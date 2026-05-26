لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۶ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۳۵

افغانستان

طالبان به مناسبت عید قربان بیش از یک هزار زندانی را آزاد کردند

زندانیان رها‌شده (تصویر از آرشیف)
زندانیان رها‌شده (تصویر از آرشیف)

اداره تنظیم امور زندان‌ها در حکومت طالبان روز سه‌شنبه ۵ جوزا در اعلامیه‌ای گفت که پس از تأیید و منظوری ستره محکمه، یک هزار و ۱۹۱ زندانی از زندان‌ های مختلف در ولایت‌های گوناگون افغانستان آزاد شده‌اند.

در این اعلامیه در مورد این که این افراد به چی جرمی زندانی شده بودند، چیزی گفته نشده است.

بر اساس گزارش‌ها هنوز هم بسیاری از فعالان و خبرنگاران در زندان‌های طالبان در قید به سر می برند و خانواده‌های‌شان منتظر رهایی‌ آنان اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ایرلند بیش از سه میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا روز سه‌شنبه ۵ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک بشردوستانه به این نهاد سپرده شده است.

اوچا گفته که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

اوچا پیش از این در گزارش ماه می سال جاری میلادی گفته بود که میلیون‌ها تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبه‌رو اند و برای ادامه زندگی به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.

با این حال، مقام‌های حکومت طالبان همواره می‌گویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه‌ای که برخی سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، بحرانی نیست.

ادامه خبر ...

ازبکستان دوصد تُن مواد غذایی به سیلاب‌زدگان افغانستان کمک کرده

بندر حیرتان (تصویر آرشیف)
بندر حیرتان (تصویر آرشیف)

اداره سره میاشت در کنترل طالبان روز سه‌شنبه ۵ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک‌ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقداری مواد غذایی از جمله برنج، آرد، شکر و روغن شامل است که در ولایت بلخ میان خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب ها توزیع خواهد شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت آی او ام در گزارشی گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، بیش از ده هزار خانواده در ولایت‌های مختلف افغانستان از اثر سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌های پیش از این در صحبت با رادیوآزادی گفته بودند که همه چیز شان را از دست داده اند و تا هنوز کمک کافی دریافت نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

چهارشنبه ۶ جوزا، نخستین روز عید قربان در افغانستان است

بازار فروش مواشی در افغانستان در آستانۀ عید قربان (تصویر آرشیف)
بازار فروش مواشی در افغانستان در آستانۀ عید قربان (تصویر آرشیف)

متخصصان صحی در مورد احتمال افزایش بیماری تب کانگو هنگام قربانی کردن حیوانات هشدار داده‌اند.

داکتر فرید عمری، متخصص در شفاخانه انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت که هنگام قربانی کردن حیوانات، مردم باید دستکش بپوشند، عینک محافظ به چشم داشته باشند و بوت‌هایی بپوشند که از تماس پا با خون حیوان جلوگیری کند.

داکتر عمری افزود که حیوانات باید در محل‌هایی ذبح شوند که خون به‌گونه درست شسته و پاک شود و پس از ذبح حیوان، گوشت باید به‌طور کامل پخته شده تا میکروب‌های آن از بین برود.

بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه طالبان، موارد ابتلا به تب کانگو در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

سال گذشته بر اثر این بیماری ۹۲ نفر در افغانستان جان خود را از دست داده بودند.

ادامه خبر ...

وزیر دفاع طالبان برای شرکت در کنفرانس امنیت بین‌المللی مسکو به روسیه سفر کرده است

وزارت دفاع طالبان از سفر محمدیعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان به روسیه سفر خبر داده است.

وزارت دفاع طالبان امروز سه‌شنبه، ۵ جوزا با نشر خبرنامه در صفحه ایکس گفته است که آقای مجاهد برای اشتراک در نشست «کنفرانس امنیت بین‌المللی مسکو» وارد مسکو شده است.

چهاردهمین دوره «کنفرانس امنیت بین‌المللی مسکو» از امروز آغاز شده تا جمعه جریان دارد.

در این نشست مسائلی چون «امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل» بحث خواهد شد.

ادامه خبر ...

یک سازمان حامی خبرنگاران از وضعیت خبرنگاران زندانی در افغانستان نگرانی کرده است

عمران دانش (راست) منصور نیازی (چپ) که به گفتۀ نهادهای حامی خبرنگاران اخیراً از سوی طالبان بازداشت شدند
عمران دانش (راست) منصور نیازی (چپ) که به گفتۀ نهادهای حامی خبرنگاران اخیراً از سوی طالبان بازداشت شدند

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) روز دوشنبه چهارم جوزا، با نشر اعلامیه‌ای گفته که احمد جاوید نیازی، منصوری نیازی و عمران دانش، سه تن از خبرنگارانی که اخیراً از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند.

