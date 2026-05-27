یونیسف «اصولنامه تفریق زوجین» توسط حکومت طالبان را ناپذیرفتنی خواند
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، یونیسف نگرانی عمیق خود را در مورد «اصولنامه تفریق زوجین» توسط حکومت طالبان، ابراز کرده است.
کاترین راسل، مدیر اجرایی این اداره چهارشنبه، ۶ جوزا در ایکس گفت: «هر قانونی که حاوی موادی باشد که به نظر برسد ازدواج کودکان را مجاز میداند یا سکوت دختر را به عنوان رضایت تفسیر میکند، ناپذیرفتنی است.»
ریچارد لیندسی، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان نیز خواهان لغو «اصولنامه تفریق زوجین» شده است.
او ناوقت سه شنبه در شبکه ایکس نوشت، این اصولنامه یکی دیگر از «اقدامات ظالمانه» طالبان است.
آقای لیندسی افزوده است که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در تمام بخشهای زندگی هستند.
«اصولنامۀ تفریق زوجین» پس از توشیح ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در ۲۴ ثور در جریدۀ رسمی منتشر شد.
پیش از این، بیش از صد گروه و سازمان عمدتاً مدافع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان خواهان لغو فوری و بیقیدوشرط این اصولنامه شدهاند، دستورالعملی که در برخی موارد، نکاح کودکان در آن «صحیح» دانسته شده است.
عفو بین الملل: در مورد «ربوده شدن» فرید الله افریدی تحقیقات مستقل و شفاف شود
سازمان عفو بین الملل خواهان تحقیقات مستقل، شفاف و موثر در مورد «ربوده شدن» فرید الله افریدی، عضو جنبش تحفظ پشتون شده است.
این سازمان چهارشنبه در بیانیهای نوشت: «اگر او (فرید الله افریدی) در بازداشت مقامات است، باید محل نگهداریاش اعلام شود، فوراً آزاد شود و عاملان ناپدید شدن او مطابق با معیارهای بینالمللی حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند.»
عفو بین الملل افزوده است، فریدالله افریدی، شامگاه ۱۸ می از شهر پیشاور ربوده شد. در ادامه آمده است که با وصف درخواستهای خانوادهاش، پولیس از ثبت هرگونه گزارش اولیه اطلاعاتی و نیز انجام هرگونه تحقیق درباره ناپدید شدن او خودداری کرده است.
مقامات پاکستان تا کنون در مورد خواست عفو بین الملل تبصره نکردهاند.
سازمان عفو بین الملل گفته است که افریدی اولین فعال جنبش تحفظ پشتون نیست که بدون هیچ اثری ربوده میشود.
این سازمان افزوده که نگران است که ناپدید شدن افریدی در چارچوب یک الگوی نگرانکننده از ناپدیدسازیهای اجباری فعالان این جنبش و سرکوب توسط مقامات دولتی قرار میگیرد.
گزارش صداوسیما در مورد پیشنویس تفاهم ایران و امریکا؛ قصر سفید: «کاملا ساختگی» است
قصر سفید گفت، گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد پیشنویس تفاهم ایران و امریکا «کاملا ساختگی» است و «صحیح نیست».
به گزارش رادیو فردا، تلویزیون حکومتی ایران ساعتی پیش از اعلامیۀ قصر سفید گزارش داده بود که پیشنویس یک توافق چارچوبی با ایالات متحده شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفتوآمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای امریکایی از منطقه خلیج فارس است.
قصر سفید در بیانیهای اعلام کرد: «این گزارش رسانههای تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهمنامهای که آنها منتشر کردهاند کاملاً ساختگی است. هیچکس نباید آنچه رسانههای دولتی ایران منتشر میکنند را باور کند. واقعیتها اهمیت دارند.»
گزارش صداوسیما مدعی شده بود که امریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده و در مقابل، ایران تعهد داده تعداد کشتیهای عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنشها بازگرداند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه تأکید کرد توافق احتمالی با ایران یا «عالی و معنیدار» خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود.
مذاکرات میان ایران و امریکا در روزهای اخیر با میانجیگری پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه وارد مرحله جدیدی شده و امیدها به برقراری توافقی برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته است.
مخالفت فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر با سفر احتمالی طالبان به اروپا
فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر، FIDH گفته است به جمع بیش از ۸۰ گروه حقوق بشری افغان و بین المللی پیوسته است تا نگرانی عمیق خود را در مورد سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل ابراز کند.
این فدراسیون چهارشنبه، ۶ ماه جوزا در نامهای سرگشاده گفته است: «ما، سازمانهای جامعه مدنی ملی و بینالمللی و مدافعان حقوق بشر امضاکننده، نگرانی عمیق خود را در مورد گزارشهای مربوط به احتمال سفر رسمی نمایندگان طالبان به بروکسل در ماه جون ۲۰۲۶ ابراز میکنیم.»
در ادامه آمده است که طالبان از مردم افغانستان نمایندگی نمیکنند، زیرا از مشروعیت دموکراتیک داخلی برخوردار نیستند.
خبرگزاری فرانسپرس در ماه ثور به نقل از منابع گزارش داد که مقامهای حکومت طالبان در هفتههای آینده برای گفتوگو درباره اخراج شماری از افغانها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر خواهند کرد.
پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که گزارشها در مورد این که قرار است اتحادیه اروپا از مقامات طالبان برای بحث در مورد اخراج افغانها میزبانی کند، جداً نگران کننده است.
