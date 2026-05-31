يکشنبه ۱۰ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۱۳

تیم ملی فوتبال افغانستان دوشنبه به مصاف مالدیف می‌رود

تیم ملی فوتبال افغانستان

تیم ملی فوتبال افغانستان شام دوشنبه، ۱۱ جوزا در برابر تیم میزبان، مالدیف به میدان می‌رود.

این، نخستین بازی رقابت‌های چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، بنگله‌دیش و مالدیف است.

فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است، تمامی بازیکنانی که از سوی سرمربی جدید به تیم ملی دعوت شده‌اند، در مالدیف حضور دارند و آمادگی کامل برای این مسابقات را کسب کرده‌اند.

انتظار می‌رود تیم افغانستان پس از دیدار با مالدیف، در چهارم جون با بنگله‌دیش و در هفتم جون با پاکستان بازی کند.

طالبان وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی را در غزنی جمع‌آوری کردند

افغانستان - نقشۀ غزنی

ماموران اداره‌ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت غزنی وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی جوانان را از یک پارک در ولسوالی اندر این ولایت جمع آوری کردند.

این اداره به روز یک‌شنبه، ۱۰ جوزا در بیانیه‌ای گفت، این وسایل شامل ۱۵ تخته بازی لدو، ۸ دستگاه پخش صوتی موسیقی و ۱۴ دایره می‌شود.

این جوانان در پارک عمومی ولسوالی اندر در حال تفریح بودند که با ماموران امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در آگست سال ۲۰۲۱، بر پوشش و تحرکات جوانان و شنیدن موسیقی نیز محدودیت‌های شدید وضع شده است.

سازمان جهانی صحت: از جان مردم در افغانستان در برابر اضرار تنباکو حفاظت شود

اعتیاد به تنباکو

دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان در «روز جهانی بدون دخانیات» خواهان حفاظت از جان مردم در افغانستان در برابر اضرار تنباکو شده است.

داکتر ادوین سینیرا سلوادو، نمایندۀ این سازمان برای افغانستان گفته است که نجات مردم افغانستان از اضرار تنباکو مسئولیت مشترک است.

این سازمان به روز یک‌شنبه، ۱۰ جوزا در شبکه ایکس همچنان بر ایجاد محیط‌های کاری عاری از دود تاکید کرده است.

همه ساله ۳۱ ماه می برابر است با «روز جهانی بدون دخانیات یا روز جهانی نه به تنباکو».

دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان گفته است که آشکار کردن چهرۀ اصلی تنباکو، انتخاب آیندۀ صحتمند برای افغانستان است.

بر اساس گزارش‌ها، در افغانستان میلیون‌ها نفر از تنباکو استفاده می‌کنند.

قالیباف: تا حقوق ایران به طور کامل حفظ نشود؛ هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران

محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و از چهره‌های ارشد مذاکره‌کننده ایران، می‌گوید تهران هیچ توافقی را با ایالات متحده نخواهد پذیرفت مگر این‌که تمامی حقوق ایران در آن محفوظ باشد.

قالیباف این اظهارات را در حالی مطرح کرده که بر اساس گزارش رسانه‌های امریکایی، واشنگتن پیشنهاد جدیدی با شرایط سخت‌گیرانه‌تر را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.

رسانه‌های نیویارک تایمز و اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع آگاه این خبر را منتشر کردند، اما جزئیات بیشتری درباره شرایط جدید و سخت‌تر این پیشنهاد ارائه نشده است.

آقای قالیباف در سخنانی که امروز از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، گفت ما هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم حقوق ملت ایران به‌طور کامل حفظ شده است.

از سوی دیگر دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا اعلام کرده که از اولویت‌های اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی دوباره تنگه هرمز برای عبور آزاد کشتی‌ها است.

صدها تن به دلیل نا آرامی در فرانسه بازداشت شدند

آرشیف

پس از پیروزی تیم پاریسن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشن‌ها در چندین شهر فرانسه به ناآرامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لوران نونیز وزیر داخله فرانسه، روز یک‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در سراسر کشور ۴۱۶ نفر بازداشت شده‌اند که از این میان ۲۸۳ نفر در پاریس بوده‌اند.

او گفت که گردهمایی‌های جشن همراه با مجموعه‌ای از آشوب‌ها برگزار شد؛ وضعیتی که ما آن را پیش‌بینی کرده بودیم.

وزیر داخله فرانسه این ناآرامی‌ها را غیرقابل قبول توصیف کرد.

بر اساس آمار رسمی، در حوادثی که در حدود ۱۵ شهر گزارش شده، هفت مأمور پولیس نیز زخمی شده‌اند.

در پاریس افراد نقاب‌پوش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پولیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، موترهای در حال سوختن، ایجاد موانع در خیابان‌ها و پرتاب آتش‌بازی به سمت مردم را نشان می‌داد.

این صحنه‌ها یادآور ناآرامی‌هایی بود که پس از قهرمانی پاریسن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در سال گذشته رخ داد؛ رویدادی که در آن دو نفر کشته، نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی و ۵۵۹ نفر بازداشت شدند.

به همین دلیل امسال در مجموع حدود ۲۲ هزار نیروی پولیس در سراسر فرانسه در حالت آماده‌باش بودند که نزدیک به ۸ هزار تن در پاریس مستقر شده بودند.

