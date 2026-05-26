لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۵ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۵۵

جهان

امروز  در عربستان سعودی روز عرفه است

امروز در عربستان سعودی روز عرفه است.

دراین روز زائران بر فراز کوه عرفات گردهم می‌آیند و تمام روز را به دعا و عبادت سپری می‌کنند.

حاجیان پس از این فردا مراسم حج را اجرا می کنند.

امسال بیش از یک‌ونیم میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی سفر کرده‌اند.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان اعلام کرد که ۳۰ هزار زائر افغان در این مراسم حج امسال شرکت کردند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

روبیو: دستیابی به توافق با ایران ممکن است «چند روز» زمان ببرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز سه‌شنبه پنجم جوزا گفت دستیابی به توافق با ایران ممکن است «چند روز» زمان ببرد و تأکید کرد واشینگتن پیش از بررسی «راه‌های دیگر»، به دیپلماسی فرصت کامل خواهد داد.

روبیو در توضیح حملاتی که سنتکام اعلام کرد روز گذشته علیه اهدافی در جنوب ایران از جمله قایق‌های در حال مین‌گذاری و پایگاه‌های پرتاب موشک انجام داده است، گفت تنگه هرمز باید «به هر شکل ممکن» باز بماند.

وزیر خارجه ایالات متحده درباره گفت‌وگوهای جاری بین ایران و امریکا برای دستیابی توافق گفت: «یک اتفاق‌نظر بسیار قوی و پیش‌نویس اولیهٔ یک توافق وجود دارد. همان‌گونه که در این‌گونه موارد پیش می‌آید، حل‌وفصل برخی اختلاف‌ها دربارهٔ یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلاف‌ها تلاش کنیم. از این رو، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.»

روبیو در ادامه افزود: «هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم گرفتن عوارض نیست، بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمی‌تواند عملی شود. تنگه‌ها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.»

در روزهای گذشته رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک و مذاکرات فشرده‌ای در منطقه در حال انجام است با این هدف که ایران و امریکا بر سر پایان جنگ به توافق دست یابند و مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای را آغاز کنند. با این حال، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، هنوز مواردی از تفاهم‌نامهٔ پیشنهادی محل بحث‌وجدل است و مقامات و رسانه‌های دو طرف روایت‌های متفاوتی از موارد اختلافی منتشر می‌کنند.

ادامه خبر ...

ترمپ می‌گوید "خواسته اجباری" امضای پیمان ابراهیم با اسرائیل را با چند کشور در میان گذاشته است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه در تازه‌ترین پیام خود در شبکه اجتماعی‌اش ضمن خبر دادن از پیشرفت "خوب" در مذاکره با ایران، از تمام کشورهای دخیل در این مذاکرات خواست پس از حصول توافق با ایران، بلافاصله به پیمان‌های ابراهیم بپیوندند.

پیمان یا پیمان‌های ابراهیم طرحی بود که دونالد ترمپ در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش برای تلاش در راه عادی‌سازی روابط میان اعراب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی را هم به این کار ترغیب کند.

حال رئیس‌جمهور امریکا روند توافق با جمهوری اسلامی را به این طرح پیوند زده و به گفته خود این "خواسته اجباری" را با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همین طور ترکیه مطرح کرده که به‌فوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند.

او حتی در پیام تازه‌اش از این فراتر رفته و ایده پیوستن جمهوری اسلامی به این پیمان را هم مطرح کرده است.

هنوز نه اسرائیل به این پیام واکنش نشان داده و نه کشورهایی که در این پیام از آنها نام برده شده است.

سایت خبری اکسیوس روز یک‌شنبه در خبری به نقل از منابع خود نوشته بود که ترمپ در تماس تیلیفونی‌اش با سران این کشورها که روز شنبه انجام شده به‌یکباره این ایده را مطرح کرده، آن قدر ناگهانی که سران کشورها مدتی طولانی سکوت کرده و حرفی نزده‌اند.

عربستان سعودی، امارات،‌ قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، و بحرین کشورهایی بودند که سران یا مقام‌های عالی‌رتبه‌شان در این تماس تیلیفونی شرکت داشتند.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود.

او امروز در پیامی در شبکه تروت سوشیال تأکید کرده که «یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا هیچ توافقی.»

