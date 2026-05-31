این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، روز یکشنبه ۱۰ جوزا به رادیو آزادی گفت که هدف این سفر، حل اختلافات موجود میان دو طرف از راه گفتگو است، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرد و همچنان این که چی کسانی شامل این هیئت استند هنوز روشن نیست.
پاکستان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
آخرین دور گفتگوهای مقامهای طالبان و پاکستان در ماه اپریل گذشته به میزبانی چین در شهر ارومچی برگزار شد. در آن زمان، هر دو طرف این گفتگوها را برای حل اختلافات دوجانبه مفید خواندند، اما هیچ توافقی به دست نیامد.
روابط میان حکومت طالبان و پاکستان از ماه اکتوبر سال گذشته، پس از حملات پاکستان به چند منطقه در افغانستان و حملات تلافیجویانه طالبان، تیره شد.
در نتیجه، روابط تجارتی میان دو کشور به شدت آسیب دیده است. به استثنای رفتوآمد مهاجران بازگشتی، گذرگاههای مهم از جمله تورخم و سپینبولدک همچنان به روی تجارت و ترانزیت بسته ماندهاند.
پاکستان ادعا میکند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تحریک طالبان پاکستان و جداییطلبان بلوچ پناهگاههای امن دارند و از آنجا برای ناامنسازی پاکستان تلاش میکنند. اما ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، روز جمعه ۸ جوزا در کنفرانس بینالمللی امنیتی مسکو بار دیگر تأکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
مجاهد همچنین در نشست خبری پس از بازگشت از مسکو به کابل در ۹ جوزا، با اشاره به تنشهای میان حکومت طالبان و پاکستان گفت که پاکستان شاید دیگر جرأت نکند افغانستان را بمباران کند.
او در جریان سفرش به مسکو، یک توافقنامه همکاری نظامی و تخنیکی میان حکومت طالبان و روسیه را نیز امضا کرد.
هرچند جزئیات این توافقنامه هنوز منتشر نشده، اما او گفت با توجه به تجهیزات و سلاحهای روسی موجود در افغانستان که به ترمیم و نوسازی نیاز دارند، امضای چنین توافقی ضروری بود.
وزیر دفاع طالبان همچنین در نشست خبری کابل از آمادگی برای امضای توافق مشابه با ایالات متحده نیز سخن گفت. او اظهار داشت که مقدار زیادی سلاح امریکایی در افغانستان وجود دارد و اگر واشنگتن نیز خواهان چنین توافقی باشد، طالبان آماده امضای آن هستند.
این در حالی است که دونالد ترامپ بارها گفته است که تجهیزات و سلاحهای امریکایی باقیمانده در افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱ باید به امریکا بازگردانده شود. او ارزش این تجهیزات را میلیاردها دالر عنوان کرده است.
از سوی دیگر، اسلامآباد گاهی ادعا کرده است که بخشی از سلاحهای پیشرفته به دست گروههای تندرو افتاده و از خاک افغانستان برای حمله به نیروهای پاکستانی استفاده میشود؛ ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردهاند.
با وجود کاهش درگیریهای گسترده میان حکومت طالبان و پاکستان، هنوز هم هر از گاهی گزارشهایی از درگیری در امتداد خط دیورند و مشاهده طیارههای پاکستانی در حریم هوایی افغانستان منتشر میشود.