فرهاد دریا، آوازخوان افغان، می‌گوید برخی از دوستان و نزدیکانش آهنگ «وطن‌دار گلم، عیدت مبارک» را به‌عنوان «سرود عید» می‌شناسند.

این آهنگ چند دهه پیش توسط گروه موسیقی «باران» اجرا شد؛ گروهی به رهبری فرهاد دریا که اسد بدیع، مختار مجید، جاوید راهی و وحید صابری نیز از اعضای آن بودند.

در سال‌های بود، «باران» در حال باریدن و در اوج شور خود بود. دو یا سه روز قبل از عید، خدا رحمت کند، به دیدار مختار مجید به خانه‌اش رفتم تا برای عید آماده‌گی‌های «باران» را بگیریم.

اما این آهنگ چگونه ساخته شد؟ فرهاد دریا در مورد آن به رادیو آزادی چنین گفت: «در سال‌های بود، «باران» در حال باریدن و در اوج شور خود بود. دو یا سه روز قبل از عید، خدا رحمت کند، به دیدار مختار مجید به خانه‌اش رفتم تا برای عید آماده‌گی‌های «باران» را بگیریم. برادرش سیر مجید که از دوستداران موسیقی بود نیز آن‌جا بود. صدا زد که بیا، مختار هم چند دقیقه بعد می‌آید. رفتم داخل. سیر برای این‌که مرا سرگرم کند شروع به نواختن تبله کرد. همان ریتم آهنگ «وطن‌دار گلم» را با تبله نواخت. من که غرق فکرهای آماده‌گی بودم، ناگهان ضرب تبله توجه مرا جلب کرد و به‌طور ناگهانی آهنگ «وطن‌دار گلم عیدت مبارک» به زبانم آمد. در همان لحظه هم کمپوز و شعرش را ساختم.»

فرهاد دریا می‌گوید این آهنگ بعدها با همکاری دیگر اعضای گروه تکمیل شد و طی سال‌ها در میان مخاطبان مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

در کنار آن، آهنگ عیدی شاپیری نغمه، آواز خوان افغان، با عنوان «مبارک دې شه اختر، نوي کالي دې مبارک» نیز چند دهه پیش منتشر شد و از جمله آهنگ‌های عیدی زبان پشتو به شمار می‌رود.

بعضی آهنگ‌ها که شعر خوب داشته باشند، کمپوز خوب داشته باشند و موسیقی خوبی داشته باشند، همیشه ماندگار می‌شوند.

نغمه در مورد این آهنگ می‌گوید: «بعضی آهنگ‌ها که شعر خوب داشته باشند، کمپوز خوب داشته باشند و موسیقی خوبی داشته باشند، همیشه ماندگار می‌شوند. این آهنگ هم به همین دلیل ماندگار شده‌است، چون هم شعرش خوب است که از بابرزی صاحب است، هم کمپوزش خوب است، هم موسیقی‌اش خوب است و هم خواننده‌اش خوب است.»

هرچند پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و ممنوعیت اجرا و شنیدن موسیقی از سوی آن‌ها، این آهنگ‌ها دیگر از رسانه‌ها پخش نمی‌شوند و مردم در شهرها، بازارها، موترها و شاید حتی خانه‌ها از شنیدن آن‌ها محروم شده‌اند، اما خارج از افغانستان هنوز شماری از افغان‌ها، به‌ویژه در روزهای عید، از طریق رسانه‌های بین‌المللی و تبعیدی و همچنان یوتیوب آن‌ها را می‌بینند و می‌شنوند .