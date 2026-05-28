جهان
تنگه هرمز بار دیگر صحنه تنش و درگیری شد
ساعاتی پس از آنکه یک مقام اردوی امریکا از حمله علیه «عملیات پهپادی ایران» در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد «یک پایگاه هوایی امریکا» را هدف قرار داده است.
خبرگزاریهای بینالمللی بامداد پنجشنبه هفتم جوزا، بهنقل از فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، سنتکام، خبر دادند که نيروهای امریکایی «چهار پهپاد انتحاری ايرانی» را که در اطراف تنگه هرمز «تهديد ايجاد کرده بودند»، سرنگون کردند.
سنتکام اعلام کرده که نيروهای امريکايی همچنين «يک ايستگاه کنترل زمينی ايران در بندرعباس را که در آستانهٔ پرتاب پنجمين پهپاد بود، هدف قرار دادند».
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا تأکید کرده که اين اقدامات «سنجيده، صرفاً دفاعی و با هدف حفظ آتشبس» انجام شد.
این دومین بار در سه روز گذشته است که امریکا اهدافی را در ایران مورد حمله قرار میدهد؛ واشنگتن میگوید این حملات در چارچوب دفاع از خود انجام شدهاند.
مقامات رسمی دو طرف هنوز بیانیهای درباره درگیری بامداد پنجشنبه در نزدیکی تنگه هرمز منتشر نکردهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
عفو بین الملل: در مورد «ربوده شدن» فرید الله افریدی تحقیقات مستقل و شفاف شود
سازمان عفو بین الملل خواهان تحقیقات مستقل، شفاف و موثر در مورد «ربوده شدن» فرید الله افریدی، عضو جنبش تحفظ پشتون شده است.
این سازمان چهارشنبه در بیانیهای نوشت: «اگر او (فرید الله افریدی) در بازداشت مقامات است، باید محل نگهداریاش اعلام شود، فوراً آزاد شود و عاملان ناپدید شدن او مطابق با معیارهای بینالمللی حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند.»
عفو بین الملل افزوده است، فریدالله افریدی، شامگاه ۱۸ می از شهر پیشاور ربوده شد. در ادامه آمده است که با وصف درخواستهای خانوادهاش، پولیس از ثبت هرگونه گزارش اولیه اطلاعاتی و نیز انجام هرگونه تحقیق درباره ناپدید شدن او خودداری کرده است.
مقامات پاکستان تا کنون در مورد خواست عفو بین الملل تبصره نکردهاند.
سازمان عفو بین الملل گفته است که افریدی اولین فعال جنبش تحفظ پشتون نیست که بدون هیچ اثری ربوده میشود.
این سازمان افزوده که نگران است که ناپدید شدن افریدی در چارچوب یک الگوی نگرانکننده از ناپدیدسازیهای اجباری فعالان این جنبش و سرکوب توسط مقامات دولتی قرار میگیرد.
گزارش صداوسیما در مورد پیشنویس تفاهم ایران و امریکا؛ قصر سفید: «کاملا ساختگی» است
قصر سفید گفت، گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد پیشنویس تفاهم ایران و امریکا «کاملا ساختگی» است و «صحیح نیست».
به گزارش رادیو فردا، تلویزیون حکومتی ایران ساعتی پیش از اعلامیۀ قصر سفید گزارش داده بود که پیشنویس یک توافق چارچوبی با ایالات متحده شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفتوآمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای امریکایی از منطقه خلیج فارس است.
قصر سفید در بیانیهای اعلام کرد: «این گزارش رسانههای تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهمنامهای که آنها منتشر کردهاند کاملاً ساختگی است. هیچکس نباید آنچه رسانههای دولتی ایران منتشر میکنند را باور کند. واقعیتها اهمیت دارند.»
گزارش صداوسیما مدعی شده بود که امریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده و در مقابل، ایران تعهد داده تعداد کشتیهای عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنشها بازگرداند.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه تأکید کرد توافق احتمالی با ایران یا «عالی و معنیدار» خواهد بود یا اساساً توافقی در کار نخواهد بود.
مذاکرات میان ایران و امریکا در روزهای اخیر با میانجیگری پاکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه وارد مرحله جدیدی شده و امیدها به برقراری توافقی برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته است.
