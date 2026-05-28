امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی و تخنیکی میان حکومت طالبان و روسیه

حکومت طالبان و روسیه توافقنامه‌ای را در زمینه همکاری های نظامی-فنی امضا کردند.

براساس خبرگزاری روسی انترفاکس، این توافقنامه روز چهارشنبه ۶ جوزا، در جریان سفر محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، به روسیه امضا شد.

همچنان تصاویر منتشرشده در رسانه‌های روسی، حضور مجاهد و سرگی شویگو، رئیس شورای امنیت روسیه را در هنگام امضای این توافقنامه نشان می‌دهد.

جزئیات این توافقنامه هنوز رسانه‌ای نشده و روسیه و طالبان تاکنون به‌گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته‌اند.

پیش از این، وزارت دفاع طالبان ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس نوشته بود که محمد یعقوب مجاهد در حاشیه سفرش به مسکو برای اشتراک در «کنفرانس امنیت بین‌المللی مسکو» با سرگی شویگو دیدار کرده است.

این دیدار یک هفته پس از اظهارات شویگو درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و ابراز نگرانی درباره تهدیدهای امنیتی از این کشور انجام شده است.

روسیه روابط نزدیکی با طالبان دارد و تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.

چهاردهمین دور «کنفرانس امنیت بین‌المللی مسکو» از ۵ جوزا آغاز شده و تا روز جمعه ادامه دارد.

مورد تازه پولیو در افغانستان ثبت شد؛ هشدار WHO درباره ادامه شیوع

آرشیف

سازمان جهانی صحت (WHO) از ثبت یک مورد تازه مثبت ویروس پولیو در افغانستان خبر داده که نگرانی‌ها درباره ادامه گسترش این بیماری در کشور را افزایش داده است.

این سازمان در گزارش تازه خود گفته است که این مورد جدید در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند ثبت شده و علایم بیماری در کودک مبتلا به تاریخ دوم اپریل ۲۰۲۶ ظاهر شده بود.

براساس این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون چهار مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.

همچنان گفته شده که در جریان هفته جاری، یازده مورد تازه مثبت محیطی ویروس پولیو در افغانستان گزارش شده که نشان‌دهنده ادامه گردش ویروس در ولایت‌های مختلف کشور است.

افغانستان و پاکستان هنوز هم تنها دو کشوری در جهان‌اند که ویروس پولیو در آن‌ها به‌گونه کامل مهار نشده است.

کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که ادامه بی‌جاشدن مردم، دسترسی محدود به خدمات صحی در برخی مناطق و معلومات نادرست درباره واکسین، هنوز هم تلاش‌ها برای محو پولیو در افغانستان را با چالش روبه‌رو ساخته است.

پولیو یا فلج کودکان، یک بیماری ساری است که درمان ندارد و تنها از طریق واکسین می‌توان از آن جلوگیری کرد.

یونیسف «اصول‌نامه تفریق زوجین» توسط حکومت طالبان را ناپذیرفتنی خواند

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، یونیسف نگرانی عمیق خود را در مورد «اصول‌نامه تفریق زوجین» توسط حکومت طالبان، ابراز کرده است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی این اداره چهارشنبه، ۶ جوزا در ایکس گفت: «هر قانونی که حاوی موادی باشد که به نظر برسد ازدواج کودکان را مجاز می‌داند یا سکوت دختر را به عنوان رضایت تفسیر می‌کند، ناپذیرفتنی است.»

ریچارد لیندسی، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان نیز خواهان لغو «اصول‌نامه تفریق زوجین» شده است.

او ناوقت سه شنبه در شبکه ایکس نوشت، این اصول‌نامه یکی دیگر از «اقدامات ظالمانه»‌ طالبان است.

آقای لیندسی افزوده است که زنان و دختران افغانستان شایسته‌ برابری در تمام بخش‌های زندگی هستند.

«اصول‌نامۀ تفریق زوجین» پس از توشیح ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در ۲۴ ثور در جریدۀ رسمی منتشر شد.

پیش از این، بیش از صد گروه و سازمان عمدتاً مدافع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان خواهان لغو فوری و بی‌قیدوشرط این اصول‌نامه شده‌اند، دستورالعملی که در برخی موارد، نکاح کودکان در آن «صحیح» دانسته شده است.

مخالفت فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر با سفر احتمالی طالبان به اروپا

افغانستان - مقامات حکومت طالبان

فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر، FIDH گفته است به جمع بیش از ۸۰ گروه حقوق بشری افغان و بین المللی پیوسته است تا نگرانی عمیق خود را در مورد سفر احتمالی هیئت طالبان به بروکسل ابراز کند.

این فدراسیون چهارشنبه، ۶ ماه جوزا در نامه‌ای سرگشاده گفته است: «ما، سازمان‌های جامعه مدنی ملی و بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر امضاکننده، نگرانی عمیق خود را در مورد گزارش‌های مربوط به احتمال سفر رسمی نمایندگان طالبان به بروکسل در ماه جون ۲۰۲۶ ابراز می‌کنیم.»

در ادامه آمده است که طالبان از مردم افغانستان نمایند‌گی نمی‌کنند، زیرا از مشروعیت دموکراتیک داخلی برخوردار نیستند.

خبرگزاری فرانس‌پرس در ماه ثور به نقل از منابع گزارش داد که مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج شماری از افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر خواهند کرد.

پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که گزارش‌ها در مورد این که قرار است اتحادیه اروپا از مقامات طالبان برای بحث در مورد اخراج افغان‌ها میزبانی کند، جداً نگران کننده است.

