راشد خان در بازی تست در برابر تیم هند حضور نخواهد یافت

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در پیام عیدی خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده است که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم «هرچه زودتر» باز شود و برای زنان و کادرهای متخصص، زمینه کار و مشارکت در امور فراهم گردد.

حامد کرزی در پیامی که چهارشنبه ۶ جوزا در صفحه ایکس خود نشر کرده، گفته است که آبادی، پیشرفت و رفاه افغانستان وابسته به آموزش است و زمانی تأمین می‌شود که «هر شهروند در وطن خود احساس مالکیت کند. »

طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را به‌روی دختران و زنان بستند و با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، تاکنون نشانه‌ای از تغییر در این سیاست دیده نشده است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم‌اند و اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند و وظایف ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن نیز حذف خواهد شد.