نشست کابینه دونالد ترمپ در کمپ دیوید «با محوریت ایران» برگزار میشود
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، قرار است روز چهارشنبه نشستی کمسابقه با اعضای کابینه خود در اقامتگاه ریاستجمهوری کمپ دیوید برگزار کند؛ نشستی که به گفته یک مقام قصر سفید، همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحلهای حساس برگزار میشود.
خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر نوشت که انتخاب کمپ دیوید، اقامتگاهی دورافتاده در کوهستانهای مریلند که ترمپ برخلاف بسیاری از رؤسایجمهور پیشین کمتر به آن رفتوآمد داشته، نشاندهنده حساسیت گفتوگوهای پیش رو ارزیابی شده است.
روزنامه نیویورکپست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود و همه اعضای کابینه در آن حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش، مسائل اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
دونالد ترمپ روز شنبه گفته بود توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ شرق میانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، حملات امریکا به ایران میتواند از سر گرفته شود.
نشست کابینه ترمپ با محوریت ایران برگزار میشود
قرار است دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا روز چهارشنبه ۶ جوزا با اعضای کابینهاش در کمپ دیوید نشست برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ترمپ برخلاف رؤسایجمهور پیشین، بهندرت به اقامتگاه ریاستجمهوری در منطقه کوهستانی ایالت مریلند میرود و این نشان میدهد که این گفتگوها حساس هستند.
روزنامه نیویارک پُست گزارش داده که موضوع اصلی آجندای این نشست، ایران خواهد بود و تمامی اعضای کابینه در آن اشتراک خواهند کرد.
دونالد ترمپ روز شنبه گفته بود که توافق برای پایان دادن به جنگ با تهران نزدیک شده است، اما اگر مذاکرات ناکام شود، امریکا بار دیگر حملات خود بر ایران را آغاز خواهد کرد.
این دومین سفر ترمپ به کمپ دیوید در دوره دوم ریاستجمهوری اش خواهد بود.
نخستین سفر او در این دوره چند روز قبل از حمله امریکا بر ایران در ماه فبروری بود.
هند از بازداشت ۹ نفر به اتهام دست داشتن در حمله بر مرکز پولیس نوگام در سرینگر خبر داد
اداره ملی تحقیقات هند اعلام کرده است که ۹ تن را به اتهام دست داشتن در حمله بر مرکز پولیس نوگام در شهر سرینگر بازداشت کردند که دو تن از آنان شهروند پاکستان هستند.
این اداره امروز سهشنبه در خبرنامهی نام شهروندان پاکستانی را نیز منتشر کرده است.
در نومبر سال ۲۰۲۵، حملهای بر یک مرکز پولیس در منطقه سرینگر در کشمیر تحت کنترل هند صورت گرفت که در نتیجه آن ۹ نفر کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
در میان کشتهشدگان، نیروهای پولیس و کارکنان صحی نیز شامل بودند.
در آن زمان هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته بود.
مقامهای هندی پاکستان به دست داشتن به این حملات متهم می کند.
حکومت پاکستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است.
امروز در عربستان سعودی روز عرفه است
امروز در عربستان سعودی روز عرفه است.
دراین روز زائران بر فراز کوه عرفات گردهم میآیند و تمام روز را به دعا و عبادت سپری میکنند.
حاجیان پس از این فردا مراسم حج را اجرا می کنند.
امسال بیش از یکونیم میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردهاند.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان اعلام کرد که ۳۰ هزار زائر افغان در این مراسم حج امسال شرکت کردند.
روبیو: دستیابی به توافق با ایران ممکن است «چند روز» زمان ببرد
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز سهشنبه پنجم جوزا گفت دستیابی به توافق با ایران ممکن است «چند روز» زمان ببرد و تأکید کرد واشینگتن پیش از بررسی «راههای دیگر»، به دیپلماسی فرصت کامل خواهد داد.
روبیو در توضیح حملاتی که سنتکام اعلام کرد روز گذشته علیه اهدافی در جنوب ایران از جمله قایقهای در حال مینگذاری و پایگاههای پرتاب موشک انجام داده است، گفت تنگه هرمز باید «به هر شکل ممکن» باز بماند.
