افغانستان
قرار است یک هیئت مذاکرهکننده پاکستانی برای گفتگو به کابل سفر کند
یک منبع معتبر در حکومت طالبان سفر یک هیئت مذاکرهکننده پاکستانی در آینده نزدیک به کابل را تأیید کرده است.
این منبع که نخواست هویتش فاش شود، روز یکشنبه ۱۰ جوزا به رادیو آزادی تأیید کرد که این هیئت به کابل سفر خواهد کرد، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نساخت.
به گفته این منبع، هدف از این سفر حل اختلافات موجود میان دو طرف از طریق گفتگو و مذاکره است.
آخرین دور گفتوگو میان مقامهای طالبان و پاکستان در ماه اپریل گذشته به میزبانی چین در شهر ارومچی برگزار شده بود.
در آن زمان، هر دو طرف مذاکرات ارومچی را برای حل اختلافات دوجانبه مفید ارزیابی کرده بودند، اما هیچ توافق مشخصی در آن حاصل نشد.
هرچند درگیریهای گسترده میان حکومت طالبان در افغانستان و نیروهای پاکستان متوقف شده است، اما همچنان هر از گاهی گزارشهایی از درگیریها در امتداد خط دیورند و نیز مشاهده طیاره های پاکستانی در حریم هوایی افغانستان منتشر میشود.
تیم ملی فوتبال افغانستان دوشنبه به مصاف مالدیف میرود
تیم ملی فوتبال افغانستان شام دوشنبه، ۱۱ جوزا در برابر تیم میزبان، مالدیف به میدان میرود.
این، نخستین بازی رقابتهای چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، بنگلهدیش و مالدیف است.
فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است، تمامی بازیکنانی که از سوی سرمربی جدید به تیم ملی دعوت شدهاند، در مالدیف حضور دارند و آمادگی کامل برای این مسابقات را کسب کردهاند.
انتظار میرود تیم افغانستان پس از دیدار با مالدیف، در چهارم جون با بنگلهدیش و در هفتم جون با پاکستان بازی کند.
طالبان وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی را در غزنی جمعآوری کردند
ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت غزنی وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی جوانان را از یک پارک در ولسوالی اندر این ولایت جمع آوری کردند.
این اداره به روز یکشنبه، ۱۰ جوزا در بیانیهای گفت، این وسایل شامل ۱۵ تخته بازی لدو، ۸ دستگاه پخش صوتی موسیقی و ۱۴ دایره میشود.
این جوانان در پارک عمومی ولسوالی اندر در حال تفریح بودند که با ماموران امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در آگست سال ۲۰۲۱، بر پوشش و تحرکات جوانان و شنیدن موسیقی نیز محدودیتهای شدید وضع شده است.
سازمان جهانی صحت: از جان مردم در افغانستان در برابر اضرار تنباکو حفاظت شود
دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان در «روز جهانی بدون دخانیات» خواهان حفاظت از جان مردم در افغانستان در برابر اضرار تنباکو شده است.
داکتر ادوین سینیرا سلوادو، نمایندۀ این سازمان برای افغانستان گفته است که نجات مردم افغانستان از اضرار تنباکو مسئولیت مشترک است.
این سازمان به روز یکشنبه، ۱۰ جوزا در شبکه ایکس همچنان بر ایجاد محیطهای کاری عاری از دود تاکید کرده است.
همه ساله ۳۱ ماه می برابر است با «روز جهانی بدون دخانیات یا روز جهانی نه به تنباکو».
دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان گفته است که آشکار کردن چهرۀ اصلی تنباکو، انتخاب آیندۀ صحتمند برای افغانستان است.
بر اساس گزارشها، در افغانستان میلیونها نفر از تنباکو استفاده میکنند.
دیدار نمایندۀ یونیسف با مقامهای بنیاد گیتس در بارۀ افغانستان
نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که با مسئولان بنیاد گیتس در پیوند به مشارکتشان در افغانستان دیدار کرده است.
تاجالدین اویاله، نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان روز شنبه نهم جوزا در صفحۀ ایکس خود نوشته که در دیدار با مقامهای ارشد بنیاد خیریۀ گیتس در بارۀ مشارکت این بنیاد در افغانستان گفتوگو کرده است.
بنیاد گیتس مربوط به بیل گیتس، میلیادر معروف امریکایی است و یکی از حامیان اصلی برنامۀ محو پولیو در جهان به ویژه در پاکستان و افغانستان به شمار میرود.
نماینده یونیسف در افغانستان همچنان از حمایت بنیاد گیتس در بخش مراقبتهای صحی اولیه، تغذیه، برنامۀ محلو پولیو و تأمین واکسین روتین در افغانستان قدرانی کرده، اما مشخص نساخته که این بنیاد در نشست اخیر چه تعهداتی را اعلام کرده است.
رئیس شورای پناهندگی ناروی: جنگ اخیر در ایران زندگی میلیونها نفر از جمله مهاجرین افغان را متلاشی کرده است
یان ایگلند که به تازگی به ایران رفته، روز شنبه نهم جوزا، در صفحۀ ایکس خود نوشته که در جریان جنگ اخیر در ایران، ۳.۲ میلیون نفر از جمله خانوادههای ایرانی و مهاجرین افغان مجبور به ترک خانههایشان شدند.
