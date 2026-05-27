لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۶ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۲۱

خبر ها

عید قربان در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی تجلیل شد

امروز نخستین روز عید قربان در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی است.

صبح امروز نماز عید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در تدابیر ویژه امنیتی برگزار شد.

هم‌زمان، صدها هزار حاجی که روز گذشته را در عرفات سپری کردند، امروز مراسم قربانی را انجام می‌دهند.

حدود ۳۰ هزار حاجی افغان در مراسم حج امسال اشتراک دارند.

مقام‌های سعودی گفته‌اند که امسال ۱.۵ میلیون تن از سراسر جهان برای ادای حج به عربستان سعودی رفته‌اند.

مراسم حج امسال در حالی آغاز شد که تنش ها در شرق میانه هنوز هم ادامه دارد.

پیش از آغاز این مراسم، برخی اهداف در عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج در حملات تلافی‌جویانه منسوب به ایران هدف قرار گرفتند.

عربستان سعودی برای حفاظت از اماکن مقدس و تأمین امنیت حاجیان، تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کرده است.

هم‌زمان، دمای هوا در مکه مکرمه در هفته جاری به ۴۵ درجه سانتی‌گراد رسیده و کارکنان صحی عربستان برای رساندن تجهیزات طبی به کلینیک‌های درمانی ویژه حاجیان آسیب‌دیده از گرما، از طیاره‌های بی‌پیلوت نیز استفاده کرده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

راشد خان در بازی تست در برابر تیم هند حضور نخواهد یافت

آرشیف
آرشیف

راشد خان،  توپ انداز مشهور تیم ملی کریکت افغانستان، ماه آینده در بازی یگانه تست در برابر هند حضور نخواهد داشت؛ اما برای سلسله سه بازی یک‌روزه بین‌المللی (ODI) در ترکیب تیم شامل شده است.

به این بازیکن ۲۷ ساله توصیه شده تا برای مدیریت فشار کاری‌اش، بازی‌های کریکت طولانی‌مدت یا تست را کاهش دهد؛ زیرا او در لیگ‌های تجارتی مختلف بیست‌آوره نیز بازی می‌کند.

ابراهیم زدران، بازیکن دیگر تیم ملی افغانستان که اخیراً مصدوم شده است نیز در بازی تست شرکت نخواهد کرد.

قرار است این مسابقه تست از ششم تا دهم ماه جون در شهر نیو چندیگړ هند برگزار شود.

حشمت‌الله شهیدی رهبری تیم تست و همچنان رهبری بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی را برعهده خواهد داشت.

رحمن‌الله زدران، بلال سمیع و ننگیالی خروتی برای نخستین بار برای اشتراک در بازی تست انتخاب شده‌اند.

افغانستان از سال ۲۰۱۷ که جایگاه رسمی بازی‌های تست را به‌دست آورد، تاکنون تنها یک بازی تست برابر هند انجام داده که آن هم در سال ۲۰۱۸ برگزار شد و به نفع هند پایان یافته بود.

ادامه خبر ...

حامد کرزی در پیام عیدی خود خواهان بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم شد

آرشیف:
آرشیف:

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در پیام عیدی خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده است که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم «هرچه زودتر» باز شود و برای زنان و کادرهای متخصص، زمینه کار و مشارکت در امور فراهم گردد.

حامد کرزی در پیامی که چهارشنبه ۶ جوزا در صفحه ایکس خود نشر کرده، گفته است که آبادی، پیشرفت و رفاه افغانستان وابسته به آموزش است و زمانی تأمین می‌شود که «هر شهروند در وطن خود احساس مالکیت کند. »

طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را به‌روی دختران و زنان بستند و با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، تاکنون نشانه‌ای از تغییر در این سیاست دیده نشده است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم‌اند و اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند و وظایف ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن نیز حذف خواهد شد.

ادامه خبر ...

نشست کابینه ترمپ با محوریت ایران برگزار می‌شود

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

قرار است دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه ۶ جوزا با اعضای کابینه‌اش در کمپ دیوید نشست برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ترمپ برخلاف رؤسای‌جمهور پیشین، به‌ندرت به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در منطقه کوهستانی ایالت مریلند می‌رود و این نشان می‌دهد که این گفتگوها حساس هستند.

روزنامه نیویارک پُست گزارش داده که موضوع اصلی آجندای این نشست، ایران خواهد بود و تمامی اعضای کابینه در آن اشتراک خواهند کرد.

دونالد ترمپ روز شنبه گفته بود که توافق برای پایان دادن به جنگ با تهران نزدیک شده است، اما اگر مذاکرات ناکام شود، امریکا بار دیگر حملات خود بر ایران را آغاز خواهد کرد.

این دومین سفر ترمپ به کمپ دیوید در دوره دوم ریاست‌جمهوری اش خواهد بود.

نخستین سفر او در این دوره چند روز قبل از حمله امریکا بر ایران در ماه فبروری بود.

