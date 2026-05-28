مورد تازه پولیو در افغانستان ثبت شد؛ هشدار WHO درباره ادامه شیوع

فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر، FIDH گفته است به جمع بیش از ۸۰ گروه حقوق بشری افغان و بین المللی پیوسته است تا نگرانی عمیق خود را در مورد سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل ابراز کند.

این فدراسیون چهارشنبه، ۶ ماه جوزا در نامه‌ای سرگشاده گفته است: «ما، سازمان‌های جامعه مدنی ملی و بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر امضاکننده، نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مربوط به احتمال سفر رسمی نمایندگان طالبان به بروکسل در ماه جون ۲۰۲۶ ابراز می‌کنیم.»

در ادامه آمده است که طالبان از مردم افغانستان نمایند‌گی نمی‌کنند، زیرا از مشروعیت دموکراتیک داخلی برخوردار نیستند.

خبرگزاری فرانس‌پرس در ماه ثور به نقل از منابع گزارش داد که مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج شماری از افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر خواهند کرد.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که گزارش‌ها در مورد این که قرار است اتحادیه اروپا از مقامات طالبان برای بحث در مورد اخراج افغان‌ها میزبانی کند، جداً نگران کننده است.

او افزوده است که « به‌دلیل نقض گستردهٔ حقوق بشر بشمول زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، هرگونه بازگشت خطر نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری» را در پی دارد.»