او افزوده است که « بهدلیل نقض گستردهٔ حقوق بشر بشمول زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، هرگونه بازگشت خطر نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری» را در پی دارد.»
نشست کابینه دونالد ترمپ در کمپ دیوید «با محوریت ایران» برگزار میشود
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، قرار است روز چهارشنبه نشستی کمسابقه با اعضای کابینه خود در اقامتگاه ریاستجمهوری کمپ دیوید برگزار کند؛ نشستی که به گفته یک مقام قصر سفید، همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحلهای حساس برگزار میشود.
خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر نوشت که انتخاب کمپ دیوید، اقامتگاهی دورافتاده در کوهستانهای مریلند که ترمپ برخلاف بسیاری از رؤسایجمهور پیشین کمتر به آن رفتوآمد داشته، نشاندهنده حساسیت گفتوگوهای پیش رو ارزیابی شده است.
روزنامه نیویورکپست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش، مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
دونالد ترمپ روز شنبه گفته بود توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ شرق میانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، حملات امریکا به ایران میتواند از سر گرفته شود.
راشد خان در بازی تست در برابر تیم هند حضور نخواهد یافت
راشد خان، توپ انداز مشهور تیم ملی کریکت افغانستان، ماه آینده در بازی یگانه تست در برابر هند حضور نخواهد داشت؛ اما برای سلسله سه بازی یکروزه بینالمللی (ODI) در ترکیب تیم شامل شده است.
به این بازیکن ۲۷ ساله توصیه شده تا برای مدیریت فشار کاریاش، بازیهای کریکت طولانیمدت یا تست را کاهش دهد؛ زیرا او در لیگهای تجارتی مختلف بیستآوره نیز بازی میکند.
ابراهیم زدران، بازیکن دیگر تیم ملی افغانستان که اخیراً مصدوم شده است نیز در بازی تست شرکت نخواهد کرد.
قرار است این مسابقه تست از ششم تا دهم ماه جون در شهر نیو چندیگړ هند برگزار شود.
حشمتالله شهیدی رهبری تیم تست و همچنان رهبری بازیهای یکروزه بینالمللی را برعهده خواهد داشت.
رحمنالله زدران، بلال سمیع و ننگیالی خروتی برای نخستین بار برای اشتراک در بازی تست انتخاب شدهاند.
افغانستان از سال ۲۰۱۷ که جایگاه رسمی بازیهای تست را بهدست آورد، تاکنون تنها یک بازی تست برابر هند انجام داده که آن هم در سال ۲۰۱۸ برگزار شد و به نفع هند پایان یافته بود.
حامد کرزی در پیام عیدی خود خواهان بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم شد
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، در پیام عیدی خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده است که دروازههای مکاتب و پوهنتونها بهروی دختران بالاتر از صنف ششم «هرچه زودتر» باز شود و برای زنان و کادرهای متخصص، زمینه کار و مشارکت در امور فراهم گردد.
حامد کرزی در پیامی که چهارشنبه ۶ جوزا در صفحه ایکس خود نشر کرده، گفته است که آبادی، پیشرفت و رفاه افغانستان وابسته به آموزش است و زمانی تأمین میشود که «هر شهروند در وطن خود احساس مالکیت کند. »
طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، دروازههای مکاتب و پوهنتونها را بهروی دختران و زنان بستند و با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی، تاکنون نشانهای از تغییر در این سیاست دیده نشده است.
سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروماند و اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند و وظایف ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن نیز حذف خواهد شد.
عید قربان در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی تجلیل شد
امروز نخستین روز عید قربان در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی است.
صبح امروز نماز عید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در تدابیر ویژه امنیتی برگزار شد.
همزمان، صدها هزار حاجی که روز گذشته را در عرفات سپری کردند، امروز مراسم قربانی را انجام میدهند.
حدود ۳۰ هزار حاجی افغان در مراسم حج امسال اشتراک دارند.
مقامهای سعودی گفتهاند که امسال ۱.۵ میلیون تن از سراسر جهان برای ادای حج به عربستان سعودی رفتهاند.
مراسم حج امسال در حالی آغاز شد که تنش ها در شرق میانه هنوز هم ادامه دارد.
پیش از آغاز این مراسم، برخی اهداف در عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج در حملات تلافیجویانه منسوب به ایران هدف قرار گرفتند.
عربستان سعودی برای حفاظت از اماکن مقدس و تأمین امنیت حاجیان، تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کرده است.
همزمان، دمای هوا در مکه مکرمه در هفته جاری به ۴۵ درجه سانتیگراد رسیده و کارکنان صحی عربستان برای رساندن تجهیزات طبی به کلینیکهای درمانی ویژه حاجیان آسیبدیده از گرما، از طیارههای بیپیلوت نیز استفاده کردهاند.
این دومین سفر ترمپ به کمپ دیوید در دوره دوم ریاستجمهوری اش خواهد بود.
نخستین سفر او در این دوره چند روز قبل از حمله امریکا بر ایران در ماه فبروری بود.
ایرلند بیش از سه میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه ملل متحد اوچا روز سهشنبه ۵ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک بشردوستانه به این نهاد سپرده شده است.
اوچا گفته که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید.
اوچا پیش از این در گزارش ماه می سال جاری میلادی گفته بود که میلیونها تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبهرو اند و برای ادامه زندگی به کمکهای بشر دوستانه نیاز دارند.
با این حال، مقامهای حکومت طالبان همواره میگویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازهای که برخی سازمانهای بینالمللی گزارش میدهند، بحرانی نیست.