نیروهای سپاه پاسداران ایران: ۲۸ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند

نیروهای سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه اعلام کردند که ۲۸ کشتی با هماهنگی این نیروها از تنگه هرمز عبور کردهاند.
سپاه اعلام کرد که این ۲۸ کشتی شامل نفتکشها، کشتیهای کانتینری و دیگر کشتیهای تجاری بودند که با هماهنگی و مجوز نیروی بحری سپاه از تنگه هرمز گذشتهاند.
از زمانی که امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری حملات خود را علیه ایران آغاز کردند، این کشور تنگه هرمز را بسته است.
این در حالی است که نیروهای بحری امریکا نیز به محاصره بحری ایران ادامه دادهاند.
در همین حال، روزنامه اسرائیلی «هیوم» نوشته است که دهها نفتکش و کشتی حامل گاز مایع هفته گذشته با مجوز امریکا و پس از پرداخت عوارض به ایران، از تنگه هرمز عبور کردهاند.
با این حال، دولت امریکا بارها اعلام کرده است که با پرداخت عوارض به حکومت ایران برای عبور از تنگه هرمز مخالف است.
از سوی دیگر، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، در مصاحبهای تازه گفته است که ترجیح میدهد با ایران به توافق برسد، زیرا به گفته او، ایران را پیشتر از طریق نظامی شکست داده است.
او گفته است که با امضای یک توافق، تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد.
«این خود یک پیروزی است. ما نیروهای نظامی آنها را شکست دادهایم؛ در واقع اردوی آنها را شکست دادهایم. من ترجیح میدهم به یک توافق دست پیدا کنیم، زیرا میتوانیم به محض امضای آن، تنگه را باز کنیم. تضمینی که باید داشته باشم این است که هیچ سلاح هستهای وجود نخواهد داشت. آنها با این موضوع موافقت کردهاند. بسیار جالب بود؛ آنها عملاً میگفتند که سلاح هستهای نخواهند ساخت. من گفتم اگر شما به سلاح هستهای دست پیدا کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اکنون آنها میگویند که هیچ سلاحی نخواهند ساخت و به هیچ شکلی نیز آن را دنبال نخواهند کرد. این تفاوت بزرگی است. بنابراین، ما بهتدریج به آنچه میخواهیم دست پیدا میکنیم.»
حدود یکپنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند.
از زمان بسته شدن این گذرگاه، نرخ نفت در بازارهای جهان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
با این حال، گزارشها درباره احتمال دستیابی به توافق با ایران و همچنان تثبیت آتشبس باعث شده است که قیمت نفت در کوتاهمدت تا حدی دچار نوسان شود.