تجلیل از عید قربان؛ «مردم فقیر چه عیدی دارند؟ »

همزمان با بسیاری از کشورهای اسلامی جهان، امروز چهارشنبه ششم جوزا، نخستین روز عید قربان در افغانستان است.
در این کشور معمولاً مردم پس از ادای نماز عید، مراسم قربانی را انجام داده و برای تبریکی عید به خانههای یکدیگر میروند.
اما فقر، بیکاری دوامدار و رویدادهای طبیعی اخیر، بر خوشیهای عید مردم افغانستان سایه انداخته است.
وزیرگل، یکی از باشندگان ولسوالی دهسبز کابل، به رادیو آزادی گفت که حتی در نخستین روز عید نیز تلاش میکرد تا لقمه نانی برای فرزندانش پیدا کند، زیرا به گفتۀ او اگر یک روز کار نکند، کودکانش شب گرسنه میمانند.
"مردم فقیر چه عیدی دارند؟ برو نماز بخوان و دوباره به خانه برگرد. لباس و چپلی هم خیرات است، یا به پا تنگ است یا کلان. عیدها همان وقت بود که مردم کار و بار داشتند، حالا هیچ چیزی نیست، فقط فقر است و محتاج دیگران شدهایم."
یکی از باشندگان ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که نسبت به روزهای گذشته، حضور نیروهای طالبان و پوستههای تلاشی در شهر مزار شریف افزایش یافته، اما به گفتۀ او در مجموع عید دیگر لذت گذشته را ندارد.
او گفت: "مردم پول ندارند که میله کنند و نه هم توان قربانی دارند. فقط تعداد محدودی که اقاربشان در خارج هستند، مقداری پول برایشان فرستادهاند و آنان قربانی کردهاند، اما در کل مثل گذشته لذت ندارد، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است."
در همین حال، حذیفه، یکی از باشندگان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که با وجود مشکلات، پس از نماز عید قربانی کرده و برای شریکساختن خوشی عید به خانههای اقاربش رفته است.
او گفت: "طبق معمول نماز عید را ادا کردیم، بعد قربانی کردم، حیوان را ذبح کردیم و برای تبریکی عید به خانههای اقارب رفتیم. عید خوب است و در خوشی سپری میشود."
سعیدخان، یکی از باشندگان ولایت بغلان که چند روز پیش از عید شاهد سیلابهای پیهم بود، به رادیو آزادی گفت که در نتیجۀ این سیلابها بسیاری از مردم عزیزانشان را از دست داده و خسارات مالی متحمل شدهاند و خوشی عید برایشان به غم تبدیل شده است.
او افزود که به همین دلیل در شهر پلخمری حال و هوای عید مانند گذشته نیست.
"سیلابهای اخیر مردم را بسیار متضرر ساخت، در بند دو، کرکر و حسینخیل مردم کشته شدند و خانههای زیادی ویران شد. این رویدادها بر خوشیهای عید تأثیر گذاشته و مردم را غمگین کرده است. همچنان فقر و بیکاری نیز زیاد است و در برخی ولسوالیها سیلابها زمینهای زراعتی مردم را تخریب کرده و خوشی عید را برهم زده است."
موج سیلابها در افغانستان که از ششم حمل آغاز شده، به صدها تن خسارات جانی و مالی وارد کرده است.
از سوی دیگر، مراسم نماز عید قربان در ولایتهای مختلف، از جمله کندهار، تحت تدابیر شدید امنیتی و در سطح رسمی برگزار شده است.
شماری از باشندگان کندهار به رادیو آزادی گفتند که هزاران نفر نماز عید را در عیدگاه این ولایت به امامت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، ادا کردند.
فایل صوتی سخنرانی ملا هبتالله آخندزاده که توسط ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحۀ ایکس او منتشر شده، بیشتر بر اطاعت از امیر، فرمانبرداری و از میان برداشتن اختلافات داخلی تمرکز داشته است.
در پایتخت، کابل، نیز مقامهای بلندپایۀ طالبان نماز عید را در ارگ و قصر سپیدار ادا کردهاند.
در پیام عیدی ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرای طالبان، که در صفحۀ ایکس تلویزیون ملی منتشر شده، از مردم خواسته شده تا با بازگشتکنندگان، بیجاشدگان و افراد فقیر کمک کنند.
در همین حال، شماری از مقامهای حکومت پیشین، از جمله حامد کرزی، در پیامهای عیدی خود بار دیگر بر آموزش دختران در افغانستان تأکید کرده و گفتهاند که افغانستان به آبادی و پیشرفت نیاز دارد و رسیدن به آن تنها از راه آموزش ممکن است.