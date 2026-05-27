قصر سفید گفت، گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد پیش‌نویس تفاهم ایران و امریکا «کاملا ساختگی» است و «صحیح نیست».

به گزارش رادیو فردا، تلویزیون حکومتی ایران ساعتی پیش از اعلامیۀ قصر سفید گزارش داده بود که پیش‌نویس یک توافق چارچوبی با ایالات متحده شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفت‌وآمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای امریکایی از منطقه خلیج فارس است.

قصر سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این گزارش رسانه‌های تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهم‌نامه‌ای که آن‌ها منتشر کرده‌اند کاملاً ساختگی است. هیچ‌کس نباید آنچه رسانه‌های دولتی ایران منتشر می‌کنند را باور کند. واقعیت‌ها اهمیت دارند.»

گزارش صداوسیما مدعی شده بود که امریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده و در مقابل، ایران تعهد داده تعداد کشتی‌های عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه تأکید کرد توافق احتمالی با ایران یا «عالی و معنی‌دار» خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود.

مذاکرات میان ایران و امریکا در روزهای اخیر با میانجی‌گری پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه وارد مرحله جدیدی شده و امیدها به برقراری توافقی برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته است.