رئیس شورای پناهندگان ناروی افزوده که بسیاری از این افراد پساندازشان و خانهها و شماری هم عزیزان خود را از دست دادهاند.
او گفته که این شورا با کمبود شدید بودجه برای کمکرسانی به مهاجرین افغان و ایرانیان جنگزده روبهرو است.
پیش از این هم برخی مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفتند که در جنگ اخیر امریکا و اسرائیل با ایران، زندگیشان به شدت متاثر شده است.
بر اساس آمار شورای پناهندگان ناروی، ۴.۴ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند.
دیدار وزیران خارجه امریکا و پاکستان در واشنگتن
اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با همتای امریکایی خود مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا، با ابراز نگرانی گفته که گروههای مسلح از خاک افغانستان بر پاکستان حمله میکنند.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده که اسحاق دار بر ضرورت تقویت همکاری های مبارزه با تروریسم و چالشهای امنیتی جاری تأکید کرده است.
مارکو روبیو و اسحاق دار روز جمعه در واشنگتن دیدار کردند.
این در حالیست که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، در جریان کنفرانس بینالمللی امنیتی در مسکو برخی طرفها را متهم کرد که تلاش میکنند افغانستان را ناامن جلوه دهند و مشکلات امنیتی خود را به این کشور نسبت دهند. اما مجاهد از کشوری مشخصی نام نبرد.
او روز جمعه ۸ جوزا در مسکو همچنان افزود که این حلقهها در پی منافع خود هستند و تلاش میکنند امنیت افغانستان را تضعیف کنند.
طالبان پیش از این نیز بارها ادعاهای مربوط به فعالیت گروههای مسلح علیه پاکستان یا سایر کشورها از خاک افغانستان را رد کردهاند.
روبیو روز شنبه ۹ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدارش با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن از نقش پاکستان در تلاشها برای تأمین صلح در شرقمیانه قدردانی کرده و دو طرف بر تقویت همکاریهای سازنده برای امنیت و رفاه بیشتر امریکا و پاکستان نیز تاکید کردند.
در یک حادثه ترافیکی در ولایت لغمان ۱۸ نفر کشته و ۳۵ تن دیگر زخمی شدهاند
عبدالمالک نیازی، سخنگوی والی طالبان در لغمان روز شنبه ۹ جوزا، این خبر را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است.
او گفته است که یک موتر باربری حامل مهاجران باز گشته افغان از پاکستان واژگون شده و این تلفات را به سرنشینان آن وارد کرده است.
این حادثه در منطقه سرخکان ولسوالی قرغهای، در شاهراه کابل-جلالآباد رخ داده است.
سخنگوی والی لغمان چند ویدیو از محل حادثه را نیز منتشر کرده و گفته که بیشتر قربانیان این رویداد را کودکان و زنان تشکیل میدهند.
او در مورد علت این رویداد چیزی نگفته اما بی احتیاطی، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود.
تیم ملی فوتبال افغانستان روز جمعه عازم مالدیف شد
اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان روز جمعه ۸ جوزا برای حضور در مسابقات چهارجانبه عازم مالدیف شدند.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در چاچوب رقابتهای چهار جانبه با تیم های مالدیف، پاکستان و بنگلهدیش بازی کنند.
این مسابقات به تاریخ ۱۱ تا ۲۰ جوزا برگزار خواهد شد.
در همین حال تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال افغانستان نیز قرار است در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ اشتراک کند.
افغانستان در گروه (D) قرار دارد که مسابقات این گروه از ۲۶ اگست تا ۶ سپتامبر امسال در بحرین برگزار خواهد شد.
امریکا: وقتش رسیده تا طالبان به سلامت و رفاه مردم توجه کنند
وزارت خارجه امریکا در واکنش به اظهارات برنامه جهانی غذا گفته که وقت آن فرا رسیده تا طالبان توجه بیشتری به سلامت و رفاه مردم داشته باشند.
این وزارت به صدای امریکا گفته است:
«بیش از چهار سال میشود که طالبان در قدرت هستند و اکنون زمان آن رسیده است که طالبان برای حمایت از سلامت و رفاه مردم نقش سازندهای داشته باشند.»
حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد این اظهارات وزارت خارجه امریکا چیزی نگفته است.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد که به دلیل بسته بودن راههای پاکستان و جنگ در ایران نتوانسته است به یک میلیون کودک در افغانستان مواد غذایی فراهم کند و ذخایر مواد غذایی برای کودکان و مادران مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان رو به پایان است.
وزارت خارجه امریکا میگوید که به دستور رئیسجمهور دونالد ترمپ، تمام کمک هایی که احتمال میرود به دست طالبان برسد، به حالت تعلیق درآمده است.
برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند.
این در حالیست که مادران افغان که کودکان شان به سوءتغذیه مبتلا اند، پیش از این در صحبت با رادیوآزادی گفته بودند که مواد غذایی ویژه برای پیشگیری و درمان سوءتغذیه کودکان در مراکز صحی در دسترس نیست.