ادامه خبر ...

ایرلند بیش از سه میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا روز سه‌شنبه ۵ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک بشردوستانه به این نهاد سپرده شده است.

اوچا گفته که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

اوچا پیش از این در گزارش ماه می سال جاری میلادی گفته بود که میلیون‌ها تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبه‌رو اند و برای ادامه زندگی به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.

با این حال، مقام‌های حکومت طالبان همواره می‌گویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه‌ای که برخی سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، بحرانی نیست.

ادامه خبر ...

ازبکستان دوصد تُن مواد غذایی به سیلاب‌زدگان افغانستان کمک کرده

بندر حیرتان (تصویر آرشیف)
بندر حیرتان (تصویر آرشیف)

اداره سره میاشت در کنترل طالبان روز سه‌شنبه ۵ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک‌ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقداری مواد غذایی از جمله برنج، آرد، شکر و روغن شامل است که در ولایت بلخ میان خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب ها توزیع خواهد شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت آی او ام در گزارشی گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، بیش از ده هزار خانواده در ولایت‌های مختلف افغانستان از اثر سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌های پیش از این در صحبت با رادیوآزادی گفته بودند که همه چیز شان را از دست داده اند و تا هنوز کمک کافی دریافت نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

طالبان به مناسبت عید قربان بیش از یک هزار زندانی را آزاد کردند

زندانیان رها‌شده (تصویر از آرشیف)
زندانیان رها‌شده (تصویر از آرشیف)

اداره تنظیم امور زندان‌ها در حکومت طالبان روز سه‌شنبه ۵ جوزا در اعلامیه‌ای گفت که پس از تأیید و منظوری ستره محکمه، یک هزار و ۱۹۱ زندانی از زندان‌ های مختلف در ولایت‌های گوناگون افغانستان آزاد شده‌اند.

در این اعلامیه در مورد این که این افراد به چی جرمی زندانی شده بودند، چیزی گفته نشده است.

بر اساس گزارش‌ها هنوز هم بسیاری از فعالان و خبرنگاران در زندان‌های طالبان در قید به سر می برند و خانواده‌های‌شان منتظر رهایی‌ آنان اند.

ادامه خبر ...

چهارشنبه ۶ جوزا، نخستین روز عید قربان در افغانستان است

بازار فروش مواشی در افغانستان در آستانۀ عید قربان (تصویر آرشیف)
بازار فروش مواشی در افغانستان در آستانۀ عید قربان (تصویر آرشیف)

متخصصان صحی در مورد احتمال افزایش بیماری تب کانگو هنگام قربانی کردن حیوانات هشدار داده‌اند.

داکتر فرید عمری، متخصص در شفاخانه انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت که هنگام قربانی کردن حیوانات، مردم باید دستکش بپوشند، عینک محافظ به چشم داشته باشند و بوت‌هایی بپوشند که از تماس پا با خون حیوان جلوگیری کند.

داکتر عمری افزود که حیوانات باید در محل‌هایی ذبح شوند که خون به‌گونه درست شسته و پاک شود و پس از ذبح حیوان، گوشت باید به‌طور کامل پخته شده تا میکروب‌های آن از بین برود.

بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه طالبان، موارد ابتلا به تب کانگو در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

سال گذشته بر اثر این بیماری ۹۲ نفر در افغانستان جان خود را از دست داده بودند.

ادامه خبر ...

هند از بازداشت ۹ نفر به اتهام دست داشتن در حمله بر مرکز پولیس نوگام در سرینگر خبر داد

اداره ملی تحقیقات هند اعلام کرده است که ۹ تن را به اتهام دست داشتن در حمله بر مرکز پولیس نوگام در شهر سرینگر بازداشت کردند که دو تن از آنان شهروند پاکستان هستند.

این اداره امروز سه‌شنبه در خبرنامه‌ی نام شهروندان پاکستانی را نیز منتشر کرده است.

در نومبر سال ۲۰۲۵، حمله‌ای بر یک مرکز پولیس در منطقه سرینگر در کشمیر تحت کنترل هند صورت گرفت که در نتیجه آن ۹ نفر کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

در میان کشته‌شدگان، نیروهای پولیس و کارکنان صحی نیز شامل بودند.

در آن زمان هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته بود.

مقام‌های هندی پاکستان به دست داشتن به این حملات متهم می کند.

حکومت پاکستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است.

ادامه خبر ...

امروز  در عربستان سعودی روز عرفه است

امروز در عربستان سعودی روز عرفه است.

دراین روز زائران بر فراز کوه عرفات گردهم می‌آیند و تمام روز را به دعا و عبادت سپری می‌کنند.

حاجیان پس از این فردا مراسم حج را اجرا می کنند.

امسال بیش از یک‌ونیم میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی سفر کرده‌اند.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان اعلام کرد که ۳۰ هزار زائر افغان در این مراسم حج امسال شرکت کردند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG