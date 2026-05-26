هند از بازداشت ۹ نفر به اتهام دست داشتن در حمله بر مرکز پولیس نوگام در سرینگر خبر داد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه در تازه‌ترین پیام خود در شبکه اجتماعی‌اش ضمن خبر دادن از پیشرفت "خوب" در مذاکره با ایران، از تمام کشورهای دخیل در این مذاکرات خواست پس از حصول توافق با ایران، بلافاصله به پیمان‌های ابراهیم بپیوندند.

پیمان یا پیمان‌های ابراهیم طرحی بود که دونالد ترمپ در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش برای تلاش در راه عادی‌سازی روابط میان اعراب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی را هم به این کار ترغیب کند.

حال رئیس‌جمهور امریکا روند توافق با جمهوری اسلامی را به این طرح پیوند زده و به گفته خود این "خواسته اجباری" را با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همین طور ترکیه مطرح کرده که به‌فوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند.

او حتی در پیام تازه‌اش از این فراتر رفته و ایده پیوستن جمهوری اسلامی به این پیمان را هم مطرح کرده است.

هنوز نه اسرائیل به این پیام واکنش نشان داده و نه کشورهایی که در این پیام از آنها نام برده شده است.

سایت خبری اکسیوس روز یک‌شنبه در خبری به نقل از منابع خود نوشته بود که ترمپ در تماس تیلیفونی‌اش با سران این کشورها که روز شنبه انجام شده به‌یکباره این ایده را مطرح کرده، آن قدر ناگهانی که سران کشورها مدتی طولانی سکوت کرده و حرفی نزده‌اند.

عربستان سعودی، امارات،‌ قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، و بحرین کشورهایی بودند که سران یا مقام‌های عالی‌رتبه‌شان در این تماس تیلیفونی شرکت داشتند.