آقای ترمپ در ادامه هشدار داده که اگر در نهایت توافقی در کار نباشد، «به میدان نبرد و تیراندازی برمی‌گردیم، اما بزرگ‌تر و قدرتمندتر از قبل- و هیچ کس این را نمی‌خواهد.»

در این حال، به گزارش رادیو فردا، رسانه‌ها در ایران از سفر هیئت عالی‌رتبه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی به قطر خبر می‌دهند.

خبرگزاری صداوسیما روز دوشنبه نوشت: «رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صدر هیئتی رسمی برای رایزنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به دوحه سفر کرد.»

به گزارش رادیو فردا، پیشتر مقامات دولت مسعود پزشکیان از محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره‌کننده نام برده‌اند، از همین رو سفر او در مقطعی که حرف از نزدیکی به توافق میان ایران و امریکا به میان آمده است مهم جلوه می‌کند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم در این سفر قالیباف را همراهی می‌کند.

قطر که پیشتر هم در مذاکرات این‌چنینی نقش میانجی را بازی کرده بود، از هفته گذشته به پاکستان پیوسته است که در هفته‌های گذشته نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را داشته است.

ادامه خبر ...

نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت

پس از پخش گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای پایان دادن به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت.

بهای نفت خام برنت دریای شمال و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت حدود پنج درصد سقوط کرد و قیمت هر بشکه نفت برنت به بیش از ۹۸ دالر و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت به بیش از ۹۱ دالر رسید.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که احتمال دارد یک توافق «امروز دوشنبه» اعلام شود.

این در حالی است که پیش‌تر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ گفته بود مذاکرات به‌صورت «منظم و سازنده» ادامه دارد، اما تأکید کرده بود که به مذاکره‌کنندگان امریکایی توصیه شده است که «عجله نکنند.»

ادامه خبر ...

بقایی: تهران و واشنگتن درباره بسیاری مسائل مربوط به توافق برای پایان جنگ به تفاهم رسیده‌اند

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

وزارت خارجه ایران می‌گوید که تهران و واشنگتن درباره بسیاری مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیده‌اند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست.

اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی گفت: «درست است که بگوییم ما درباره بسیاری مسائلی که مورد بحث بود، به نتیجه رسیده‌ایم.»

اما او افزود: «این‌که گفته شود امضای توافق نزدیک است، هیچ‌کس نمی‌تواند چنین ادعایی کند.»

او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یک‌شنبه گفت که به مذاکره‌کنندگان خود گفته است: «عجله نکنید.»

ادامه خبر ...

وزیر خارجه ایالات متحده: توافق با ایران روز دوشنبه همچنان امکان‌پذیر است

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران ممکن است «امروز» حاصل شود و افزود اسرائیل حق دارد از خود در برابر حمله دفاع کند.

به گزارش رادیو فردا، آقای روبیو در دهلی نو، در اشاره به توافق احتمالی، گفت: «ما فکر می‌کردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید امروز، من خیلی بیش از حد از آن برداشت نمی‌کنم.»

آقای روبیو افزود که ایالات متحده یا با ایران به توافقی خوب خواهد رسید یا «از راه دیگری» با این کشور برخورد خواهد کرد.

روبیو به خبرنگاران گفت امریکا پیش از بررسی «گزینه‌های دیگر»، به دیپلوماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد.

او هنگام ترک پایتخت هند، جایی که برای یک سفر رسمی حضور داشت، به خبرنگاران گفت: «به نظر من، از نظر توانایی آن‌ها برای باز کردن تنگه‌ها و باز نگه داشتن تنگه‌ها، چیز نسبتاً محکمی روی میز داریم.»

روبیو افزود: «این طرح در خلیج فارس حمایت زیادی دارد… هر کشوری که آن را با او مرور کرده‌ایم، می‌فهمد که این طرح نه فقط بسیار معقول است، بلکه انجام آن کار درستی برای جهان است.»

روبیو همچنان ابراز اطمینان کرد که ایران «وارد مذاکراتی بسیار واقعی، مهم و از نظر زمانی محدود، دربارهٔ موضوع هسته‌ای» خواهد شد.

این پس از آنست که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، انتظارات از دستیابی به توافق را کاهش داد و روز یک‌شنبه گفت به مذاکره‌کنندگان خود گفته است «عجله نکنند.»

روبیو دربارهٔ ترمپ گفت: «او عجله ندارد، او توافق بدی نخواهد کرد و رئیس‌جمهور توافق بدی امضا نخواهد کرد.»