این سازمان به نقل از منابع گزارش داده که این خبرنگاران اجازۀ گرفتن وکیل مدافع و دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند.

امسو می‌گوید که همچنان پرونده‌های پنج خبرنگار و فعال رسانه‌ای که قبلاً بازداشت شده بودند، نیز زیر فشار شدید قرار دارد.

مقام‌های حکومت طالبان به گونۀ رسمی در پیوند به بازداشت این خبرنگاران چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و ارزش‌های ملی هستند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها و فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور، هر ازگاهی بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند.

ادامه خبر ...

در رویدادهای طبیعی اخیر دست کم ۱۱ نفر در چهار ولایت افغانستان جان باختند

خرابی‌های سیلاب‌ها در افغانستان
خرابی‌های سیلاب‌ها در افغانستان

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجۀ ریزش باران، جاری سیلاب‌ها و رعد و برق در ولایت‌های پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم ۱۱ نفر جان باختند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره روز دوشنبه چهارم جوزا گفته که این تلفات در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده و در کنار آن نزدیک به ۲۵۰ خانه به گونۀ کلی و قسمی تخریب شده و حاصلات ۲۷۸ جریب زمین زراعتی از بین رفته است.

این درحالیست که بر اساس اطلاعات اداره‌های ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که پیامدهای آن هر از گاهی به مردم آن تلفات جانی و خسارات مالی وارد می‌کند.

بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.

ادامه خبر ...

ملل متحد نام خالده پوپل، فوتبالیست افغان را در فهرست ۱۶ چهرۀ برجستۀ فوتبال جهان قرار داد

خالده پوپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید
خالده پوپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید

سازمان ملل متحد اعلام کرده که خالده پوپل، بازیکن تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید و ۱۵ بازیکن و مربی فوتبال دیگر در فهرست قهرمانان "فوتبال برای اهداف" قرار گرفته اند.

به گفتۀ ملل متحد، این چهره‌ها نقش سفیر غیررسمی را برای ترویج پایداری، برابری جنسیتی و حقوق بشر به عهده دارند.

این فهرست به مناسبت ۲۵ می‌‌، روز جهانی فوتبال اعلام شده است.

خالده پوپل، از چهره‌های معروف فوتبال زنان افغانستان و بنیان‌گذار تیم ملی فوتبال زنان این کشور است. اما با حاکمیت طالبان در آگست ۲۰۲۱، زنان از هر گونه ورزش از جمله فوتبال در افغانستان منع شدند.

اما پس از دادخواهی زیاد در ماه می ۲۰۲۵ فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین‌المللی موافقت کرد.

ادامه خبر ...

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان: بیش از ۳۰۰ افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان از آزادی صدها شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان خبر داده است.

این وزارت امروز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در سه روز گذشته، ۳۷۳ مهاجر افغان از زندان‌های مختلف پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشته‌اند.

به گفته این وزارت، آن‌ها به دلیل نداشتن اسناد قانونی از شهرهای مختلف پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند و از این میان، ۲۹۶ تن از طریق تورخم و ۷۷ نفر دیگر از مسیر سپین‌بولدک به کشور بازگشته‌اند.

این وزارت افزوده است که کمک‌های بشردوستانه لازم در اختیار آنان قرار گرفته و سپس به مناطق اصلی‌شان منتقل شده‌اند.

هرچند هنوز روشن نیست که در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان در زندان‌های پاکستان نگهداری می‌شوند، اما همزمان با روند آزادی این افراد، روند بازداشت و زندانی‌کردن سایر مهاجران افغان از سوی مقام‌های پاکستانی نیز ادامه دارد.

ادامه خبر ...

در رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا ۱۷ نفر جان باختند

نقشۀ سوات
نقشۀ سوات

در یک رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، روز دوشنبه دست‌کم ۱۷ نفر جان باختند و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری از ولسوالی سوات به سوی پشاور در حرکت بود و به دلیل مشکل فنی در کنار جاده توقف کرد.

به گفته مقام‌ها، مسافران از بس پایین شدند و در کنارش ایستاده بودند که یک موتر ون، با مردم و بس متوقف‌شده برخورد کرد.

این پس از آنست که رانندۀ ون کنترول آن را از دست داد.

بلال احمد فیضی، یکی از مسئولان بخش نجات، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دست‌کم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

او افزود که وضعیت سه تن از زخمیان وخیم است. گفته شده که بیشتر مسافران برای عید به خانه‌های‌شان می‌رفتند.

میزان رویدادهای ترافیکی در پاکستان بالاست و عمدتاً به دلیل تطبیق ضعیف قوانین ترافیکی، رانندگی با سرعت بالا، معیارهای ضعیف ایمنی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان رخ می‌دهد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG