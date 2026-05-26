متخصصان صحی در مورد احتمال افزایش بیماری تب کانگو هنگام قربانی کردن حیوانات هشدار داده‌اند.

داکتر فرید عمری، متخصص در شفاخانه انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت که هنگام قربانی کردن حیوانات، مردم باید دستکش بپوشند، عینک محافظ به چشم داشته باشند و بوت‌هایی بپوشند که از تماس پا با خون حیوان جلوگیری کند.

داکتر عمری افزود که حیوانات باید در محل‌هایی ذبح شوند که خون به‌گونه درست شسته و پاک شود و پس از ذبح حیوان، گوشت باید به‌طور کامل پخته شده تا میکروب‌های آن از بین برود.

بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه طالبان، موارد ابتلا به تب کانگو در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

سال گذشته بر اثر این بیماری ۹۲ نفر در افغانستان جان خود را از دست داده بودند.