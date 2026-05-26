مقام‌های محلی حکومت طالبان گفته‌اند که سیلاب‌های اخیر در این دو ولایت ۱۵ تن را کشته، ۸۰ تن دیگر را زخمی کرده و به صدها خانواده خسارات مالی وارد کرده است.

«این خانه‌ها همه ویران شده‌اند، همه چیز مردم را با خود برده‌اند، نه مواد غذایی برای مردم باقی مانده و نه وسایل خانه.»

فریدالله، یکی از باشندگان منطقه زمان‌خیل شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان، می‌گوید که سیلاب‌های ناگهانی اخیر در منطقه آنان ویرانی گسترده‌ای به‌جا گذاشته است.

او روز سه‌شنبه ۵ جوزا به رادیو آزادی گفت که حکومت و نهادهای امدادرسان باید هرچه زودتر به مشکلات سیلاب‌زدگان رسیدگی کنند:

«این دیوارها را دیروز سیلاب تخریب کرد و هنوز هم آب از آن جاری است. مردم بسیار فقیر هستند، حتی توان خرید یک بوجی آرد را هم ندارند. سیلاب همه چیز را از ما گرفت. ما توان خرید یک بوجی آرد را نداریم، پس چگونه خانه‌های خود را دوباره بسازیم؟ حکومت و نهادهای کمک‌رسان باید به مردم سیلاب‌زده کمک کنند.»

یکی دیگر از سیلاب‌زدگان پلخمری به نام دین‌محمد نیز سخنان مشابهی بیان کرد:

«دیروز حدود ساعت پنج عصر، پس از باران شدید و تگرگ، سیلاب بزرگی آمد که باعث کشته شدن مردم و ویرانی خانه‌ها شد. خانه خودم نیز ویران شده و اکنون بی‌سرپناه مانده‌ام.»

خپلواک فاروقی سخنگوی والی حکومت طالبان در بغلان، ، به رسانه‌های داخلی گفته که سیلاب‌هایی که روز یک‌شنبه ۳ جوزا رخ داد، در مناطق کرکر، بند دو، زمان‌خیل، حسن‌خیل و بابا نظر شهر پلخمری ویرانی‌های گسترده‌ای برجا گذاشته است.

او گفته که بر اساس معلومات ابتدایی، در این سیلاب‌ها ۱۰ تن جان باخته، ۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند و ده‌ها خانه نیز ویران شده است.

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت تخار می‌گویند که سیلاب‌های شدید روز دوشنبه ۴ جوزا در ولسوالی اشکمش این ولایت خسارات گسترده‌ای به مردم وارد کرده است.

محمد وزیر، یکی از آسیب دیدگان از سیلاب‌اخیر در این منطقه، به رادیو آزادی گفت که خانه‌اش در اثر سیلاب ویران شده و همه چیز خود را از دست داده است:

«خانه من همین حالا در اثر سیلاب ویران شده است، هیچ چیز باقی نمانده و آب تمام قریه را با خود برده است.»

باشندگان این منطقه همچنین می‌گویند که سیلاب، پل ساخته‌شده بر دریای کوکچه در منطقه قرلق ولسوالی رستاق را نیز تخریب کرده و اکنون راه رفت‌وآمد میان این ولسوالی و نزدیک به ۳۰ قریه مسدود شده است.

مولوی عبدالصمد اشرف، ولسوال حکومت طالبان برای ولسوالی اشکمش، به رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که تنها سیلاب‌های روز یک‌شنبه در این ولسوالی ۵ کشته و بیش از ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.

«خانه‌ها تخریب شده‌اند، زمین‌های زراعتی تخریب شده‌اند، مردم کشته و زخمی شده‌اند، راه‌های مواصلاتی مسدود است و رسیدگی به مردم دشوار شده است. مردم به مواد غذایی و غیرغذایی نیاز دارند و حکومت مرکزی باید توجه جدی به این وضعیت داشته باشد.»

این در حالی است که از ششم حمل سال جاری تاکنون، سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان خسارات گسترده‌ای وارد کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) گفته که از آغاز سال میلادی جاری تاکنون، بیش از ۱۰ هزار خانواده در ولایت‌های مختلف افغانستان از سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

این سازمان افزوده که سیلاب‌های اخیر به‌ویژه در ولایت بغلان خسارات گسترده‌ای وارد کرده و خانواده‌های زیادی را با مشکلات شدید روبه‌رو ساخته است.

به گفته این سازمان، بسیاری از خانواده‌های آسیب‌دیده که از پیش نیز با مشکلات اقتصادی و حوادث طبیعی روبه‌رو بودند، اکنون با مشکلات تازه و وضعیت دشوارتری مواجه شده‌اند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز روز دوشنبه ۴ جوزا در گزارشی اعلام کرده بود که سیلاب‌های اخیر طی حدود یک‌ونیم ماه گذشته، ۱۶۵ ولسوالی و ۵۴۶ قریه را در ۳۱ ولایت افغانستان متأثر ساخته است.

اوچا گفته بود که افزون بر نیاز فوری به سرپناه، این سیلاب‌ها مشکلات قبلی مردم را نیز عمیق‌تر کرده‌اند؛ بسیاری از خانواده‌ها نه تنها خانه‌های خود، بلکه منابع اصلی درآمدشان را نیز از دست داده‌اند، به‌ویژه خانواده‌هایی که در مناطق روستایی به زراعت و کارهای فصلی وابسته بودند.

بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، از ششم حمل سال جاری تاکنون، شمار جان‌باختگان ناشی از حوادث طبیعی در حدود ۳۱ ولایت افغانستان از ۳۰۰ تن فراتر رفته و شمار زخمی‌ها نیز به حدود ۴۳۰ تن رسیده است.