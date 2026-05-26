قرار است دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه ۶ جوزا با اعضای کابینه‌اش در کمپ دیوید نشست برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ترمپ برخلاف رؤسای‌جمهور پیشین، به‌ندرت به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در منطقه کوهستانی ایالت مریلند می‌رود و این نشان می‌دهد که این گفتگوها حساس هستند.

روزنامه نیویارک پُست گزارش داده که موضوع اصلی آجندای این نشست، ایران خواهد بود و تمامی اعضای کابینه در آن اشتراک خواهند کرد.

دونالد ترمپ روز شنبه گفته بود که توافق برای پایان دادن به جنگ با تهران نزدیک شده است، اما اگر مذاکرات ناکام شود، امریکا بار دیگر حملات خود بر ایران را آغاز خواهد کرد.

این دومین سفر ترمپ به کمپ دیوید در دوره دوم ریاست‌جمهوری اش خواهد بود.

نخستین سفر او در این دوره چند روز قبل از حمله امریکا بر ایران در ماه فبروری بود.