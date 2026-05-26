عید قربان در راه است؛ بازارها پررونق، اما توان خرید مردم کاهش یافته است

از بازارهای فروش مواشی گرفته تا مراکز فروش لباس عید، کیک، کلچه و میوه خشک، شماری از شهروندان سرگرم خرید و آمادگی برای تجلیل از این مناسبت اند.

رشاد احمد باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت: «بیرو بار و ازدحام مردم زیاد است، این به این معناست که مردم آمادگی خود را می گیرند و خرید و فروش به اندازه است، ما خود ما که به خیاط رفتیم و به سایر دکان ها رفتیم، ازدحام مردم زیاد است که کالاها خود را فرمایش می دهند، یا چپلی و چیزها برای خود می خرند، دیگر آمادگی ها خوب روان است.»

محمد امین باشنده ولایت ننگرهار می‌گوید با وجود افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی، همچنان برای عید آماده گی می گیرند.

«من شخصاً برای عید لباس‌ها را آماده کرده‌ام و به خیاط سپرده‌ام و بوت و دیگر وسایل مورد نیاز عید را نیز تهیه خواهم کرد. مردم مانند گذشته برای عید آمادگی می‌گیرند و از آن تجلیل می کنند، البته مشکلاتی وجود دارد؛ وضعیت اقتصادی مردم تا حدی ضعیف شده و قیمت‌ها در بازارها اندکی افزایش یافته است.»

با وجود گزارش ها از افزایش مشکلات اقتصادی شماری افغان ها در مقایسه با سال‌های گذشته، شماری از خانواده‌ها همچنان در تلاش‌اند تا سنت قربانی را حفظ کنند.

حاجی محمد حنیف باشنده ولایت کندز به رادیو آزادی گفت: «ما قربانی گرفته ایم قربانی را بخیر صبح روز عید ذبح می‌کنیم و سه تقسیم می‌کنیم یک تقسیمش را در فامیل خود ما می‌مانیم، یک قسمت را به دوستان و اقارب می‌دهیم و یک قسمتش را به فقرا توزیع می‌کنیم، ما هفت نفر هستیم و یک گاو گرفته‌ایم.»

اما برخی ها می گویند که قصد داشتند قربانی کنند،اما به دلیل آنچه که افزایش قیمت ها می خوانند قادر به انجام آن نشده اند.

محمد هارون ایوبی باشنده شهر کابل در این مورد گفت: «من هم می‌خواستم قربانی کنم و این سنت را ادا نمایم، اما وقتی به بازار فروش مواشی رفتم، دیدم قیمت‌ها بسیار افزایش یافته است. مواشی که در روزهای عادی با شش یا هفت هزار افغانی خریداری می‌شدند، اکنون به دوازده یا سیزده هزار افغانی رسیده‌اند.»

یکی از فروشندگان مواشی در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که قیمت گوسفندهای قربانی از ۱۳ تا ۱۷ هزار افغانی است و هر گوسفند حدود ۲۵ تا ۲۹ کیلوگرام گوشت دارد.

با آنکه خریدهای عید رونق تازه‌ای به بازارها در شهرها و ولایت‌های مختلف افغانستان داده است ،خانواده‌ها برای تهیه لباس نو، میوه های خشک و کیک و کلچه و دیگر نیازهای عید به بازارها مراجعه می‌کنند، اما برخی ها پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که بیکاری و مشکلات اقتصادی، آمادگی برای عید را دشوارتر از گذشته کرده است.

با این حال، این شهروندان می‌گویند که با وجود افزایش قیمت‌ها و دشواری‌های اقتصادی، همچنان تلاش می‌کنند برای تجلیل از عید آمادگی‌های لازم را اتخاذ کنند، زیرا به باور آنان عید قربان برای آنان فرصتی برای حفظ سنت‌ها، دیدوبازدید با خانواده و شریک ساختن خوشی ها با دیگران است.