قرار است یک هیئت مذاکره‌کننده پاکستانی برای گفتگو به کابل سفر کند

آرشیف

یک منبع معتبر در حکومت طالبان سفر یک هیئت مذاکره‌کننده پاکستانی در آینده نزدیک به کابل را تأیید کرده است.

این منبع که نخواست هویتش فاش شود، روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا به رادیو آزادی تأیید کرد که این هیئت به کابل سفر خواهد کرد، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نساخت.

به گفته این منبع، هدف از این سفر حل اختلافات موجود میان دو طرف از طریق گفتگو و مذاکره است.

آخرین دور گفت‌وگو میان مقام‌های طالبان و پاکستان در ماه اپریل گذشته به میزبانی چین در شهر ارومچی برگزار شده بود.

در آن زمان، هر دو طرف مذاکرات ارومچی را برای حل اختلافات دوجانبه مفید ارزیابی کرده بودند، اما هیچ توافق مشخصی در آن حاصل نشد.

هرچند درگیری‌های گسترده میان حکومت طالبان در افغانستان و نیروهای پاکستان متوقف شده است، اما همچنان هر از گاهی گزارش‌هایی از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند و نیز مشاهده طیاره های پاکستانی در حریم هوایی افغانستان منتشر می‌شود.

اسرائیل از گسترش عملیات زمینی در لبنان خبر داد

حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

اردوی اسرائیل روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش برای تقویت مواضع نظامی اسرائیل در این منطقه از رود لیتانی هم عبور کرده‌اند.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که شمار قابل توجهی از نیروهای زمینی این کشور عملیات تهاجمی را برای گسترش خط دفاعی پیشرو آغاز کرده‌اند و این عملیات اکنون به مناطق بیشتری توسعه داده شده است.

این اعلامیه دو روز پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی، در حدود ۳۰ کیلومتری شمال مرز مشترک اسرائیل و لبنان، عبور کرده‌اند.

همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اردوی این کشور قلعه شقیف یا بوفور دژ راهبردی قرون وسطایی در جنوب لبنان را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را بر فراز آن برافراشته است.

قلعه شقیف بر بخش‌های گسترده‌ای از جنوب لبنان تسلط داشته و به همین دلیل از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.

اردوی اسرائیل همچنین روز یک‌شنبه به غیرنظامیان لبنانی در جنوب رود زهرانی هشدار داد فوراً به شمال این رودخانه بروند و گفت عملیات علیه حزب‌الله را تشدید می‌کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.

اکسیوس: ترمپ خواستار تغییراتی در متن تفاهم‌نامه با ایران شده است

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا

چند رسانه در امریکا از جمله وب‌سایت اکسیوس خبر داده‌اند که رئیس جمهور امریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم‌نامه با تهران شده است.

اکسیوس روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا نوشت انتظار می‌رود که تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران خیلی زود نهایی شود، اما دونالد ترمپ تمایل دارد که چند نکته از جمله موضوع یورانیوم غنی‌شده ایران که از نظر او حائز اهمیت بیشتر است تقویت شود.

جلسه دونالد ترمپ با مشاوران ارشدش در روز جمعه گذشته که طبق وعده او قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند پس از بیش از دو ساعت بدون اعلام نتیجه به پایان رسید.

روز شنبه ۹ جوزا روزنامه نیویارک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا که به نامش اشاره نکرد نوشت که ترمپ در این جلسه به نتیجه‌ای درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسیده است.

در همین حال محسن رضایی مشاور مجتبی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران، ترمپ را متهم کرد که برای سومین بار به دیپلماسی خیانت می‌کند زیرا محاصره بحری بندرهای ایران را هنوز لغو نکرده و در جریان مذاکرات نیز آنچه را او خواسته‌های بیش از حد توصیف کرده، مطرح ساخته است.

پاریسن ژرمین برای دومین سال پی هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد

پیروزی پاریسن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا

پاریسن ژرمن و آرسنال در مرحلۀ نهایی لیگ قهرمانان اروپا با هم روبه‌رو شدند که بازی در نیمۀ دوم یک -یک مساوی پایان یافت و نتایج بازی به پنالتی رفت.

در مرحلۀ پنالتی پاریسن ژرمین چهار بر سه آرسنال را شکست داد و قهرمان این لیگ شد.

این دیدار در بوداپست برگزار شده بود.

مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اروپا (لیگ قهرمانان) از سال ۱۹۵۵ وجود داشته است، زمانی که در ابتدا با نام مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اروپا شناخته می‌شد و اکنون با نام لیگ قهرمانان اروپا شناخته می‌شود.

پاریسن ژرمن سال گذشته نیز این عنوان را از آن خود کرده بود.

پیت هگست: ایالات متحده آماده است تا جنگ را از سر بگیرد

پیت هگست، وزیر دفاع امریکا

وزیر دفاع امریکا می‌گوید که اگر توافق صلح با ایران حاصل نشود، ایالات متحده آماده است تا جنگ را از سر بگیرد. 

پیت هگست، روز شنبه ۳۰ می در یک کنفرانس امنیتی در سینگاپور، همچنین گفت که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به دنبال یک توافق خوب است، توافقی که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

یک روز پیش از اظهارات هگست، رئیس جمهور ترمپ در صفحۀ تروث سوشال خود بر نابودی یورانیم غنی‌شده ایران تأکید کرد و اظهار داشت که تنگه هرمز باید در اسرع وقت باز شود و مین‌هایی که توسط ایران در آنجا کار گذاشته شده است، برداشته شوند.

