»

به گزارش رادیو فردا، در روزهای گذشته رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک و مذاکرات فشرده در منطقه در حال انجام است.

هدف این مذاکرات آنست تا ایران و امریکا بر سر پایان جنگ به توافق دست یابند و مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای را آغاز کنند.

آقای روبیو این سخنان را پس از انتشار خبر حملات فرماندهی مرکزی امریکا، سنتکام بر اهداف در جنوب ایران، ابراز کرد.

او در توضیح این حملات گفت که تنگه هرمز باید «به هر شکل ممکن» باز بماند.

سنتکام اعلام کرد که اردوی ایالات متحده روز دوشنبه در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی «از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگذاری ماین بودند و همچنان سایت‌های پرتاب موشک» انجام داده است.

در بیانیه سنتکام، این حملات، « اقدامی دفاعی» توصیف شده و آمده که آتش‌بس میان دو کشور ادامه دارد.

سنتکام اعلام کرده که این حملات با هدف حفاظت از نیروهای امریکا «در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی» انجام شده است.

به‌نوشته رویترز، کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، گفت: «فرماندهی مرکزی ایالات متحده همزمان با حفظ خویشتنداری در جریان آتش‌بسی که ادامه دارد، همچنان از نیروهای خود دفاع می‌کند.»

برخی شهروندان سواحل خلیج فارس، به‌ویژه در شهرهای بندرعباس، سیریک و جاسک، صبح سه‌شنبه از شنیده‌شدن چند انفجار و فعالیت پدافند ضدهوایی خبر دادند.

رسانه‌های ایران نیز بامداد سه‌شنبه گزارش دادند که «جنگنده‌های امریکایی چند شناور ایرانی را در جنوب جزیره لارک هدف قرار دادند» و از کشته شدن دست‌کم سه تن نیز در این حمله خبر دادند.

جنیفر گریفین، خبرنگار فاکس‌نیوز، به‌نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که «دو قایق جمهوری اسلامی که در حال ماین‌گذاری در تنگه هرمز بودند، شناسایی و هر دو قایق سپاه پاسداران منهدم شدند.»

پایگاه خبری تابناک در تهران نیز خبر داد «دو قایق تیزرفتار سپاه هدف حمله هوایی قرار گرفته و بر اثر آن چهار نفر کشته شدند.»

در این حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده است که یک پهپاد امریکایی را سقوط داده و به سوی چند پهپاد امریکایی دیگر که وارد حریم هوایی کشور شده بودند، شلیک کرده است.