او افزوده است که « به‌دلیل نقض گستردهٔ حقوق بشر بشمول زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، هرگونه بازگشت خطر نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری» را در پی دارد.»

حامد کرزی در پیام عیدی خود خواهان بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم شد

آرشیف:

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در پیام عیدی خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده است که دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم «هرچه زودتر» باز شود و برای زنان و کادرهای متخصص، زمینه کار و مشارکت در امور فراهم گردد.

حامد کرزی در پیامی که چهارشنبه ۶ جوزا در صفحه ایکس خود نشر کرده، گفته است که آبادی، پیشرفت و رفاه افغانستان وابسته به آموزش است و زمانی تأمین می‌شود که «هر شهروند در وطن خود احساس مالکیت کند. »

طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را به‌روی دختران و زنان بستند و با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، تاکنون نشانه‌ای از تغییر در این سیاست دیده نشده است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم‌اند و اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند و وظایف ۲۵ هزار معلم و کارمند صحی زن نیز حذف خواهد شد.

عید قربان در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی تجلیل شد

امروز نخستین روز عید قربان در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی است.

صبح امروز نماز عید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در تدابیر ویژه امنیتی برگزار شد.

هم‌زمان، صدها هزار حاجی که روز گذشته را در عرفات سپری کردند، امروز مراسم قربانی را انجام می‌دهند.

حدود ۳۰ هزار حاجی افغان در مراسم حج امسال اشتراک دارند.

مقام‌های سعودی گفته‌اند که امسال ۱.۵ میلیون تن از سراسر جهان برای ادای حج به عربستان سعودی رفته‌اند.

مراسم حج امسال در حالی آغاز شد که تنش ها در شرق میانه هنوز هم ادامه دارد.

پیش از آغاز این مراسم، برخی اهداف در عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج در حملات تلافی‌جویانه منسوب به ایران هدف قرار گرفتند.

عربستان سعودی برای حفاظت از اماکن مقدس و تأمین امنیت حاجیان، تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کرده است.

هم‌زمان، دمای هوا در مکه مکرمه در هفته جاری به ۴۵ درجه سانتی‌گراد رسیده و کارکنان صحی عربستان برای رساندن تجهیزات طبی به کلینیک‌های درمانی ویژه حاجیان آسیب‌دیده از گرما، از طیاره‌های بی‌پیلوت نیز استفاده کرده‌اند.

ایرلند بیش از سه میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است

تصویر آرشیف

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا روز سه‌شنبه ۵ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک بشردوستانه به این نهاد سپرده شده است.

اوچا گفته که این پول برای حمایت و کمک به شماری از نیازمندان در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

اوچا پیش از این در گزارش ماه می سال جاری میلادی گفته بود که میلیون‌ها تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبه‌رو اند و برای ادامه زندگی به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.

با این حال، مقام‌های حکومت طالبان همواره می‌گویند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه‌ای که برخی سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، بحرانی نیست.

ازبکستان دوصد تُن مواد غذایی به سیلاب‌زدگان افغانستان کمک کرده

بندر حیرتان (تصویر آرشیف)

اداره سره میاشت در کنترل طالبان روز سه‌شنبه ۵ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک‌ها به این نهاد سپرده شده و در آن مقداری مواد غذایی از جمله برنج، آرد، شکر و روغن شامل است که در ولایت بلخ میان خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب ها توزیع خواهد شد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت آی او ام در گزارشی گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، بیش از ده هزار خانواده در ولایت‌های مختلف افغانستان از اثر سیلاب‌ها آسیب دیده‌اند.

خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌های پیش از این در صحبت با رادیوآزادی گفته بودند که همه چیز شان را از دست داده اند و تا هنوز کمک کافی دریافت نکرده‌اند.

طالبان به مناسبت عید قربان بیش از یک هزار زندانی را آزاد کردند

زندانیان رها‌شده (تصویر از آرشیف)

اداره تنظیم امور زندان‌ها در حکومت طالبان روز سه‌شنبه ۵ جوزا در اعلامیه‌ای گفت که پس از تأیید و منظوری ستره محکمه، یک هزار و ۱۹۱ زندانی از زندان‌ های مختلف در ولایت‌های گوناگون افغانستان آزاد شده‌اند.

در این اعلامیه در مورد این که این افراد به چی جرمی زندانی شده بودند، چیزی گفته نشده است.

بر اساس گزارش‌ها هنوز هم بسیاری از فعالان و خبرنگاران در زندان‌های طالبان در قید به سر می برند و خانواده‌های‌شان منتظر رهایی‌ آنان اند.

چهارشنبه ۶ جوزا، نخستین روز عید قربان در افغانستان است

بازار فروش مواشی در افغانستان در آستانۀ عید قربان (تصویر آرشیف)

متخصصان صحی در مورد احتمال افزایش بیماری تب کانگو هنگام قربانی کردن حیوانات هشدار داده‌اند.

داکتر فرید عمری، متخصص در شفاخانه انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت که هنگام قربانی کردن حیوانات، مردم باید دستکش بپوشند، عینک محافظ به چشم داشته باشند و بوت‌هایی بپوشند که از تماس پا با خون حیوان جلوگیری کند.

داکتر عمری افزود که حیوانات باید در محل‌هایی ذبح شوند که خون به‌گونه درست شسته و پاک شود و پس از ذبح حیوان، گوشت باید به‌طور کامل پخته شده تا میکروب‌های آن از بین برود.

بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه طالبان، موارد ابتلا به تب کانگو در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

سال گذشته بر اثر این بیماری ۹۲ نفر در افغانستان جان خود را از دست داده بودند.

