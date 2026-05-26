هزاران مهاجر افغان در هند با اخراج اجباری روبرو اند

یک زن آرایشگر مهاجر افغان که با پسرانش در هند مصروف این کار است و از گفتن نامش در گزارش خود داری کرد روز سه شنبه ۵ جوزا با فرستادن پیام صوتی به رادیوآزادی گفت که اگر به افغانستان اخراج شود با مشکلاتی اقتصادی و امنیتی روبرو خواهد شد.

برای ما شانزدهم اپریل اکزیت آمده بود بعد ۲۱ اپریل آمد و دیروز که ۲۵ می بود برای بار سوم به ما اکزیت روان کردن که به شما ویزه داده نمیشود و برای ویزه اکزیت اپلای کنید

ما کجا برویم اگر ما جای در افغانستان می داشتیم چرا آمدیم، ما کابل رفته چی کنیم و چی بخوریم، اول اگر کابل جای ما می بود که اینجا نمی آمدیم، جای نبود، تهدیدات زیاد بود مشکلات زیاد برای خودم، به اولاد هایم، به شوهرم حالا دوباره افغانستان رفته چی گفته زندگی کنیم، طالبان آیا ما را می گذارد که ما آرایشگری کنیم، طالب پسرانم را می گذارد که آرایشگر باشند ؟"

او می افزاید که زنان در افغانستان از هیچ حقی برخوردار نیستند و زندگی برای زنان سخت و دشوار شده است.

محمد هادی مؤحد یک محصل افغان در مقطع دکتورا رشته جامعه شناسی در پوهنتون پنجابی پتیاله نیز می گوید که پس از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی وضعیت اقامت محصلان افغان در هند تغییر کرد و شماری زیادی از محصلان زمانی که برای تمدید ویزه درخواست کردند اکزیت در یافت کردند.

او روز سه شنبه ۵ جوزا در صحبت بارادیوآزادی گفت که این وضعیت مهاجران و محصلان افغان را با مشکلات روبرو کرده است.

"نداشتن ویزه برای آنها بسیار مشکلاتی زیادی ایجاد می کند در زندگی روزمره شان، در دریافت و پرداخت پول و هچنان گرفتن کار و وظیفه چون بدون ویزه نمی شود که اکونت بانکی ساخت و بدون اکونت بانکی نمی شود در هیچ نهادی کار کرد. بسیاری از مهاجرین در وضعیت بلاتکلیف هستند و از طرفی هم پولیس هند به کارت که از سوی یو ان اچ سی آر داده می شود خیلی بها نمی دهد و چندین فامیل در این اواخر دیپورت نیز گردیده اند و این خودش جای پرسش است که چطور رویکرد دولت هند اینقدر متفاوت شده نسبت به افغانها و محصلانی که از افغانستان به هند آمده بودند."

در همین حال نوریه صدیقی رئیسه انجمن زنان مهاجر افغان مربوط به کمیته انسجام افغانها در هند می گوید که از نزدیک به دوماه است که صدودر برگه های خروجی برای شماری از مهاجران افغان از سوی هند آغاز و از آنها خواسته شده که در مدت ۳۰ روز خاک هند را ترک کنند.

بانو صدیقی روز سه شنبه ۵ جوزا در صحبت با رادیوآزادی گفت که تا حال سه خانواده و تعدادی از محصلان به گونه اجباری دیپورت شده اند.

او هچنان گفت که ای روند نگرانی های زیادی را در میان افغانهای مهاجر در هند ایجاد کرده است.

اخراج اجباری این افراد جان شانرا در خطر می‌اندازد بخصوص زنان و کودکان که با خطر جدی و جبران ناپذیری روبرو اند

همگی جگر و نگران اند که زندگی ما چگونه خواهد شد. از کشور های پیشرفته جهان، حقوق بشرو رسانه ها خواهش داریم که صدای ما را به گوش جانیان برسانند و ویزه های بشر دوستانه کشور سوم را برای ما فراهم کنند."

این در حالیست که کمیته مدافعین حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه ۴ جوزا با نشر اعلامیۀ نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت مهاجران افغان در هند ابراز کرده است.

این کمیته گفته که تهدید به اخراج و ترک خاک هند خانواده ها و محصلان افغان را نگران کرده زیرا آنها به دلیل تهدیدات امنیتی، سیاسی، حقوق بشری و محدودیت های گسترده در افغانستان، ناگزیر به ترک کشور شده اند.

این کمیته همچنان در اعلامیه اش گفته که پناهندگان افغان در هند به ویژه زنان و کودکان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و محصلان در شرایط دشوار و نگران کننده‌ای زندگی می کنند و نیازمند حمایت فوری و مسئولانۀ جامعه جهانی‌اند.

در اعلامیه از نهادهای جهانی و سازمان ملل خواسته شده که به وضعیت پناهدگان افغان در هند توجه کنند و برای انتقال آنها به کشور های امن سوم اقدامات عملی و عاجل را روی دست گیرند.

سال گذشته نیز شماری از محصلین فارغ شده افغان از پوهنتون‌های هند گفته بودند که به دلیل عدم تمدید ویزه‌های شان در آن کشور از سوی پولیس بازداشت و زندانی شده‌اند.

در حال حاضر ۵۰ هزار افغان در هند زندگی می کنند.