وزیر خارجه ایالات متحده درباره گفتوگوهای جاری بین ایران و امریکا برای دستیابی توافق گفت: «یک اتفاقنظر بسیار قوی و پیشنویس اولیهٔ یک توافق وجود دارد. همانگونه که در اینگونه موارد پیش میآید، حلوفصل برخی اختلافها دربارهٔ یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به یک توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلافها تلاش کنیم. از این رو، یا یک توافق خوب خواهیم داشت یا توافق نخواهیم کرد.»
روبیو در ادامه افزود: «هیچ کشوری جز نظام حاکم بر ایران موافق سیستم گرفتن عوارض نیست، بنابراین این سیستم غیر قابل پذیرش است و نمیتواند عملی شود. تنگهها باید بدون مانع و بدون عوارض باز بمانند و این مسئله به روشنی به محض رسیدن به توافق باید اجرا شود.»
در روزهای گذشته رفتوآمدهای دیپلماتیک و مذاکرات فشردهای در منطقه در حال انجام است با این هدف که ایران و امریکا بر سر پایان جنگ به توافق دست یابند و مذاکره دربارهٔ برنامه هستهای را آغاز کنند. با این حال، بر اساس تازهترین گزارشها، هنوز مواردی از تفاهمنامهٔ پیشنهادی محل بحثوجدل است و مقامات و رسانههای دو طرف روایتهای متفاوتی از موارد اختلافی منتشر میکنند.
ترمپ میگوید "خواسته اجباری" امضای پیمان ابراهیم با اسرائیل را با چند کشور در میان گذاشته است
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز دوشنبه در تازهترین پیام خود در شبکه اجتماعیاش ضمن خبر دادن از پیشرفت "خوب" در مذاکره با ایران، از تمام کشورهای دخیل در این مذاکرات خواست پس از حصول توافق با ایران، بلافاصله به پیمانهای ابراهیم بپیوندند.
پیمان یا پیمانهای ابراهیم طرحی بود که دونالد ترمپ در دور نخست ریاستجمهوریاش برای تلاش در راه عادیسازی روابط میان اعراب و اسرائیل آغاز کرد و موفق شد تا چندین کشور از جمله بحرین و امارات متحده عربی را هم به این کار ترغیب کند.
حال رئیسجمهور امریکا روند توافق با جمهوری اسلامی را به این طرح پیوند زده و به گفته خود این "خواسته اجباری" را با دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و همین طور ترکیه مطرح کرده که بهفوریت و همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند.
او حتی در پیام تازهاش از این فراتر رفته و ایده پیوستن جمهوری اسلامی به این پیمان را هم مطرح کرده است.
هنوز نه اسرائیل به این پیام واکنش نشان داده و نه کشورهایی که در این پیام از آنها نام برده شده است.
سایت خبری اکسیوس روز یکشنبه در خبری به نقل از منابع خود نوشته بود که ترمپ در تماس تیلیفونیاش با سران این کشورها که روز شنبه انجام شده بهیکباره این ایده را مطرح کرده، آن قدر ناگهانی که سران کشورها مدتی طولانی سکوت کرده و حرفی نزدهاند.
عربستان سعودی، امارات، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، و بحرین کشورهایی بودند که سران یا مقامهای عالیرتبهشان در این تماس تیلیفونی شرکت داشتند.
دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود.
او امروز در پیامی در شبکه تروت سوشیال تأکید کرده که «یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا هیچ توافقی.»
آقای ترمپ در ادامه هشدار داده که اگر در نهایت توافقی در کار نباشد، «به میدان نبرد و تیراندازی برمیگردیم، اما بزرگتر و قدرتمندتر از قبل- و هیچ کس این را نمیخواهد.»
در این حال، به گزارش رادیو فردا، رسانهها در ایران از سفر هیئت عالیرتبه مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی به قطر خبر میدهند.
خبرگزاری صداوسیما روز دوشنبه نوشت: «رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صدر هیئتی رسمی برای رایزنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی به دوحه سفر کرد.»
به گزارش رادیو فردا، پیشتر مقامات دولت مسعود پزشکیان از محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده نام بردهاند، از همین رو سفر او در مقطعی که حرف از نزدیکی به توافق میان ایران و امریکا به میان آمده است مهم جلوه میکند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم در این سفر قالیباف را همراهی میکند.
قطر که پیشتر هم در مذاکرات اینچنینی نقش میانجی را بازی کرده بود، از هفته گذشته به پاکستان پیوسته است که در هفتههای گذشته نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را داشته است.