ادامه خبر ...

روبیو: نمی‌توان ظرف ۷۲ ساعت با ایران به توافق هسته‌ای رسید

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز یکشنبه سوم جوزا به روزنامه نیویورک تایمز گفت که توافق با ایران حمایت منطقه‌ای را جلب کرده است، اما رسیدن به یک توافق هسته‌ای را نمی‌توان «طی ۷۲ ساعت» انجام داد.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، ساعتی پیش اعلام کرد به مذاکره‌کنندگان خود گفته برای دستیابی به توافق با ایران جهت پایان دادن به جنگ سه‌ماهه «عجله نکنند.»

روبیو در گفت‌وگویی کوتاه با نیویورک تایمز گفت: «ما موضوع را به بعد موکول نمی‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای مسائل بسیار فنی هستند. شما نمی‌توانید یک موضوع هسته‌ای را در ۷۲ ساعت و روی یک دستمال کاغذی حل کنید.»

او افزود: «در حال حاضر، هفت یا هشت کشور منطقه از این رویکرد حمایت می‌کنند و ما آماده‌ایم این مسیر را ادامه دهیم.»

این در حالی است که آقای روبیو ساعاتی پیش گفته بود که ممکن است تا شامگاه یک‌شنبه خبری دربارهٔ توافقی با ایران اعلام شود که می‌تواند به‌طور رسمی به جنگ شرق میانه پایان دهد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اعلام کرده بین تهران و واشینگتن درباره برخی بندهای تفاهم‌نامه ازجمله درباره «آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران» اختلاف وجود دارد و امکان «منتفی شدن» تفاهم وجود دارد.

ادامه خبر ...

حملۀ گستردۀ روسیه به منطقۀ کی‌یف با موشک هایپرسونیک جدید

حملات اخیر روسیه به منطقه کی‌یف اوکراین
حملات اخیر روسیه به منطقه کی‌یف اوکراین

در یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های سال‌های اخیر به پایتخت اوکراین، روسیه جدیدترین موشک هایپرسونیک خود را به همراه صدها پهپاد و موشک دیگر به سمت شهری در منطقۀ کی‌یف پرتاب کرد.

بر پایۀ گزارش‌ها، دست‌کم چهار نفر جان باخته‌اند و پیش‌بینی می‌شود آمار جان‌باختگان افزایش یابد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، آتش‌نشانان روز یکشنبه ۳ جوزا برای مهار آتش‌سوزی ساختمان‌ها در چند بخش‌ پایتخت تلاش می‌کردند و امدادگران نیز برای یافتن بازماندگان، در میان آوار مجتمع‌های مسکونی جست‌وجو می‌کردند.

ویتالی کلیچکو، شاروال کی‌یف، اعلام کرد که دو نفر در پایتخت جان باخته‌اند و ۵۶ نفر زخمی شده‌اند؛ هم‌زمان والی منطقۀ حومه کی‌یف نیز گزارش داد که در آنجا هم دو نفر کشته و ۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

ادامه خبر ...

ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله مرگبار اخیر در بلوچستان را به عهده گرفت

حمله به یک قطار حامل نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان
حمله به یک قطار حامل نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های پاکستانی آمار تلفات حملۀ مرگبار روز یک‌شنبه در ایالت بلوچستان را دست کم ۲۴ کشته و بیش از ۷۰ زخمی اعلام کردند.

یک مقام ارشد پاکستان گفته که این انفجار یک قطار حامل افراد نظامی را در نزدیکی کویته هدف قرار داده و سربازان نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

رویترز گزارش داده که گروهی موسوم به ارتش آزادی‌بخش بلوچ با نشر اعلامیه‌ای مدعی شده که این حمله را انجام داده است.

تصاویر نشان می‌دهد که یک واگون قطار واژگون شده و افراد در تلاش بیرون کشیدن بازماندگان هستند.

مقامات گفتند که قطار حامل سربازان و خانواده‌هایشان بوده و آنان برای گذراندن رخصتی‌های عید قربان از کویته به پیشاور در حرکت بودند.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی، قطار در حال عبور از گذرگاه چمن بود که یک موتر پر از مواد منفجره به یکی از واگن‌های قطار برخورد کرد و باعث انفجار شدیدی شد.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، این حمله را یک اقدام تروریستی "بزدلانه" عنوان کرده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG